«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге

Минувшей ночью защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 23 очка за одну половину и обновил свой рекорд результативности в одной игре НБА. Он обошёл по этому показателю Сергея Карасёва, повторил достижение Тимофея Мозгова, до Алексея Шведа ему не хватило двух очков, до Андрея Кириленко — восемь. И это ведь была всего лишь его 17-я игра в лучшей лиге мира!

«Чемпионат» связался с экс-игроком НБА и президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко. Мы обсудили не только эту игру Егора Дёмина и его прогресс, но поговорили и о других россиянах за океаном, а также о начале сезона в Единой лиге ВТБ.

— Как оцените игру Егора Дёмина с «Филадельфией? Он обновил карьер-хай в этой встрече.

— Мы все рады, что так получается. На самом деле, НБА — это лига такого момента. И вот хороший показатель, что вышел во второй половине, пошла серия, и он в ней набрал 23 очка — это очень круто. За половину набрать столько — это очень дорогого стоит. Видно, что он адаптируется уже, берёт на себя инициативу, рискует. За этим приятно смотреть. Особенно для молодого игрока обычно это редкость. Поэтому очень приятно видеть, что такие шаги он делает.

Видно, что он адаптируется, от игры к игре прибавляет. Больше уверенности стало, бежит, агрессивнее стал. Это всё, конечно же, опыт. Видно было, что в первых играх сезона ещё немножко волновался. Сейчас уже он стал полноценной частью команды, уже втянулся в этот ритм, уже уверенно со своими партнёрами себя чувствует, и, конечно же, сразу же виден результат.

— Егор побил рекорд Сергея Карасёва, когда побьёт рекорд Кириленко?

— Рекорды все сделаны для того, чтобы их бить. Классно, что побил рекорд очередной, приближается к тридцатнику. Супер, если он побьёт и рекорд Кириленко — я буду рад. Это вопрос времени. Я уверен, что с его стилем игры это абсолютно доступно. Нам необходимы хорошие игроки, чтобы было за кем следить в НБА и потенциально национальной команде. Чем лучше он будет играть, тем интереснее у нас будет команда формироваться в сборной России.

— Егор неплохо начал работать и на щитах. Неужели и трипл-дабл можем ждать от него в этом сезоне?

— Сейчас баскетбол настолько спрогрессировал, эволюционировал, что уже трипл-дабл — это не какая-то редкость, которой была раньше. Сейчас это очень-очень близко, очень доступно — достаточно открытая, быстрая игра идёт. передачи даже записывают чаще. Раньше отдал передачу — сразу же должен совершить бросок. Сейчас всё-таки посвободнее стало, после передачи можно ещё удар сделать. Поэтому статистика выросла очень серьёзно, и это классно, потому что мы как болельщики имеем возможность видеть сумасшедшие цифры, трипл-даблы. Поэтому, конечно, хотелось бы увидеть и от Егора трипл-дабл.

Он приходил в НБА восьмым номером драфта, это достаточно высокий пик — лучший показатель, который у нас был когда-либо в истории. Он не приходил каким-то неизвестным юнцом — это один из лучших проспектов в своём возрасте в мире. Поэтому, конечно, есть хорошие смелые ожидания от него. Пока он эти ожидания оправдывает, и это здорово.

Егор Дёмин Фото: Steve Russell/Getty Images

— В G-лиге Голдин и Лахин тоже неплохо себя проявляют. Следите за ними?

— Конечно, болеем и следим за ними. У Влада классная игра была с дабл-даблом. Мне больше всего понравилось, что он ещё и снайпером выступил — три из трёх из-за дуги попал, что большая редкость для игроков высоких, центровых. Виктор тоже очень активен в своей команде, при том что у него задача даже тяжелее, чем у Влада. Ему нужно завоевать место в чемпионской команде, которая идёт без поражений фактически. Вот поэтому ему, наверное, чуть больше хочется пожелать успеха. Но вообще хочется, чтобы и Влад играл, и Виктор играл. И пока они делают всё правильно, идут по нужному пути: являются активными и агрессивными в G-лиге, ждут своего шанса попадания в основную команду.

