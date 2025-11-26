«Елатонцев копает себе яму и оказывается в болоте». Новые подробности скандала в «Локо»

В Единой лиге ВТБ не утихают страсти между «Локомотивом-Кубань» и их центровым Кириллом Елатонцевым. Молодой баскетболист самовольно покинул расположение команды и отказывается играть за клуб.

В начале месяца перед домашнем матчем с «Зенитом» стало известно, что Елатонцев вызвал себе скорую в связи с самочувствием. Позже «Локомотив-Кубань» опубликовал официальное заявление по ситуации. В нём утверждалось, что игрок не поставил в известность медицинский штаб клуба о состоянии здоровья, а действовал самостоятельно. Медицинский персонал команды провёл сначала своё обследование Кирилла Елатонцева, а затем игрок прошёл дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В завершении заявления упоминалось, что «клуб подозревает, что Кирилл Елатонцев симулирует признаки болезни, а также вводит в заблуждение тренерский штаб и медицинский персонал клуба. И таким образом нарушает не только свои трудовые отношения, но и обязательства игрока профессионального клуба».

Позднее в эксклюзивном интервью «Чемпионату» президент «Локомотива» Андрей Ведищев заявил, что в этой истории много «странностей и несостыковок». Он говорил, что на Кирилла влияют его близкое окружение и неизвестные люди, которые преследуют собственную выгоду. По мнению Ведищева, это выглядит заранее спланированной акцией и одновременно абсурдной. Он уточнил, что последующие действия клуба напрямую будут зависеть от поведения Кирилла.

Также президент «Локо» уточнил, что игрок каким-то образом оказался в Санкт-Петербурге и самовольно решил проходить лечение именно там. В конце Ведищев сказал, что очень разочарован таким поведением и отношением молодого баскетболиста.

После этого «Спорт-экспресс» опубликовал материал, в котором говорится, что Елатонцеву была направлена повестка в военкомат, и ему грозит уголовное дело из-за уклонения. До или после этого он оказался в Санкт-Петербурге — неизвестно.

Кирилл Елатонцев Фото: Пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Теперь же эту информацию прокомментировал вице-президент краснодарской команды Алексей Пегушин в эфире «Высоты 305».

«Возможное уголовное дело — это не дела клуба. У нас есть Министерство обороны РФ, военкомат. И в клубе есть игроки военнообязанные, которые по нашему российскому законодательству обязаны в призывном возрасте появиться в военкомате, пройти комиссию. Военкомат прислал в клуб повестку, видимо, в силу того, Кирилл сам не реагировал на свои повестки, было уже какое-то следующее уведомление. Мы как клуб его известили. Но он, видимо, нигде не появился, поэтому тут вопросы не к нам, а уже к компетентным органам».

Он отметил, что у клуба никакой нормальной коммуникации с представителями игрока нет. По словам функционера, у Кирилла появились «советники», которые «имеют над ним влияние и рассказывают очень сладкие, интересные и нереалистичные сказки». Пегушин закончил фразу: «Кирилл сам копает себе яму и оказывается в болоте».

Также со слов вице-президента «Локомотива» стало известно, что Елатонцев имеет четырёхлетний контракт с опцией выхода из него через два года. Отвечая на вопрос, сожжены ли полностью мосты между клубом и игроком, представитель команды ответил: «Если он одумается, в теории, как и в жизни, возможно всё. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Много в этой ситуации уже лично на самом Кирилле, он заложник определённых моментов, ему через многое придётся пройти, если он окажется в «Локомотиве-Кубань», это не про спорт, это про человеческий фактор. Он вводил в заблуждение партнёров, тренерский штаб, руководство клуба, обещая одно, но идя какой-то такой своей странной дорогой. Мосты полностью не сожжены, но осадок остался».

В этой истории всё ещё больше вопросов, чем ответов. Но факт остаётся фактом — один из лучших молодых игроков Единой лиги буквально прожигает, возможно, свои лучшие годы и не получает игровой практики. И это точно не идёт на пользу как клубу, так и российскому баскетболу и самому игроку.