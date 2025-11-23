Чемпионский характер и героическая игра лидера. «Зенит» силён, но ЦСКА — сильнее

УНИКС оступился во встрече с «Пармой», и у ЦСКА появился шанс вернуться на вершину Единой лиги ВТБ. Правда, у армейцев на пути стоял «Зенит», который с каждой новой игрой смотрится всё лучше. Подробности матча недели — в материале «Чемпионата».

Герой прошлой встречи между ЦСКА и «Зенитом» Антон Астапкович начал матч для армейцев с точной «трёшки», но после этого сине-бело-голубые перехватили инициативу. Гости усилиями Трента Фрейзера, Андрея Мартюка, Георгия Жбанова и Дмитрия Узинского набрали 11 очков кряду. Особенно выделялись Жбанов и Мартюк: первый оформил перехват, а второй — повесил блок-шот Астапковичу. Андреас Пистиолис остался недоволен стартом своей команды, поэтому взял тайм-аут. Сразу после паузы у армейцев пошло получше — Мело Тримбл реализовал дальний бросок, Ливио Жан-Шарль с ближней дистанции положил «двушку», однако «Зенит» ответил слэм-данками от Мартюка и Ливая Рэндольфа. На этом сине-бело-голубые не остановились: Андрей Воронцевич отметился «трёшкой», а Лука Шаманич в проходе набрал два очка. Лишь четыре очка от Антониуса Кливленда заставили Александра Секулича взять тайм-аут. Правда, Ненад Димитриевич ответил тем же, оставив четверть за «Зенитом» — 31:17.

Дома и стены помогают — эта фраза отлично описывает старт второго отрезка. ЦСКА после плохой первой четверти полетел вперёд, организовав рывок 9:2. Кливленд оформил 2+1, Каспер Уэйр, Тони Джекири и Никита Курбанов набрали по два очка каждый. Рэндольф и Шаманич старались не дать «Зениту» впасть в уныние, и у них это неплохо получалось! Тем не менее Уэйр реализовал «трёшку» и сложный бросок со средней дистанции. ЦСКА приблизился к сопернику — 33:39. Именно в этот момент гости заметно прибавили на обеих сторонах паркета. Жбанов помогал не только в защите, но и в атаке, Рэндольф и Фрейзер отметились с дальней дистанции. Казалось, «Зенит» сейчас сравняет счёт в отрезке, однако затем Тримбл записал на свой счёт 2+1 и ещё два очка в проходе. Благодаря этому ЦСКА сократил отставание до семи очков — 42:49.

Тримбл и Уэйр словно по сменам тащили ЦСКА за собой. На старте третьей четверти настало время Каспера, который набрал пять очков. Правда, у «Зенита» включился на полную Жбанов, реализовавший две «трёшки» и отличившийся дважды в проходе — 10 очков от Георгия. «Двушки» Курбанова и Кливленда заставили Секулича прибегнуть к паузе в матче, так как преимущество гостей стало таять на глазах — 59:54. Мартюк и Щербенёв отличились в проходе, Димитриевич положил в цель трёхочковый, но ЦСКА стал всё больше приближаться к сопернику. Александр Чадов и Тримбл отметились «трёшками», Кливленд добавил от себя два очка. Счёт был 68:64 в пользу «Зенита», однако армейцы ещё сильнее добавили усилиями Курбанова и всё того же Тримбла. Хозяева выиграли отрезок с хорошим перевесом — 27:21. От преимущества гостей не осталось и следа — 70:69.

Первые четыре минуты заключительной четверти команды обменивались результативными атаками, но в ключевой момент на главную сцену вышли лидеры клубов. У ЦСКА Тримбл с Уэйром раз за разом набирали очка различными способами, а у «Зенита» случился застой в нападении. Армейцы вышли вперёд — 85:80, Секулич взял тайм-аут, чтобы внести коррективы. Однако его команда после выхода на паркет совершила две подряд потери. ЦСКА воспользовался заминкой, прибавив как в защите, так и в атаке. Уэйр и Кливленд довели дело до победы хозяев — 93:88.

Уэйр завершил встречу с 25 очками и двумя подборами, став самым результативным игроком матча. Тримбл помог своими 18 очками, а Кливленд — 14 очками и четырьмя подборами. Жан-Шарль исправился за свою неудачную игру с УНИКСом, у него сегодня 13 очков и семь подборов. У «Зенита» выделялся Жбанов, на счету которого 21 очко, шесть подборов и два перехвата. К тому же Георгий стал самым эффективным баскетболистом встречи с показателем «+24». Шаманич оформил 12 очков и шесть подборов, но его реализация с игры оставляла желать лучшего (40%). Димитриевич и Рэндольф добавили от себя по 11 очков. Ливай отлично начал, однако затем промахивался с удобных позиций. Ненад провёл неплохой матч, правда, видно, что разыгрывающий всё ещё далек от своих лучших кондиций.

ЦСКА ужасно начал игру. У «Зенита» с первых минут полетели «трёшки», а армейцы никак не могли ответить издали, поэтому преимущество гостей росло с каждой минутой. К тому же было видно, что у команды не получается эффективно взаимодействовать — то к чему все так привыкли. ЦСКА после неудачной четверти сменил акцент на проникновения в «краску», и это, как видите, дало свои результаты. Оборона «Зенита» оказалась не готова к неравноценным разменам на периметре. Очень часто «большие» гостей оказывались один на один с Уэйром, Кливлендом и Тримблом. Конечно, всё это заканчивалось либо фолом, либо лёгкими очками для армейцев. Подопечные Пистиолиса прибавили в обороне, не дав разгуляться «Зениту».

Естественно, и «Зенит» есть за что похвалить. Команда в атаке стала выглядеть куда лучше, чем месяц назад. Возвращение лидеров придало вариативности, и улучшились взаимодействия между игроками, а также стала видна структура. Но в защите сине-бело-голубые очень далеки от идеала, что и показал ЦСКА, вернувшись с «-16». Матч недели удался, Единая лига уходит на небольшую паузу, связанную с международными матчами. Увидимся совсем скоро.