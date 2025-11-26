Во время матча НБА игрок встал в боевую стойку, будто готов к драке. Но лишь рассмешил

Эпизод в матче Кубка НБА «Орландо» — «Филадельфия» разошёлся из-за неожиданной, почти кинематографичной картинки. Столкновение Уэнделла Картера-младшего и Андре Драммонда возникло не в привычной «краске», а у дуги — там, где силовые сцены редкость.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Игроки замерли лицом к лицу, и пауза натянулась до предела, будто каждый ждал первого шага другого. Дополнительной комичности добавил Драммонд, вставший в откровенно боевую стойку — готовый то ли защищаться, то ли нанести удар.
Джейлен Саггс возник внезапно: он метнулся к Драммонду, намереваясь погасить вспышку, однако переусердствовал — резкий толчок спровоцировал новую волну напряжения. Андре мгновенно развернулся, и на повторе контраст выглядит особенно выпукло.
«Жёсткие» намерения Андре Драммонда
Фото: Кадры из трансляция
После видеопросмотра арбитры вынесли жёсткие вердикты. Саггс получил два технических и был удалён. Картер и Драммонд удостоились по одному «технарю» — как инициаторы эпизода. Десмонд Бейн и Джабари Уокер, подключившиеся к стычке, тоже схлопотали технические.
Сама игра быстро вернулась в привычное русло. Но редкое сочетание обстоятельств — перепалка вдали от «краски», рывок третьего игрока и сильный визуальный акцент — превратило рядовой конфликт в момент, который привлёк внимание куда более значительное, чем локальная новостная лента.