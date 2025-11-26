Легендарный рекорд НБА под угрозой. У «Оклахомы» лучший шанс его обновить!

В НБА нечасто случается, чтобы команда проходила значимый отрезок сезона настолько ровно, что цифры перестают быть производной удобного календаря или кратковременного всплеска формы. Текущий марш «Оклахомы» как раз из таких: старт 17-1 не выглядит случайностью, он отражает качество игры, которое не зависит ни от состава, ни от контекста, ни от стиля соперников. Это среда, где двузначный отрыв становится будничным.

Ключ кроется в стабильности ротации даже без Джейлена Уильямса. Потеря игрока калибра потенциального All-NBA обычно меняет конфигурацию, но здесь нагрузка просто перераспределилась. Айзея Хартенштайн добавил объёма на щитах, Аджай Митчелл усилил давление на мяч, Лу Дорт стал аккуратнее в выборе бросков. Команда не меняется под каждого соперника. Она держится общего каркаса и гибко подстраивается под любые перемены.

Оборона — отдельная история. «Тандер» избегают резких авантюр, ставя на выверенное позиционирование, из-за чего соперники чаще теряют темп, чем пробиваются к кольцу за счёт индивидуального преимущества. На деле это превращается в один из лучших защитных рейтингов на старте сезона. Контроль виден и в распределении ролей, где Холмгрен закрывает вертикаль, периметр работает упруго, а скамейка не разжижает плотность игры.

В нападении многое крутится вокруг Шея Гилджес-Александера, однако его влияние дирижёрское, а не солирующее. Он задаёт темп и убирает лишние ускорения, благодаря чему атака предсказуема в хорошем смысле. ШГА редко играет в концовках, поскольку исход большинства матчей становится понятен раньше. Это снижает износ и удерживает его эффективность на уровне MVP без перегруза владениями.

Шей Гилджес-Алексндер, сезон-2025/2026 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

Холмгрен работает в иной плоскости. Его ценность ощущается в последствиях для соперника: он сужает выбор в «краске» и одновременно растягивает оборону своим броском. Высокий процент — результат грамотного меню попыток, а не классической охоты за статистикой. Такой подход делает его несущим элементом конструкции — особенно важным на длинной дистанции.

Глубина — главный двигатель нынешнего темпа. «Оклахома» не привязана к одной пятёрке. Большие перестановки происходят без потери качества. Для лиги, где расширение состава на пару человек часто рушит баланс, это редкость. У «Тандер» таких провалов не видно: даже при плотном календаре они держат одну и ту же интенсивность на мяче и грамотно распределяют владения.

Исторические параллели неизбежны, но важнее другое. Сегодняшний рывок «Оклахомы» не держится на сверхусилии. Он построен на высоком базовом уровне, который сохраняется в любых условиях. Именно поэтому разговор о возможном улучшении 73-9 звучит не фантазией, а логичным выводом. До таких высот доводит устойчивость между матчами — и «Тандер» как раз про неё.

«Оклахома-Сити Тандер», сезон-2025/2026 Фото: Joshua Gateley/Getty Images

17-1 — маркер контроля. Эта команда чаще диктует, чем отвечает. Не живёт редкими совпадениями, не зависит от разового топ-матча отдельного игрока и не извлекает преимущество из календаря. При этом она умеет наращивать разницу без риска внезапных провалов — редкий профиль даже для претендентов на титул.

В таком контексте разговор о рекордном сезоне уже не допущение, а разбор тенденции. «Оклахома» не похожа на команду, которой придётся переписывать модель игры при изменении обстоятельств. Её структура универсальна и не конфликтует ни с одним распространённым в лиге стилем, что позволяет поддерживать темп, а не компенсировать слабости.

Если они сохранят текущий уровень, дискуссия о повторении или улучшении результата «Уорриорз-2016» перестанет быть исторической мечтой и станет рабочей гипотезой. Основания уже налицо: одинаково высокий уровень защиты, управляемая атака, глубина состава и отсутствие просадок при ротации. Это сочетание делает «Оклахому» самым реальным претендентом на то, чтобы приблизиться к рекорду, который долго считался потолком регулярного сезона.