— В Единой лиге ВТБ — пауза. Как вам старт сезона? Кто удивил?

— МБА-МАИ выглядит очень прилично. Приятно смотреть, когда российские игроки такую ключевую роль играют. «Парма» в начале сезона обыграла и ЦСКА, и здорово выглядит. И пара молодых Фирсов и Свинин играют в великолепный баскетбол. Даже при таком баскетболе у них ещё огромная возможность для роста. Видно, что ещё не на 100% они зашли в сезон. Там большой потолок, в чём можно стать лучше. Поэтому хочется им пожелать продолжать в том же духе, агрессивно. И в этом плане, конечно, пермская команда для них великолепное такое поле для роста и возможностей.

— Как вам перестановки в «Зените»? Это похоже на панику?

— Я видел матчи, особенно когда играли российские ребята. Жбанов раскрылся, просто великолепный сезон проводит Жора. Если раньше он был очень защитный, то сейчас ещё и в нападении раскрылся. Щербенёв, Мартюк, Емченко, у Воронцевича уже пятая молодость идёт. Ребята играют, и это приятно. Видно, что чуть-чуть им не хватает в каких-то играх, именно чтобы завершить с правильным результатом, с победным. Но я не вижу поводов особых для волнения, потому что команда полностью укомплектована, на каждой позиции сильные игроки. И это просто вопрос времени, когда это превратится в результат. Секулич мне нравится как тренер. Я бы даже сказал, что команде не хватает просто удачи. Вот вроде бы всё правильно сделали, а другая команда забила. Кажется, что «Зениту» просто не хватает фортуны.

Алексей Швед (с мячом) Фото: БК УНИКС

— Алексей Швед провёл несколько матчей, как вам его игра?

— Конечно, я рад за него, что он вернулся и великолепные несколько игр провёл, и ЦСКА победный штрафной забыл, и начало отличное. Он качественный, сильный игрок. Я уже говорил, что последние 10-15 лет это один из лучших игроков у нас в стране. Понятно, что его карьера движется к завершению, но это не умаляет его качеств сильного игрока.

— ЦСКА прямо сейчас — лучшая команда? Или УНИКС не хуже?

— Сильнейшая команда сейчас — ЦСКА. УНИКС тоже выглядит очень хорошо, нет такого, что ЦСКА прям на голову сильнее. Эти две команды показывают более взрослый, зрелый баскетбол, стабильный в большей степени. Всё-таки в «Локомотиве-Кубань» и «Зените» есть молодые ребята, иногда где-то сбиваются на хаотичный баскетбол. А если говорить вот о такой зрелости, наверное, ЦСКА первый будет сейчас, на сегодняшний день, УНИКС — следом.

— В «Локомотиве» непростая ситуация между клубом и Кириллом Елатонцевым. Не обидно, что один из лучших молодых баскетболистов не играет?

— Это всегда очень сложный момент взаимоотношения игрока с контрактом и клубом. И здесь, конечно же, нужно дождаться каких-то официальных комментариев и от игрока, и от клуба, потому что не хочется жить в режиме слухов. Я был как на стороне одной, так и на стороне другой. Огромное количество нюансов. Конечно, очень важно уважать свои контракты. Но, с другой стороны, тоже необходимо прислушиваться и к игрокам. Для нас Елатонцев — это ключевой игрок и будущее национальной команды, талантливый парень, который огромное количество призов уже собрал и доказал, что на него можно рассчитывать в спортивном плане. Но также и «Локомотив» для нас ключевой большой клуб, который и воспитывает резерв, и играет хорошо. Поэтому это очень тонкий, деликатный момент. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы две стороны смогли договориться и всё-таки как-то услышали друг друга.