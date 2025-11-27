Трагедия в США. 20-летний баскетболист скончался от полученной во время игры травмы

Эпизод, который в иной день прошёл бы незамеченным, обернулся трагедией на матче в американском Техасе. Во второй половине игры 20-летний форвард колледжа Коннорс Стэйт Итан Диц получил травму и больше не вышел на площадку. Позднее колледж сообщил о его смерти, подтвердив, что спортсмен скончался от последствий полученного повреждения, предположительно связанного с областью головы. Другие подробности пока не раскрываются.

Диц был типичным баскетболистом уровня младших колледжей: функциональный, дисциплинированный, надёжный — он выполнял требуемый объём без потери качества. В нынешнем сезоне провёл восемь матчей, набирая в среднем 11,0 очка, и постепенно закреплялся в ротации.

После подтверждения трагедии колледж отменил ближайшие игры мужской и женской команд. Спортивный департамент и тренерский штаб воздержались от оперативных комментариев, подчеркнув необходимость дать участникам программы время, чтобы осмыслить произошедшее.

Итан Диц Фото: Пресс-служба колледжа Коннорс Стэйт

В команде Дица знали как игрока, не стремившегося к излишнему вниманию: он предпочитал точное исполнение роли. Его ценили за стабильность, которая так важна в студенческом баскетболе, где составы часто меняются, а команды ежегодно переживают перестройку.

На 1 декабря в кампусе запланировано памятное мероприятие для студентов и сотрудников. Официальные службы продолжают выяснять обстоятельства, а команда готовится вернуться к тренировкам уже без игрока, который был частью её нынешнего сезона.