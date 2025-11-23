«Енисей» продолжает сиять, а «Уралмаш» совершил камбэк. Итоги дня в Единой лиге

Конечно, всё внимание любителей Единой лиги ВТБ и нашего баскетбола было приковано к матчу недели между ЦСКА и «Зенитом», который, к слову, получился шикарным по накалу страстей и сюжету. Но сегодня также «Енисей» на домашнем паркете принимал «Автодор», а «Уралмаш» в Екатеринбурге встречался с «Пари НН». О том, как проходили эти встречи — в материале «Чемпионата».

Стартовал игровой день в Красноярске, где первая четверть между клубами получилась очень напряжённой и равной. «Автодор» ударно начал благодаря усилиям Артёма Клименко и Терренса Эдвардса, но после этого включился «Енисей»: Мэтт Коулмэн послал в цель «трёшку», Дмитрий Сонько набрал семь очков кряду. Малик Ньюмэн ответил своим дальним попаданием, правда, инициатива понемногу стала переходить в руки хозяев паркета. Помимо Коулмэна и Сонько, включился Доминик Артис, и благодаря усилиям лидеров красноярской команде удалось забрать первую четверть с минимальным преимуществом — 21:20.

У Данило Тасича особо не шла игра в начале матча, но центровой компенсировал это своим ярким выступлением во второй четверти. Серб набрал восемь очков, а ему отлично помогали всё те же лица — Коулмэн и Сонько. «Автодор» пытался держаться поблизости, однако в определённый момент отпустил соперника вперёд. Игорь Вольхин реализовал два дальних броска, Ньюмэн добавил ещё одну «трёшку» от себя — 45:37 после первой половины в пользу хозяев.

«Енисей» — «Автодор» Фото: Единая лига ВТБ

После перерыва на первый план вышла оборона. Ни о каком раздолье результативных атак уже не было речи. «Енисей» до середины третьей четверти контролировал ситуацию на паркете, ведя с преимуществом в 8-10 очков, но Клименко, Мотовилов, Эдвардс и Вольхин командными усилиями сделали всё возможное, чтобы приблизиться к сопернику. У них получилось — отрезок за «Автодором» — 17:14. К заключительной четверти «Енисей» подходил с «+5» в кармане. Не самое убедительное преимущество, но и не самое плохое. Правда, хозяева сразу же показали свои намерения в последней десятиминутке, когда Антипов и Тасич организовали на двоих семь очков.

«Автодор» в очередной раз приблизился к сопернику после шикарной игры Ньюмэна, который солировал в атаке, — 62:66. Йовица Арсич взял тайм-аут, после которого «Енисей» заиграл совсем по-другому: стало больше активности внутри «краски», защитники стали получать возможности для проходов. Тасич и Коулмэн раз за разом поражали кольцо соперника. В итоге хозяева победили – 80:67.

Лучшим в плане результативности стал Ньюмэн — 21 очко и три передачи, однако его реализация была не лучшей (38,8%). У «Енисея» сразу пять игроков набрали минимум 12 очков — Артис, Долинин, Тасич, Сонько и Коулмэн. Больше остальных выделились последние двое: у Дмитрия 16 очков и три подбора, у Мэтта — 18 очков, семь подборов и четыре передачи. Долинин оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.

Переходим к другому матчу, который начался обескураживающе. Мало кто мог представить, что «Уралмаш» на домашнем паркете так выступит в первой четверти. Причём, сперва всё шло хорошо — счёт был равным 7:7, у Октавиуса Эллиса получалось разбираться в «краске» с соперниками, Тайрелл Нэльсон находил моменты для проходов, но затем «Пари НН» резко прибавил, после чего у хозяев возникли большие проблемы. Нападение нижегородцев каждый раз оставляло соперника в дураках. Кирилл Попов реализовал две «трёшки» и в целом набрал девять очков, Евгений Бабурин и Илья Платонов также отметились попаданиями из-за дуги. Илья Карпенков и Норберт Лукач закошмарили кольцо хозяев. 27:16 — первая четверть за гостями.

Ростислав Вергун качественно провёл мини-паузу между отрезками, так как после его наставлений «Уралмаш» наконец-то пришёл в себя. Включились лидеры — точными попаданиями с дальней дистанции отметились Тимофей Герасимов и Гарретт Нэвелс. Спустя некоторое время стали помогать Хэйден Далтон и Джавонте Даглас. В обороне хозяева заметно прибавили, а «Пари НН» в большинстве своём пытался отвечать бросками из-за дуги. Сперва у Попова с Платоновым получилось реализовать по одной попытке, затем лететь перестало. За счёт обороны «Уралмаш» сократил отставание – 34:41.

«Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород» Фото: Единая лига ВТБ

Переломный момент наступил в третьей четверти. «Уралмаш» с первых минут отправился в погоню за «Пари НН». И у хозяев получилось! Далтон, Эллис, Даглас — каждый из них поочерёдно набирал очки с различных дистанций. Буквально к середине десятиминутки подопечные Вергуна нивелировали отставание — 46:46. Бабурин и Хоменко пытались отвечать своими точными попаданиями, однако «Уралмаш» было не остановить — команда к концу четверти вышла вперёд – 54:53.

Однако впереди нас ждали не менее яркие события — «Пари НН» не собирался отдавать игру. Попов положил ещё две «трёшки», Хоменко добавил от себя два очка, тем временем Герасимов, Нэвелс и Антон Карданахишвили делали своё дело, набрав на троих 10 очков. Особенно отметился последний. «Уралмаш» добился весомого преимущества — 69:62, но нижегородцы проявили характер, вцепившись в матч зубами. Гости благодаря Карпенкову и всё тому же Попову оставались в игре до последних мгновений. За 11 секунд до конца встречи Герасимов реализовал два штрафных — 73:69 в пользу хозяев. Правда, Тимофей смазал обе попытки после того, как на нём сфолили в следующем владении команды. Хвостов под сирену положил «трёшку» с середины площадки, впрочем, это не помешало «Уралмашу» одержать победу со счётом 73:72.

Каждый игрок стартовой пятёрки екатеринбуржцев набрал как минимум 10 очков. Скажем больше, лишь двое игроков со скамейки набрали очки — Карданахишвили и Нэльсон. Лучшим в плане результативности в составе хозяев оказался Далтон — 16 очков и четыре подбора, однако наибольшую пользу принёс Эллис — за свои 23 минуты на паркете у центрового 12 очков, шесть подборов и шесть передач, он ни разу не промахнулся с игры. Октавиус стал самым эффективным в составе своей команды («+21»). Но был и тот, кто оказался эффективнее его по ходу всего матча — Карпенков, на счету которого 14 очков, девять подборов, семь передач и два перехвата. Илья сегодня делал на паркете буквально всё. Попов тоже провёл выдающийся матч — 20 очков, шесть подборов и пять точных попаданий издали. Учитывая тот факт, что Кирилл провёл на паркете всего 23 минуты — просто великолепная статистика.