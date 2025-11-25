Драка за контроль. Босс довёл клуб НБА до убытков или хитрая игра по отжиму бизнеса?

Юридическая тяжба вокруг «Финикса» вышла на стадию, где тонкости корпоративного управления затмевают спортивные новости. Контролирующий владелец «Санз» и «Меркьюри» из женской НБА Мэт Ишбия и миноритарии Энди Колберг и Скотт Селдин оказались по разные стороны острого конфликта о прозрачности, структуре капитала и допустимых полномочиях мажоритария в отношении клубов.

Инициаторами процесса выступили Колберг и Селдин. В своих материалах они утверждают, что Ишбия использует ресурсы команд в интересах аффилированных компаний и проводит финансовые операции, противоречащие принципам равноправного управления. Согласно данным The Athletic, среди примеров — займы под повышенные проценты, сделки аренды и операции по перераспределению капитала. Эти эпизоды нуждаются в судебной оценке. При этом миноритарии настаивают, что подобные шаги ухудшают финансовое положение клубов и нарушают корпоративное соглашение.

Сторона Ишбии обвинения отвергает, называя их попыткой давления. Представители владельца подчёркивают, что он заранее уведомлял партнёров о планируемых вложениях, предлагая либо войти в них на равных, либо выйти из капитала. С момента сделки 2023 года его доля выросла примерно до 85% за счёт выкупа пакетов у других инвесторов.

Кульминацией спора стал капитал-колл, объявленный прошлым летом. По словам Колберга, до этого он пытался согласовать продажу своей доли, но не получил ответа. После повторного обращения Ишбия, как утверждается, назначил взнос капитала с минимальными сроками. Миноритарии внесли свои доли, однако позже узнали, что часть обязательств была закрыта через конвертацию долга в капитал. Если суд признает такую схему нарушающей правила, у истцов могла бы появиться возможность выкупить невнесённые доли, что изменило бы структуру владения.

Дальше спор ушёл в плоскость сроков и объёма исполнения капитальных обязательств. Истцы настаивают, что просрочка со стороны мажоритария могла привести к размытию его доли и поставить под вопрос право на дальнейшее руководство франшизами. Представители Ишбии такую трактовку отвергают и уверяют, что все процедуры были соблюдены корректно.

На этом фоне спортивная повестка жила отдельно от корпоративной. «Санз» при Ишбии провернули серию громких обменов: сделки с Кевином Дюрантом и Брэдли Билом заметно подняли расходы, но не принесли желаемого эффекта — в прошлом сезоне команда осталась за пределами плей-ин. Летом состав существенно переформатировали, сократили затраты, и старт нового сезона «Санз» провели более сбалансированно и стабильно.

«Меркьюри» оказались успешнее: клуб модернизировал инфраструктуру, открыв крупный тренировочный комплекс и добрался до финала WNBA. Однако в целом ситуация в организации остаётся непростой. Помимо конфликта с инвесторами, против клубов и владельца поданы несколько исков от сотрудников с обвинениями во внутренних нарушениях. Ишбия подчёркивает, что не намерен идти на мировые и будет отстаивать позицию в суде.

Всё-таки в НБА очень тонко регламентировано владение командам, и юридические инструменты способны влиять на судьбу крупных спортивных активов. Будущее структуры «Санз» и «Меркьюри» зависит от того, как суд квалифицирует операции с капиталом, займами и управленческие решения. Пока решения нет, оба клуба работают в штатном режиме, однако разбирательство уже сказывается на восприятии стабильности и долгосрочных перспектив организации.