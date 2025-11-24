Как дела у грандов Единой лиги? Обновлённая таблица

За последние 10 дней в Единой лиге ВТБ прошло сразу два матча между представителями «большой четвёрки» — УНИКС — ЦСКА и всё те же армейцы принимали на своём паркете в Москве «Зенит». Ранее мы уже говорили о том, как идут дела у наших грандов, но как обстоит всё сейчас — после двух ярких противостояний?

ЦСКА

Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

Действующий чемпион турнира проиграл УНИКСу в Казани на последних секундах (75:76). Мело Тримбл действовал просто великолепно, ведя команду за собой в качестве лидера, однако победу добыть так и не удалось. Поражение придало подопечным Андреаса Пистиолиса дополнительную мотивацию, которую на себе почувствовала «Парма» — армейцы уничтожили соперника в WINLINE Basket Cup со счётом 104:66.

После этого ЦСКА предстояло сразу же сыграть с «Зенитом» во встрече недели. Лидеры сине-бело-голубых вернулись в строй, команда подписала очень сильного центрового Луку Шаманича, поэтому многие думали, что клуб из Питера точно способен доставить проблем армейцам. Так оно и произошло, но лишь в одной четверти. После отставания в 16 очков чемпион проснулся и полностью вернулся в игру, добыв непростую, однако трудовую победу со счётом 93:88. Каспер Уэйр выдал шикарный перформанс, показав, что хоть он и остаётся в тени Тримбла, но является выдающимся игроком. Армейцы всё ещё лучшие во встречах с принципиальными соперниками в этом сезоне.

УНИКС

УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Ещё совсем свежа в памяти информация, что УНИКС уступил «Парме», проигрывая после первой половины с разницей в 28 очков. Мало кто мог представить такое развитие событий в противостоянии этих команд, однако казанцы оказались слабее в тот день — 82:90. Тем не менее не стоит забывать о победе над ЦСКА. 15 ноября в матче тура Единой лиги подопечные Велимира Перасовича в самый ответственный момент проявили характер и сумели остановить чемпиона, который до того момента не уступал клубам из топ-4. Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм провели великолепную встречу с точки зрения индивидуальной игры: каждый из них набрал по 23 очка, собрав на двоих 17 подборов. К слову, больше никто в составе не набрал больше семи очков.

Конечно, паре центровых неплохо помогал Алексей Швед, оформивший важнейшие попадания в концовке со штрафной линии, однако именно Рейнольдс и Бингэм решили исход противостояния. УНИКС приблизился к ЦСКА в нашей итоговой таблице и при удачах в следующих встречах с топ-4 может не только догнать армейцев, но и обойти их.

«Локомотив-Кубань»

«Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

Поражение от ЦСКА с колоссальным разрывом в счёте (64:104) заставило «Локо» сделать качественный шаг вперёд. Команда не знает горечи неудач уже на протяжении пяти матчей кряду. Правда, результат краснодарского клуба в нашей таблице не изменился, потому что после двух подряд встреч с ЦСКА и «Зенитом» подопечные Антона Юдина больше не играли ни с кем из топ-4. Тем не менее хотелось бы выделить тот факт, что Джеремайя Мартин понемногу приходит в форму после травмы, Кирилл Темиров очень качественно провёл последний отрезок в сезоне, Антон Квитковских не сбавляет оборотов и держит планку в качестве одного из лидеров. Молодой и крайне перспективный Всеволод Ищенко наконец-то залечил все свои болячки и действует крайне эффективно на обеих сторонах.

Сейчас в Единой лиге пауза, связанная с международными играми, в которых участие принимают различные сборные. Когда возобновится чемпионат, «Локо» сразу же предстоит домашняя игра с ЦСКА, вернувшим себе первое место в таблице. Тут-то мы и узнаем, готовы ли краснодарцы отомстить за «-38» в Москве и показать, кто в доме хозяин.

«Зенит»

Лука Шаманич и Андрей Воронцевич Фото: Единая лига ВТБ

Команда столкнулась с самыми большими проблемами на старте этого сезона — огромное количество травм лидеров и неполная подготовка к сезону с Александром Секуличем из-за Евробаскета. У других топов всё было более спокойно. Тем не менее после поражений от «Енисея» и «Локо» показалось, что дела «Зенита» идут в гору. Так оно и было, ведь клуб очень уверенно одолел МБА-МАИ и «Пари НН». Впрочем, в играх с «большой четвёркой» проблемы всё ещё присутствуют — сине-бело-голубые во второй раз в сезоне уступили ЦСКА.

Причём «Зенит» просто феноменально начал игру в Москве, ведя на стартовых минутах второй четверти с преимуществом в 16 очков. Что случилось после, наверное, вы уже знаете — ЦСКА вернулся в матч и забрал победу со счётом 93:88. Питерцы отлично смотрелись в атаке, однако в обороне были большие проблемы со сменами игроков, частыми фолами и неравноценными разменами. Над взаимодействиями в защите ещё предстоит поработать. Благо время для этого есть — пауза в чемпионате отлично поможет сине-бело-голубым. Пока реальность такова, что «Зенит» проиграл все четыре матча со своими принципиальными соперниками.