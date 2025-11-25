В ЦСКА новый легионер прямиком из Евролиги. Кто он и чего ждать?

Имена новичков в составах топ-клубов Единой лиги ВТБ неизменно привлекают внимание, особенно когда речь о ветеране европейских площадок. Включение 32-летнего серба Луки Митровича в будущую заявку ЦСКА интересует именно поэтому: его послужной список позволяет довольно точно представить, чем он усилит команду и насколько его навыки совпадают с требованиями сегодняшнего баскетбола.

Митрович дебютировал в профессионалах в 17 лет, в «Хемофарме». Для игрока его амплуа такой старт обычно ускоряет взросление, учит читать игру под давлением, бороться за позицию со старшими оппонентами и выходить за рамки шаблонных действий под щитом. Переход в «Црвену Звезду» закрепил этот вектор — Евролига, регулярная практика в национальных турнирах, рост минут и статуса вплоть до капитана… в 21 год! Вряд ли мы заметим драматургию, но зато выделяется чёткое понимание уровня доверия, который он получал на каждом этапе.

Зарубежные остановки — Германия, Испания, Израиль, Черногория — обогатили его арсенал. У каждой лиги свой профиль, темп решений, роль «больших» в пик-н-роллах, жёсткость контакта в трёхсекундной. Митрович подстраивался под разные модели: где-то больше играл через пас, где-то — через силовое завершение, а порой выполнял узкую, сугубо прикладную роль. Во всех вариантах от него ждали не изобретательности, а чистоты и точности исполнения.

Лука Митрович, сезон-2025/2026 Фото: Marko Metlas/Imago/ТАСС

Последние годы в «Црвене Звезде» это только подтвердили. В Евролиге-2024/2025 при скромных 12,5 минуты он сохранял высокую эффективность: 5,6 очка при 65% двухочковых. В Адриатической лиге — активный на щите, дисциплинированный в структуре атак, аккуратен в движении «хай-лоу». Его главный козырь — чужой щит: он идёт в борьбу и частенько добивает мяч сразу после подбора, сокращая число пустых владений и принося команде лёгкие дополнительные очки без перестройки атаки.

Лука никогда не стремился к ролям с повышенным объёмом бросков и не смещал акценты в пользу индивидуального скоринга. Перестановки с его правами в НБА тоже не стали поворотной точкой, где Митрович сознательно остался в Европе, сосредоточившись на стабильной роли в командах, где система важнее личных цифр.

Возвращение в «Звезду» в 2021-м закрепило его в ротации. Титульные сезоны, устойчивые минуты, работа в знакомых схемах и отсутствие попыток выйти за пределы нужного функционала. Для клубов с длинным календарём именно такие исполнители ценны, поскольку их польза не привязана к внешним обстоятельствам и не требует расширенного пространства для самореализации.

На этом фоне переход в ЦСКА — прежде всего про соответствие роли. Его навыки подходят командам, играющим через дисциплину, плотность в «краске» и чистое исполнение на ограниченных отрезках. Он тонко читает смещения, удерживает позицию, работает без ненужной импровизации и обеспечивает базовый контроль трёхсекундной.

ЦСКА получает игрока, органично функционирующего в структурированных системах и поддерживающего стабильность ротации без перестройки под него. Его борьба на чужом щите и добивания вторым темпом приносят прямые очки — особенно в матчах со рваным темпом и акцентом на «краску».

Новый этап в Москве не меняет его профиля. Это по-прежнему опытный европейский «большой»: надёжный, аккуратный, особенно полезный в условиях плотного графика, где ценятся исполнители, поддерживающие структуру без оглядки на собственную статистику. Ровная, предсказуемая траектория — сама по себе значимая добродетель в профессиональном спорте.