Крис Пол объявил, что этот сезон НБА станет для него последним. Каким мы его запомним?

О том, что Крис Пол завершает карьеру, мир узнал не из пресс-брифинга и не через официальные сообщения клуба. Хватило короткого ролика в соцсетях перед матчем «Клипперс» в Шарлотт. Пара фраз о том, что этот сезон станет последним, — и черта под самой длинной главой в его профессиональной биографии. Северная Каролина, где он вырос и сделал первые шаги, стала фоном для одного из самых лаконичных прощаний с НБА последних лет.

Сообщения ESPN лишь подтвердили то, о чём Пол говорил ещё в 2024-м: план — один дополнительный сезон. Аргументы были предельно ясны. Больше 20 лет в лиге и желание уделить время семье. Однолетний контракт с «Клипперс» выглядел логичной закольцовкой — возвращение в организацию, где он провёл самый результативный в регулярках отрезок.

Нынешний сезон оказался переходом к роли игрока, чьё присутствие уже не является определяющим. «Клипперс» стартовали 4-11, а участие Пола сузилось до коротких смен: 2,5 очка и 3,3 передачи в 10 встречах. Дело не в сухих цифрах, а в том, что его фирменные рычаги — контроль темпа, организация владений, управление углами атаки — перестали трансформировать игру с прежней глубиной. Команда, собранная вокруг возрастных исполнителей, лишь усилила ощущение завершённости пути.

А начиналось всё наоборот. В 2005-м «Нью-Орлеан» получил разыгрывающего, который моментально изменил вектор франшизы: плюс 20 побед к предыдущему сезону, приз лучшему новичку. Ещё через два года — 56 побед и второе место на Западе. Пол вошёл в редкий круг тех, кто стабильно выстраивает структуру нападения в лиге, где ритм неуклонно ускоряется. Второе место в голосовании за награду MVP, девять Матчей всех звёзд подряд и регулярные попадания в символические пятёрки закрепили его статус.

Крис Пол в «Лос-Анджелес Клипперс» Фото: Christian Petersen/Getty Images

Сезон-2011/2012 стал узловым из-за несостоявшегося обмена в «Лейкерс»: лига официально заблокировала сделку. Контекст был исключительным, поскольку в тот момент НБА управляла «Нью-Орлеаном». Через несколько дней Пол оказался в «Клипперс», где провёл шесть ровных лет без провалов и стабильно выходил в плей-офф.

Переход в «Хьюстон» открыл новую главу. В регулярном чемпионате — 2017/2018 «Рокетс» выиграли 65 матчей — лучший показатель в лиге — и дошли до финала Запада. В серии с «Голден Стэйт» счёт был 3-2 в их пользу, пока травма Пола не вывела его из игры. Спустя сезон он оказался в «Оклахоме», куда пришёл на пороге перестройки. И всё же «Тандер» выиграли 44 матча и выглядели дисциплинированно, укрепив репутацию Пола как игрока, поднимающего базовый уровень команды вне зависимости от окружения.

Следующий период в «Финиксе» – и снова подъём. Уже в первом сезоне с Полом «Санз» дошли до финала НБА, а затем переписали клубный рекорд по количеству побед. После провальной кампании его отправили в «Голден Стэйт», где он впервые стал игроком ротации. Понижение статуса не обернулось спадом: в «Сан‑Антонио» он, встретив 40-летие, отыграл все 82 матча и остался эталоном надёжности при принятии решений.

Крис Пол в «Финикс Санз» Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На этом фоне прощальный год в «Клипперс» выглядел скорее символичным жестом, нежели попыткой что-то изменить на паркете. Команда с возрастным ядром, умеренной скоростью и спорной структурой не давала поводов ожидать прорыва. Для Пола это стал спокойный, выверенный выход из игры.

Его статистическое наследие говорит само за себя: второе место в истории НБА по передачам и перехватам, 12 Матчей всех звёзд, 11 попаданий в символические пятёрки лиги и девять — в защитные. 21 сезон при габаритах, которые обычно сокращают век плеймейкеров. Его долговечность часто терялась в тени Леброна Джеймса. Хотя их разделяют считаные месяцы, а сам Пол провёл «железный» сезон без пропусков в 40.

Он неизбежно окажется в центре разговоров о великих без чемпионского перстня — не из-за результата, а из-за архитектуры его пути. Два десятилетия игры высокого класса, ощутимый командный эффект в разных системах, стабильная элитность при принятии решений. Не хватило здоровых концовок и благоприятных обстоятельств, однако и без этого Пол всё равно будет фигурой исторического масштаба для амплуа разыгрывающего.

Его будут вспоминать не по отдельным моментам, а по тому, как он перенастраивал внутреннюю механику команд. Его карьера — образец контролируемого влияния, не привязанного к объёму бросков или количеству владений. И уходит он так же, как играл бо́льшую часть карьеры в НБА: тихо, ровно, без попытки устроить громкий финал. Наслаждайтесь его последними матчами.