Возвращение звезды и уверенная игра россиян. «Локо» без проблем разобрался с «Самарой»

С каждой новой игрой «Локомотив-Кубань» чувствует себя всё увереннее в новом сезоне. Команда в межсезонье сильно изменилась, а от неё ждали всего и сразу. Краснодарцы одержали четыре победы подряд в Единой лиге ВТБ — у самарцев были шансы остановить этот «поезд»?

«Самара» отлично начала встречу и на равных смотрелась с «Локо» вплоть до середины первой четверти. У гостей выделялся Илья Попов, набравший шесть очков кряду, у хозяев, как обычно, лидеры — Никита Михайловский и Дмитрий Чебуркин. Команды шли вровень (8:8), но, когда на паркете появился Винс Хантер, краснодарцы оформили рывок 7:0. Помогали центровому Кирилл Темиров и Антон Квитковских. Ближе к концу десятиминутки включился Всеволод Ищенко, который выделялся на обеих сторонах паркета. Правда, «Самара» прилично приблизилась к «Локо» — 15:21.

Не успела начаться вторая четверть, как Темиров записал на свой счёт две «трёшки», причём оформил он их за семь секунд — вторую реализовал после перехвата. «Локо» довёл преимущество до 15 очков — 31:16. Владислав Коновалов взял тайм-аут. И он принёс свои плоды! Евгений Минченко и Михайловский стали собирать на себе фолы и выходить на штрафную линию, а Артём Чеваренков реализовал бросок издали. «Самара» заставила уже Антона Юдина вмешаться в игру своей паузой. Хозяева чуть сократили отставание — 26:35. Правда, своё слово ещё не сказал Макар Коновалов. Разыгрывающий «Локо» появился на паркете и набрал девять очков за несколько минут. От былой прыти волжан не осталось и следа. Краснодарцы забрали четверть со счётом 30:18.

Видео можно посмотреть в официальном сообществе Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

После перерыва «Локо» улетел в отрыв: команда оформила рывок 9:2, во время которого шикарно смотрелись Ищенко, Коновалов и Квитковских. Михайловский делал всё возможное, чтобы хотя бы немного сократить отставание. Ему помогали Чебуркин и Чеваренков, однако Джеремайя Мартин во второй половине третьей четверти взял игру на себя. Одна из главных звёзд краснодарцев понемногу обретает форму после длительного восстановления. К слову, это его первый матч за очень долгое время. Так вот защитник набрал девять очков, разбираясь с соперниками в проходах и собирая на себе фолы. «Локо» выиграл третий отрезок с тем же счётом, что и второй — 81:51 по итогам 30 минут.

Никого в составе «Самары» нельзя упрекнуть в отсутствии самоотдачи — каждый игрок в команде выкладывался на максимум, просто «Локо», как ни крути, гранд, который обладает качественными легионерами и российскими исполнителями. Заключительная четверть стала простой формальностью, когда одни уже сделали результат, а другие — очень старались, но всё равно не достали соперника. Хозяева благодаря отличной игре Михайловского, Чебуркина и Чеваренкова сумели оставить за собой один-единственный отрезок в матче — 23:21, однако итог для «Самары» неутешительный — поражение со счётом 74:102.

Лучшей результативностью в матче отметился Михайловский, на счету которого 19 очков и пять подборов. Чебуркин добавил от себя 16 очков, а Чеваренков — 12 очков, четыре подбора и семь передач. В составе победителей лучшим оказался Коновалов, который остановился на 18 очках, двух подборах и четырёх передачах. Попов оформил статистику из 17 очков и трёх подборов. Мартин после травмы не так хорошо бросал с игры (40% реализации), но за счёт штрафных набрал 13 очков, а также оформил два подбора за 11 с половиной минут на паркете. Отдельно стоит выделить Ищенко, ставшего лучшим по показателю «плюс-минус» в матче — «+28». Всеволод собрал линейку из 11 очков, трёх подборов, четырёх передач и четырёх блок-шотов. Ещё шикарно себя проявил Хантер, едва не собравший дабл-дабл: девять очков и восемь подборов.

В составе «Локомотива-Кубань» сразу пять игроков преодолели отметку в 10 очков, ещё двое — Хантер и Темиров — чуть-чуть не добрались до неё (оба набрали по девять очков). Краснодарцы действовали командно, как и полагается номинальному фавориту и одному из лидеров нашего баскетбола. «Локо» оформил пятую победу кряду и провёл лучший в плане результативности матч в сезоне. Команда встала на правильные рельсы, и всё больше видно, как улучшается взаимодействие между игроками. Осталось не растерять форму, так как впереди довольно длительная пауза, а следом за ней — матч с ЦСКА. И это уже будет чемпионская проверка, особенно после «-40» в Москве.