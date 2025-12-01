Скидки
НБА, сезон-2025/2026, Филадельфия Сиксерс — Атланта Хоукс: обзор матча от 1 декабря, судьи не заметили тайм-аут от Ника Нёрса

Очередной ляп от судей в НБА. «Филадельфия» лишилась своего вау-момента!
Артемий Берстенев
«Филадельфия» лишилась своего вау-момента!
Аудио-версия:
Великая тема извечного «если бы».

Развязка матча «Филадельфия» — «Атланта» пошла по сценарию, который в профессиональной лиге случается нечасто: тренерский тайм-аут в ключевой момент остался без отклика со стороны арбитров. Ситуация возникла сразу после промаха Дайсона Дэниэлса и подбора Пола Джорджа. На повторе отчётливо видно, что Ник Нёрс, находясь буквально рядом с судьёй, подал сигнал немедленно, однако свистка не последовало. Оставшиеся секунды растаяли в вынужденной импровизации, и «Сиксерс» не сумели провести организованную атаку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот эпизод выделяется тем, что конкретное владение изменило сам рисунок концовки. К тому моменту «Филадельфия» уже сравняла счёт благодаря ударной серии Тайриза Макси, завершившего встречу с 44 очками и неизменно высокой концентрацией в самых напряжённых отрезках. Возвращение Джоэла Эмбиида после травмы добавило команде глубины, но несостоявшийся, хотя и корректно запрошенный тайм-аут лишил её возможности разыграть схему, соответствующую темпу и текущей расстановке.

В овертаймах перевес постепенно перетёк к «Атланте». Джейлен Джонсон держал планку на протяжении всего матча, оформив 41 очко и стабильно работая на щите. Никил Александер-Уокер добавил баланса, сохраняя эффективность в затянувшихся владениях. На фоне растущей нагрузки у соперника гости действовали расчётливее и вовремя вскрывали освободившиеся зоны.

Отдельно запомнился момент на последних секундах первого овертайма, когда фол зафиксировали при 0,3 до сирены. После тайм-аута Нёрс вышел на площадку в состоянии явной неопределённости относительно последовательности принятых решений. Подобные эпизоды усложняют управление концовкой и повышают требования к точности и согласованности судейской бригады.

В целом матч прошёл под знаком высокой вариативности: частые смены темпа, серьёзная индивидуальная нагрузка на лидеров обеих команд. На этом фоне упущенный тайм-аут смело может стать фактором, повлиявшим на ход событий без дополнительных трактовок.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
134 : 142
ОТ
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Макси - 44, Граймс - 28, Эмбиид - 18, Джордж - 16, Барлоу - 10, Эджкомб - 7, Маккейн - 5, Бона - 4, Драммонд - 2, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Уокер
Атланта Хоукс: Джонсон - 41, Александер-Уолкер - 34, Дэниэлс - 17, Гуйе - 13, Рисашер - 12, Оконгву - 10, Уоллес - 8, Крейчи - 5, Кеннард - 2, Порзингис, Ньюэлл, Хьюстан
