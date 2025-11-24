Яркая игра легенды или эффективность молодёжи. Кто был лучшим перед паузой в Единой лиге?

Героем седьмой игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал защитник «Енисея» Доминик Артис. В новой семидневке мы увидели яркую встречу «Пармы» с УНИКСом, матч между ЦСКА и «Зенитом» и не только. Так кто же больше других достоин оказаться лучшим игроком прямо перед паузой на международные игры в Единой лиге?
Каспер Уэйр — ЦСКА
Поражение в матче с УНИКСом сильно задело ЦСКА, потому что армейцы просто уничтожили «Парму» в Basket Cup со счётом 104:66. У Уэйра 31 очко, три подбора и столько же передач. Но на этом Каспер не остановился! Действующего чемпиона Единой лиги ждала проверка «Зенитом» в матче недели. Разыгрывающий и там был в главной роли, записав в актив 25 очка, два подбора и две передачи. Уэйр, как и практически каждый в составе ЦСКА, очень много мазал издали, однако юркий защитник компенсировал это молниеносными проходами и точными штрафными. Великолепная неделя для одного из лидеров армейцев.
Данило Тасич — «Енисей»
Красноярцы играли с УНИКСом и «Автодором». Тасич шикарно проявил себя в матче с казанцами, хоть «Енисей» и проиграл, — дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов, а также четыре передачи при втором среди всех игроков во встрече показателе эффективности («+21»). Ему противостояли Бингэм и Рейнольдс на протяжении целой игры, а Данило смотрелся против них очень здорово, о чём говорит его «плюс-минус» — с ним на паркете клуб из Красноярска проиграл с разницей лишь в два очка. Учитывая итоговый счёт (74:88), Тасич сыграл великолепно. На этом серб не остановился, выдав 13 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата с «Автодором». Да, его процент с игры в обеих встречах был далёк от идеала, однако Данило оказался слишком полезен для своей команды в обороне и в атаке в нужные моменты давал огня.
Винс Хантер — «Локомотив-Кубань»
Краснодарцы обыграли «Уралмаш» и «Самару» на минувшей неделе. Хантер выделялся в обеих встречах. В игре с екатеринбуржцами у него 22 очка и четыре подбора при отличной реализации (61,5%). Также центровой поделил первое место по эффективности с Квитковских («+23»). В следующем матче с аутсайдером Единой лиги Винс сосредоточился на обороне и разгоне быстрых отрывов. Бигмен оформил девять очков, восемь подборов, три передачи и столько же перехватов. Хантер не перетягивал одеяло на себя — играл в командный баскетбол, что принесло успех не только «Локо», но и ему самому. Снова он поделил звание самого эффективного, правда, уже с Коноваловым («+20»), а ещё закончил встречу с внушительным «плюс-минус» — «+23».
Глеб Фирсов — «Бетсити Парма»
Все уже привыкли, что 20-летний центровой Фирсов выходит в стартовом составе «Пармы» и проводит в среднем по 16 минут на паркете, но ещё не все осознали, что Глеб — уже одна из главных звёзд нашего баскетбола. В этом сезоне игрок поражает своей зрелостью и вкладом в успехи команды. Пермяки на прошедшей неделе провели один матч с на тот момент лидером Единой лиги УНИКСом. Казанцы были явными фаворитами, но «Парма» не просто дала бой грозному сопернику, а победила его. Фирсов стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов. Добавьте к этому 72,7% реализации бросков с игры и лучший показатель эффективности среди всех участников матча — и вот перед вами явный претендент на звание героя недели.
Евгений Воронов — МБА-МАИ
Московская команда, как и «Парма», провела лишь один матч на прошлой неделе — МБА-МАИ встречалась с «Автодором». Непростая игра получилась для подопечных Василия Карасёва. Если бы не капитан Евгений Воронов, то могли бы запросто проиграть, однако самый опытный игрок Единой лиги ВТБ показал мастер-класс — 23 очка, пять подборов, три передачи, четыре перехвата и один блок-шот. Всё это при шикарном проценте реализации с игры (75%) и лучшем показателе «плюс-минус» («+18») и эффективности («+33») в матче. Возраст не приговор, Евгений наглядно нам это показал, проведя выдающуюся встречу.