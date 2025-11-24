Скидки
Баскетбол

Травма форварда Оклахомы Джейлена Уильямса положительно влияет на платёжку Тандер: в сезоне-2025/2026 игрок не получит наград

«Оклахоме» явно везёт. Травма ключевого игрока оборачивается для них сплошными плюсами
Артемий Берстенев
«Оклахоме» явно везёт
Всё слишком идеально для действующих чемпионов НБА.

В сезон, когда действующим чемпионам обычно приходится доказывать право на корону, «Оклахома» вошла без дрожи, несмотря на то что с первого дня лишилась одного из ключевых исполнителей. Джейлен Уильямс перенёс две операции на правом запястье и остаётся вне игры, но главный след его травмы заметен не на паркете, а в смете.

Джейлен Уильямс Подробнее

Из-за длительного простоя он уже не доберётся до 65 матчей — порога, необходимого для попадания в символические сборные и получения индивидуальных наград. А именно к этим критериям были привязаны эскалаторы в его новом контракте. Летом Уильямс подписал пятилетнее соглашение с максимально возможной структурой выплат: при благоприятных раскладах оно могло раздуться почти до $ 287 млн. Теперь эти рычаги фактически заблокированы, выплаты фиксируются на базовом уровне, а прогнозирование платёжной ведомости на годы вперёд становится проще.

И без того нагрузка была солидной: связка Уильямс — Холмгрен — Гилджес-Александр формирует долгосрочное ядро дороже $ 800 млн. Расчёты на следующий сезон уводят клуб за вторую линию налоговых порогов, что автоматически осложняет обмены и манёвры с составом. Экономия стратегию не переворачивает, но ослабляет давление в момент входа в самый затратный этап цикла.

Статистика Джейлена Уильямса в сезоне-2025/2026

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

При этом структура расходов остаётся управляемой: у «Оклахомы» много негарантированных контрактов и богатый пакет драфтовых активов, позволяющих сглаживать рост затрат без резких шагов. История с договором Уильямса органично вписывается в общий подход: снижение потенциальных выплат — этот как раз про неизбежные последствия вынужденной паузы.

На площадке потеря заметна куда меньше, чем ожидалось. Команда стартовала 17-1, сохранила устойчивость и не трогала канву ротации. Зато в бухгалтерии эффект громче: травма, не ослабившая чемпионскую модель, одновременно облегчила нагрузку на бюджет именно тогда, когда та должна была стать рекордной.

Не кошелёк, а система! «Оклахома» идёт по пути «Голден Стэйт» — и становится непобедимой
Не кошелёк, а система! «Оклахома» идёт по пути «Голден Стэйт» — и становится непобедимой
