Андре Драммонд встал в боевую стойку во время матча НБА между Филадельфией Сиксерс и Орландо Мэджик: видео забавного эпизода

Во время матча НБА игрок встал в боевую стойку, будто готов к драке. Но лишь рассмешил
Артемий Берстенев
Во время матча НБА игрок встал в боевую стойку
Аудио-версия:
Андре Драммонд был настроен серьёзно, а Джейлен Саггс едва не усугубил ситуацию.

Эпизод в матче Кубка НБА «Орландо» — «Филадельфия» разошёлся из-за неожиданной, почти кинематографичной картинки. Столкновение Уэнделла Картера-младшего и Андре Драммонда возникло не в привычной «краске», а у дуги — там, где силовые сцены редкость.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игроки замерли лицом к лицу, и пауза натянулась до предела, будто каждый ждал первого шага другого. Дополнительной комичности добавил Драммонд, вставший в откровенно боевую стойку — готовый то ли защищаться, то ли нанести удар.

Джейлен Саггс возник внезапно: он метнулся к Драммонду, намереваясь погасить вспышку, однако переусердствовал — резкий толчок спровоцировал новую волну напряжения. Андре мгновенно развернулся, и на повторе контраст выглядит особенно выпукло.

«Жёсткие» намерения Андре Драммонда

«Жёсткие» намерения Андре Драммонда

Фото: Кадры из трансляция

После видеопросмотра арбитры вынесли жёсткие вердикты. Саггс получил два технических и был удалён. Картер и Драммонд удостоились по одному «технарю» — как инициаторы эпизода. Десмонд Бейн и Джабари Уокер, подключившиеся к стычке, тоже схлопотали технические.

Сама игра быстро вернулась в привычное русло. Но редкое сочетание обстоятельств — перепалка вдали от «краски», рывок третьего игрока и сильный визуальный акцент — превратило рядовой конфликт в момент, который привлёк внимание куда более значительное, чем локальная новостная лента.

НБА — регулярный чемпионат
26 ноября 2025, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
103 : 144
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Маккейн - 15, Эдвардс - 13, Барлоу - 11, Гордон - 10, Уокер - 9, Граймс - 8, Уотфорд - 8, Брум - 4, Драммонд - 3, Саллис - 2, Лоури
Орландо Мэджик: Блэк - 31, Вагнер - 21, Бейн - 15, Ховард - 13, Картер - 12, Джонс - 10, Да Силва - 10, Битадзе - 10, Пенда - 10, Ричардсон - 7, Саггс - 4, Кэйн - 1, Робинсон
