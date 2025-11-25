У Егора Дёмина в «Бруклине» непростая полоса. «Нетс» проиграли дважды за двое суток

Матч «Бруклина» на своём паркете развивался по предсказуемой логике: гости действовали размеренно и системно, а любой удачный отрезок хозяев требовал чрезмерных усилий. Победа «Никс» 113:100 лишь закрепила ту расстановку сил и ресурсов, которая прослеживалась на протяжении всей встречи.

Старт остался за «Нетс». Перестроения в защите срабатывали, Джейлену Брансону последовательно затрудняли ранние броски, а первые атаки «Никс» буксовали — 3 из 11 с игры. Нападение «Бруклина» не отличалось высоким процентом, но сохраняло порядок: подбор на чужом щите помогал нивелировать промахи. На фоне плотной обороны самым устойчивым элементом (хоть и очень краткосрочно в первой половине) выглядела связка Егора Дёмина и Тайриза Мартина: с ними «Нетс» быстрее входили в комбинации и добивались циркуляции мяча, чего не хватало в сочетании с Теренсом Мэнном.

Параллельно на глазах рос Ноа Клауни. Его 15 очков до большого перерыва подтвердили тенденцию последних недель: грамотное занятие позиций на периметре, рациональный выбор бросков и точная реализация. Статистика 4/7 с игры, 3/6 из-за дуги и безупречные штрафные подстраховывали атаку, когда иных опорных решений не находилось.

«Бруклин Нетс» — «Нью-Йорк Никс» Фото: Al Bello/Getty Images

При этом перевес «Никс» в «краске» обозначился рано. Карл-Энтони Таунс последовательно выигрывал позиционную борьбу у любых опекунов — от Клауни до Дэйрона Шарпа и Николаса Клэкстона. К перерыву гости набрали 28 очков из трёхсекундной при слабом попадании издали, что давало им комфорт и снижало зависимость от неровного старта.

После паузы разница в качестве исполнения стала заметнее. «Нью-Йорк» разошёлся из-за дуги — 6 из 10 в третьей четверти — и усилил давление через дуэт Брансона и Таунса. «Бруклин» вынужденно уходил в индивидуальные решения, но устойчивую структуру под них так и не выстроил. Точность Дрейка Пауэлла удерживала счёт от провала, но не меняла хода игры. При этом сам Пауэлл провёл продуктивный матч: 15 очков, четыре передачи и уверенное чтение свободного пространства.

Клауни, напротив, держал высокий тон до финальной сирены. 31 очко, семь точных трёхочковых и девять реализованных бросков с игры — новый карьерный максимум — зафиксировали сформировавшуюся серию прогресса. Два подряд матча с 20+ это подтверждают.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

На общем фоне Дёмин выглядел менее выразительно. Моменты для атак он находил, но бросок снова не шёл — 4 из 11 с игры, один точный с периметра. При этом он добросовестно работал на щите и ускорял переходы, однако там, где требовалось создавать преимущество против плотной опеки, решений не хватало — а именно этого требовала встреча с «Нью-Йорком».

«Бруклин» сократил потери до 10, но проиграл «краску» 28:52. Эта пропорция наглядно подчёркивает технический разрыв между командами на текущем отрезке. Второе поражение за двое суток получилось с ощутимым индивидуальным прогрессом, но без ответов на базовые преимущества соперника. Ближайший матч с «Филадельфией» покажет, насколько быстро команда готова внедрять коррективы, без которых устойчивого движения вперёд не будет.