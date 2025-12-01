Очередной ляп от судей в НБА. «Филадельфия» лишилась своего вау-момента!

Развязка матча «Филадельфия» — «Атланта» пошла по сценарию, который в профессиональной лиге случается нечасто: тренерский тайм-аут в ключевой момент остался без отклика со стороны арбитров. Ситуация возникла сразу после промаха Дайсона Дэниэлса и подбора Пола Джорджа. На повторе отчётливо видно, что Ник Нёрс, находясь буквально рядом с судьёй, подал сигнал немедленно, однако свистка не последовало. Оставшиеся секунды растаяли в вынужденной импровизации, и «Сиксерс» не сумели провести организованную атаку.

Этот эпизод выделяется тем, что конкретное владение изменило сам рисунок концовки. К тому моменту «Филадельфия» уже сравняла счёт благодаря ударной серии Тайриза Макси, завершившего встречу с 44 очками и неизменно высокой концентрацией в самых напряжённых отрезках. Возвращение Джоэла Эмбиида после травмы добавило команде глубины, но несостоявшийся, хотя и корректно запрошенный тайм-аут лишил её возможности разыграть схему, соответствующую темпу и текущей расстановке.

В овертаймах перевес постепенно перетёк к «Атланте». Джейлен Джонсон держал планку на протяжении всего матча, оформив 41 очко и стабильно работая на щите. Никил Александер-Уокер добавил баланса, сохраняя эффективность в затянувшихся владениях. На фоне растущей нагрузки у соперника гости действовали расчётливее и вовремя вскрывали освободившиеся зоны.

Отдельно запомнился момент на последних секундах первого овертайма, когда фол зафиксировали при 0,3 до сирены. После тайм-аута Нёрс вышел на площадку в состоянии явной неопределённости относительно последовательности принятых решений. Подобные эпизоды усложняют управление концовкой и повышают требования к точности и согласованности судейской бригады.

В целом матч прошёл под знаком высокой вариативности: частые смены темпа, серьёзная индивидуальная нагрузка на лидеров обеих команд. На этом фоне упущенный тайм-аут смело может стать фактором, повлиявшим на ход событий без дополнительных трактовок.