Концовка — космос! В матче сборных игрок наколотил 9 очков за 9 секунд!

Отбор к чемпионату миру по баскетболу — 2027, Великобритания — Литва, 27 ноября 2025: мощная концовка и камбэк гостей, видео

Артемий Берстенев
Аудио-версия:
В НБА такому могут позавидовать.

Финишные секунды лондонского матча в рамках отбора на ЧМ-2027 по баскетболу походили не на привычный игровой отрезок, а на цепь стремительных правок, перевернувших весь рисунок встречи. Британия уверенно держала руль, навязывала темп и ушла на перерыв при 51:38. После паузы Литва постепенно выровняла ритм, выиграла третью четверть 30:16 и задала иной ход событиям к заключительному отрезку, однако хозяева успели вернуть рабочий баланс и вышли на концовку впереди.

Квалификация ЧМ-2027 — смотрите расписание здесь

Кульминация стартовала за 15 секунд до сирены при 87:80 в пользу британцев. Дальние выстрелы Игнаса Саргюнаса резко изменили динамику. Его первый трёхочковый сократил отставание, ответ Майлза Хессона ограничился одним штрафным, а второй дальний Саргюнаса зафиксировал 86:88. В решающем эпизоде последовал перехват с точным завершением — 89:88. На всё ушло девять секунд. И эта компактная последовательность определила исход!

Видео можно посмотреть на канале FIBA Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат ФИБА.

Подобные вспышки неизбежно вызывают исторические параллели. В 1995-м Реджи Миллер за 8,9 секунды набрал восемь очков против «Никс»: дальний, моментальный перехват с очередной «тройкой», подбор после промаха соперника и два штрафных — «Индиана» выиграла 107:105. Этот эпизод прочно вошёл в разборы как эталон максимальной концентрации и рационального обращения со временем.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ещё один ориентир — Трэйси Макгрэди в 2024 году. «Хьюстон» уступал «Сан-Антонио» восемь очков за полминуты до конца, но серия из трёх дальних, включая «трёшку» с фолом, и решающий бросок за 1,7 секунды перевернули счёт на 81:80. Классика индивидуального рывка в концовке.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лондонская развязка устроена иначе: решающим стала предельно сжатая и филигранно точная серия решений на последнем отрезке времени. Британия вела матч в рабочем ключе, несмотря на недавние организационные сложности, и долго сохраняла преимущество, но финальные секунды вышли за рамки привычной логики.

Литва же использовала каждую трещину в обороне соперника, не отступая базовым принципам завершения игр. Саргюнас — лицо эпизода, но сам рывок родился из выверенной коллективной работы: давление на мяч, своевременный перехват, безупречное исполнение. В итоге краткий девятисекундный спурт стал определяющим и наглядно показал, насколько стремительно может перевернуться исход при высокой плотности решений в концовке.

ЧМ-2027 — Европа
27 ноября 2025, четверг. 22:30 МСК
Великобритания
Окончен
88 : 89
Литва
