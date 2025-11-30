Этот клуб НБА не умеет развивать таланты

У каждой команды НБА есть свой барометр, по которому видно, как устроена система роста молодых. У «Шарлотт» таким лакмусом стал Тиджан Салон. Сейчас он то поднимается в основу, то снова спускается в G-лигу — будто пассажир, застывший между этажами. Статистика идёт вниз, минуты режутся, а роль сжимается до набора простейших функций, не позволяющих проявить ни его габариты, ни редкую для форварда лёгкость в ногах. И во втором сезоне становится очевидно, что дело не в одной неудачной адаптации. Это рентген того, как «Хорнетс» обращаются с перспективами и что бывает, когда организационная сумятица сталкивается с талантом, требующим бережного ведения.

Старт у него вовсе не был обречён. Рост, размах, мобильность — то, что в лиге ценят особенно, — сопровождались обнадёживающими летнелиговыми штрихами: грамотные перемещения без мяча, уверенные попытки из-за дуги, энергичный подбор. Дебютный сезон прошёл без всплесков, но и без провалов: 60 матчей, 5,9 очка и 4,7 подбора — типичная траектория привыкания, когда изъяны пока звучат громче достоинств, но игроку обычно дают время дозреть. Это как раз тот этап, когда клуб обязан разложить детали по полочкам, а в «Шарлотт» почти ничего не выстраивалось вокруг долгосрочных задач.

Летом 2025-го казалось, что вектор наконец меняется. В спаррингах Салон выглядел ровнее, спокойнее читал эпизоды, без суеты выбирал броски и работал на щите с пониманием расстановок. Было видно, что формируются правильные привычки. Такие сдвиги случаются, когда молодому форварду дают ясную, стабильную роль. Однако новая регулярка смела всё быстрее, чем успели закрепиться улучшения.

За первые семь матчей сезона-2025/2026 его продуктивность просела почти по всем пунктам: всего 3,1 очка, менее 37% с игры и меньше 12 минут на паркете. Ещё болезненнее выглядело другое — очередная командировка в G-лигу. Там он и более 20 очков набирал, но игровая ткань не убеждала. Вспышки верных решений сменялись поспешностью, качественные отрезки индивидуальной защиты — потерями в командных взаимодействиях. Это скорее россыпь несшитых навыков, которым нужна системная обработка, а не точечные кадровые перестановки.

Тиджан Салон, сезон-2025/2026 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Такая дерготня не кажется неожиданной, если смотреть на неё через призму клубного контекста. «Хорнетс» живут в среде вечной перетряски. Ротации меняются слишком часто, а замыслы штаба чаще напоминают тушение пожаров, нежели последовательную стратегию. Сезон-2024/2025 прошёл под знаком травм, случайных сочетаний пятёрок и раннего схода с дистанции за плей-офф — атмосфера, в которой молодым не учиться, а выживать. В таких условиях даже правильные решения выглядят ставкой, а уверенность быстро тает в непредсказуемости.

Салон не исключение из правил. В последние годы в «Шарлотт» регулярно появлялись ребята, у которых набор перспективных качеств так и не складывался в цельную роль (приветы, Джеймс Букнайт, Кай Джонс и Марк Уильямс). Речь не про обязанность каждого проспекта стать звездой. Проблема глубже: клуб не создаёт цех тонкой настройки, где последовательно усиливают сильное и сглаживают слабое. Рост требует ритма, а ритм — порядка. «Хорнетс» же живут на качелях. То форсируют прогресс, то жмут паузу, то откатываются назад — и игроки неизбежно теряют ориентиры.

Наш француз — живой симптом этой переменчивости. Он может защищаться против нескольких типов оппонентов, но по-прежнему допускает микропаузу, из-за которой соперник получает окно. Способен разгонять переход, однако в статике его решения не складываются в повторяемый паттерн. Ускоряет выпуск мяча, но не всегда выбирает лучшее место для этого. Всё это шлифуется внутри понятной структуры. А пока каждые пару недель меняются вводные, любой ритм рушится.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Формально клуб доверие обозначил — активировал опцию на сезон-2026/2027. Однако ценность жеста определяется не бумагой, а тем, предложат ли Салону предсказуемую траекторию развития. Пока она расплывчата, но с одной стороны, слышны сигналы о желании вернуть его в основу. С другой — любой чих ротации снова выбрасывает форварда на обочину.

Эта история не про промах на драфте, а про станок, который не успевает за темпом НБА. Салон пришёл с сырой, но читаемой базой и понятными зонами роста. Спустя полтора сезона он фактически тот же, только менее уверенный и сильнее разорванный между задачами. И это уже, к сожалению, характеристика среды.

Финал здесь не высечен в камне. Игроки его профиля нередко раскрываются после смены условий или корректировки роли. Но сводить сюжет к личному провалу Салона — неверно. Это, скорее, наглядный диагноз: «Хорнетс» по-прежнему не умеют связывать потенциал и развитие в единый процесс. И пока клуб учится стабилизировать систему, каждый следующий молодой рискует оказаться на том же перекрёстке, где стоит Тиджан Салон, — среди возможностей, так и не собранных в полноценную траекторию роста.