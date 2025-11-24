«Бруклин» опять проиграл. У Дёмина сбился прицел, зато в другом он был хорош

Матч в Торонто прошёл без длинных спадов, но с ощутимыми колебаниями ритма, и к концовке весы склонились к хозяевам. «Рэпторс» взяли своё — 119:109, грамотно воспользовавшись чередой ошибок соперника и попав ключевые броски в клатче. «Бруклин» провёл добротную работу, однако не выдержал прессинг и потерял контроль над мячом именно тогда, когда это было критично.

Старт оказался жёстким для гостей. «Торонто» с первых минут навязал темп и попадал из-за дуги лучше обычного. Рывок 12:0 стал следствием точности первых решений хозяев и неорганизованности «Нетс» при выходе из давления. Постепенно баланс выровнялся: Ноа Клауни и Тайриз Мартин находили свободные коридоры, Майкл Портер-младший уверенно действовал в своих зонах, а Зайари Уильямс поддерживал силовой контакт на периметре. Ошибки базовой защиты «Бруклин» частично компенсировал вторыми усилиями — серией блок-шотов и удачными эпизодами на срезании проходов.

К большому перерыву роли распределились ясно. Портер-младший уверенно тянул набор очков, Клауни создавал давление на кольцо, Мартин грамотно использовал пространство, а Егор Дёмин выполнял скорее дирижёрские функции: четыре ассиста и несколько аккуратных входов в позиционное нападение это подтверждали. В концовке он почти не бросал, уступив приоритет партнёрам с более устойчивой механикой.

В третьей четверти «Бруклин» заметно прибавил в интенсивности. Команда, обычно проигрывающая щит, внезапно доминировала на подборе: серия атакующих подборов подряд изменила рисунок игры, а уход Ар Джея Барретта уменьшил плотность обороны «Рэпторс». Портер-младший продолжил результативный отрезок, доведя серию до девяти матчей подряд с 20+ — весомый маркер стабильности на дистанции.

Скотти Барнс и Егор Дёмин Фото: Kevin Sousa/Getty Images

Но этот рост смыло волной потерь. «Нетс» не читали ловушки на периметре, перекатывали мяч предсказуемо и дарили сопернику быстрые владения. 19 потерь, обернувшиеся 26 очками «Торонто», — цифра, напрямую решившая исход при отсутствии больших разрывов. Хозяева вовремя уплотнили защиту и не позволили разыгрывающим «Бруклин» навязать свой темп.

В концовке «Рэпторс» извлекали максимум из каждого эпизода — за последние пять минут не промахнулись практически ни разу! «Бруклин» контрмер не нашёл: атака сузилась до предсказуемых схем, движение без мяча угасло, решения запаздывали. Мартин, к тому моменту главный «искровик» со скамейки, удерживал нападение на достойном уровне: 26 очков — второй лучший показатель за карьеру и шестой матч с 20+. По вкладу резервиста это одна из самых ярких выступлений сезона в клубе, уступившая лишь всплеску Уильямса против «Кливленда».

Николас Клэкстон собрал 10 очков и 11 подборов, оформив 80-й дабл-дабл в карьере — планка, которая выводит его в топ-10 клубной истории. Его оборонная работа — тот стабильный фундамент, без которого матчи такого типа не складываются, и в Торонто он отыграл на привычном уровне.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/NBA.com

Игра Дёмина заслуживает отдельного разбора. Это один из самых неоднозначных его матчей: бросок не пошёл (2 из 10 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые), ритма в позиционном нападении не было, агрессия на проходах чуть снизилась. При этом на фоне общего сбоя периметра он обеспечивал ясность владений, аккуратно входил в комбинации и минимизировал риск в передачах. Тренеры оставили его в концовке — несмотря на огрехи, он оставался частью ротации. «Сквозняк» из-за дуги при счёте 104:106 в пользу хозяев стало значимым моментом, но скорее говорит о конкретном эпизоде, чем о его роли в целом.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В сумме картина логична. Подбор неожиданно стал преимуществом «Бруклина». Портер-младший продлил стабильную серию. Мартин дал глубину со скамейки. Клэкстон подтвердил статус опорного защитного звена. Дёмин был нестабилен в завершении, но сохранил дисциплину в организации. «Торонто» забрал концовку точностью и контролем давления, а «Бруклин» не удержал уровень решений, необходимый для равной игры с более собранным соперником.

Дальше — проверка на устойчивость этих элементов. Но вывод по «Торонто» уже прозрачен: победы куются не редкими всплесками, а качеством владений — именно этого «Бруклину» и не хватило.