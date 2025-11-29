Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА! Но старт игры обернулся для него кошмаром

Матч в Бруклине стартовал с резкого диссонанса: битком забитая арена — 17 809 зрителей, сверх официальной вместимости, — и команда, остающаяся единственной в лиге без домашней победы. Отсутствие Майкла Портера-младшего мгновенно оголило слабое место: лишившись его индивидуальной мощи, «Нетс» потеряли спасительный стабилизатор нападения на случай сбоев в игровых связях. На фоне цепкой защиты «Филадельфии» это стало заметно с первых же владений.

Егору Дёмину пришлось входить в игру в максимально неудобных для новичка-разыгрывающего условиях. На его долю выпали опека Тайриз Макси и Квентина Граймса — быстрых, агрессивных, постоянно меняющих траектории. В таких дуэлях малейшая заминка оборачивается либо проходом в лоб, либо вынужденной подстраховкой, после которой «Филадельфия» получает открытый бросок.

Параллельно обнаружился внутренний разлад. Теренс Мэнн и Тайриз Мартин существенно нарастили объём изоляций, тогда как Дёмин и Дрейк Пауэлл надолго выпали из ритма. Для новичка это особенно опасно: чем реже мяч оказывается в руках, тем выше риск ошибки при каждом следующем владении. Так и вышло. К середине первой четверти Дёмин не забил ни разу и под давлением допустил несколько потерь.

Итоги стартового отрезка закономерны: 42% попаданий с игры, 18% — из-за дуги, пять потерь и счёт 23:31. Без Портера исчез главный «пожарный выход» для проблемных владений, а общая механика розыгрыша слишком часто рассыпалась при первом контакте.

«Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» Фото: Sarah Stier/Getty Images

Вторая четверть картину не изменила. «Филадельфия» уверенно держала темп, наказывала любую задержку в принятии решений и молниеносно бежала из обороны в атаку. Показателен ранний выход Кайла Лоури, который при минимальной игровой практике в сезоне он без труда встроился в систему. У «Нетс» же не находилось ни стабильного ведения, ни броска, ни достаточного движения без мяча, чтобы начать сокращать разрыв.

И всё же отдельные эпизоды в исполнении Дёмина помогли удержаться в структуре. Он подбирал, ассистировал, перекрывал линии передач, ставил блок-шоты. Именно разнообразие действий не позволило ему выпасть из матча при слабой реализации. Характерно, что первые результативные моменты пришли не через бросок, а за счёт проходов и работы в «краске».

На большой перерыв команды ушли при 48:63 и низких процентах попаданий. Но после паузы рисунок игры перестроился. В третьей четверти «Нетс» впервые получили рабочий отрезок, где нападение стало предсказуемым в хорошем смысле — последовательным и ритмичным. Зайари Уильямс сработал катализатором, попав трёхочковый после длинной серии пустых владений. Вскоре Дёмин добавил точный дальний, и разрыв сократился до девяти очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В этот отрезок россиянин был предельно полезен и собран. Егор ускорял темп, проталкивал мяч в первую волну, принимал быстрые решения и активно открывался без мяча. В третьей четверти он набрал восемь очков, собрал четыре подбора и отдал две передачи — резкий контраст с его блёклой первой половиной. Добавил красок и внешний штрих: после его точных бросков в «Барклайс центре» включали фрагменты Unwritten Наташи Бедингфилд — трека, выбранного им самим. Можно сказать, этот мини-ритуал стал маркером его переключения в уверенный режим.

«Филадельфия» при этом не позволила подступиться вплотную. Макси и Граймс стабильно создавали преимущество за счёт скорости, а быстрые отрывы гостей продолжали приносить очки. Когда «Нетс» в начале четвёртой вновь вновь подкрались до «-10», последовал очередной ответный рывок.

И всё же концовка стала лучшей четвертью в карьере Дёмина. На паркете одновременно вышли трое новичков — Дёмин, Пауэлл и Дэнни Вульф, — и при упрощённом плейбуке россиянин получил больше воздуха. Он набрал 15 очков за финальный отрезок и довёл суммарный показатель второй половины до 23 — повтор рекорда новичка «Нетс», установленного Маркусом Уильямсом в сезоне-2006/2007.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Итоги: 23 очка, девять подборов, пять передач и пять дальних попаданий. Это лучший матч новичка «Нетс» со времён 27 очков Кэма Томаса в 2022-м. При этом Дёмин стал шестым новичком в истории клуба с линией минимум «23+9+5» и вошёл в тройку тех, кто забивал по пять трёхочковых за игру.

Отдельного внимания заслуживает контраст между половинами. По первым 24 минутам казалось, что он тонет под давлением на мяч и не успевает принимать решения. После перерыва Дёмин поймал ритм, переформатировал собственные владения и пошёл в более прямолинейные атаки. Эти корректировки перевернули его личный сценарий матча.

Финал — 115:103 в пользу «Филадельфии». Успех гостей объясняется в первую очередь преимуществом в качестве ведения, скоростью периметра и эффективным переходом из обороны в атаку. Без Портера «Нетс» не смогли поддержать темп и при таком количестве потерь и промахов вряд ли могли рассчитывать на исход в свою пользу.

При этом игра высветила важный индивидуальный прогресс. Не эмоциональный, а структурный: Дёмин показал умение вернуться к эффективности после тяжёлого старта, расширил набор решений и подтвердил, что увеличение объёма бросков — разумная траектория его развития. В условиях перестройки такие матчи дают больше пищи для анализа, чем сам счёт.

Дальше — «Милуоки», переживающий непростой отрезок, но уже с вернувшимся Яннисом Адетокунбо. Ещё один тест на чувство темпа и адаптивность молодых к разным стилям соперника.