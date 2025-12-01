Дёмин осваивается в НБА, а Фирсов — звезда Единой лиги. Рейтинг лучших молодых россиян

Продолжается сезон в отечественном и мировом баскетболе, и настало время подвести итоги ноября. Напомним, «Чемпионат» совместно с Единой лигой ВТБ каждый месяц выпускает рейтинг лучших молодых российских игроков, а в конце сезона победитель получит награду. Топ за ноябрь становится уже вторым в этом сезоне, посмотрим, как изменились места, кто прибавил, а кто сделал шаг назад. О наших баскетболистах за рубежом поговорим в конце, в отдельной части текста, в десятке же будут только представители ЕЛ.

1-е место. Глеб Фирсов (предыдущее место — 1-е)

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Если в прошлом месяце мы уже поставили Глеба Фирсова на первое место, хотя он всё ещё оставался скорее игроком ротации в «Парме» и показывал эффективный баскетбол на ограниченных минутах, то теперь его позиции выглядят абсолютно незыблемыми. В ноябре Глеб стал основным и провёл месяц на уровне одного из лучших игроков лиги: 16,8 очка и 6,8 подбора. С такими показателями можно рассчитывать и на Матч всех звёзд, и на попадание в основной состав сборной России. Но самое важное — это далеко не предел в развитии!

2-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — 2-е)

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

Своё место подтверждает и Егор Рыжов, чья роль тоже выросла по сравнению с октябрём. В ноябре ему удалось провести три матча подряд с 20+ минутами, и в каждой игре Егор набирал не меньше 10 очков. В «Енисее» есть главный бигмен в лице Данило Тасича, и Рыжов отмечал, что наблюдает за его игрой и старается перенимать опыт. Прогресс очевиден.

3-е место. Всеволод Ищенко (дебют в топе)

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Всеволод Ищенко в конце октября вернулся после травмы и постепенно набирал форму. Получилось войти в ритм настолько успешно, что в двух последних матчах «Локомотива» он выходил в стартовой пятёрке. Особенно заметно, что для игрока своего амплуа Всеволод собирает много отскоков — 5,7 подбора в среднем за матч в ноябре.

4-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 4-е)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Лев Свинин продолжил выходить в старте «Пармы» в ноябре и стал одним из её ключевых игроков. Радует, что у него наконец-то выправилась реализация дальних бросков — 41,7%. После неудачного в этом плане октября Лев не растерял уверенность и продолжает регулярно атаковать издали.

5-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 3-е)

Артём Антипов Фото: Единая лига ВТБ

К сожалению, после довольно яркого октября игровое время Артёма Антипова в «Енисее» резко снизилось, а в матчах с «Самарой» и «Уралмашем» форвард не провёл на паркете и 10 минут. Однако позитивная динамика наметилась после встречи с «Автодором», где он получил 12 минут. Нельзя сказать, что Артём делает что-то не так, изменения в роли связаны с ситуацией в составе и тренерскими экспериментами. Главное, чтобы ему продолжали доверять и давали шансы.

6-е место. Иван Самойленко (предыдущее место — 5-е)

Иван Самойленко Фото: Единая лига ВТБ

Несмотря на то что после четырёх матчей подряд в стартовой пятёрке Иван Самойленко в ноябре снова стал выходить со скамейки, его игровое время не только не уменьшилось, но и даже выросло. В трёх последних встречах за «Локомотив-Кубань» он проводил на паркете не менее 20 минут, а за месяц набирал в среднем 7,0 очка. Радует его точность со всех дистанций: 72,7% реализации двухочковых, 43,8% — трёхочковых и 83,3% – со штрафной линии.

7-е место. Артём Шлегель (предыдущее место — 7-е)

Артём Шлегель Фото: Единая лига ВТБ

Игровое время Артёма Шлегеля в ноябре снизилось по сравнению с октябрём, однако он по-прежнему выходит в стартовой пятёрке, так как здорово помогает лидерам, подчищает за ними и работает в обороне. Но с точностью бросков не сложилось — лишь 28,6% с игры, а суммарные показатели составили 3,2 очка и 2,4 подбора.

8-е место. Михаил Ведищев (предыдущее место — 9-е)

Михаил Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

Михаил Ведищев продолжает получать стабильные минуты в «Енисее» (не меньше 11 в четырёх последних матчах). Можно отметить и прогресс в реализации трёхочковых — рост с 12,5% до 27,3% в ноябре. Процент всё ещё далёк от идеала, посмотрим, как он будет меняться дальше. Возможно, со временем Михаил станет смелее, увереннее и будет чаще брать на себя инициативу в нападении.

9-е место. Артём Пивцайкин (предыдущее место — 10-е)

Артём Пивцайкин Фото: Единая лига ВТБ

То, что Артём Пивцайкин и в ноябре получал игровое время почти в каждом матче и сохранил место в нашем топе в 18 лет, само по себе впечатляет. Важно понимать, что Артём параллельно выступает за «Самару-2», где выходит в старте и является одним из ключевых игроков. Интересно, изменится ли его роль в основной команде в ближайшие месяцы.

10-е место. Никита Косяков (дебют в топе)

Никита Косяков Фото: Единая лига ВТБ

«Самара» в этом сезоне — отличное место для молодых игроков, которые хотят попробовать себя на высоком уровне. Возможности получают многие, и одним из тех, кто ими воспользовался, стал Никита Косяков. В ноябре он проводил на площадке не меньше 14 минут, а особенно выделился в гостевом матче с «Уралмашем», где набрал восемь очков и показал впечатляющий показатель «плюс-минус» — «+14». И это при том что самарцы проиграли.

Наши за рубежом

Егор Дёмин Фото: Sarah Stier/Getty Images

Егор Дёмин продолжает осваиваться в НБА и недавно провёл лучший матч в профессиональной карьере, набрав 23 очка в матче с «Филадельфией Сиксерс» и став самым результативным игроком на площадке. Благодаря заметному прогрессу он впервые вошёл в еженедельный список 10 лучших новичков сезона, и у него точно есть пространство для роста. Вряд ли россиянин станет лучшим новичком года, однако попасть в символические сборные по итогам сезона ему вполне по силам.

Что касается наших ребят, выступающих в испанской молодёжной лиге, то там россияне играют очень заметную роль. Егор Амосов и Илья Фролов из «Реала» являются одними из лучших. У Амосова в среднем 17,6 очка, 6,5 подбора и 3,0 ассиста, а у Фролова — 14,0 очка и 5,6 подбора.

Отлично проявляет себя и Александр Савков из «Сарагосы» с показателями 12,5 очка и 6,5 подбора. Ему также дали шанс в основной команде в Кубке Европы, где он провёл четыре минуты в матче с «Анортосисом». В еврокубках успел дебютировать и Александр Панасюк из «Гран-Канарии», сыгравший три минуты в Лиге чемпионов.

Егор Амосов Фото: realmadrid.com

Что касается наших парней в NCAA, то здесь особенно выделяется Тимофей Рудовский, у которого в этом сезоне за «Брайант Бульдогз» 12,8 очка и 3,8 подбора. Нарезка его хайлайтов даже попала в ветку обсуждения драфта НБА, где американские любители баскетбола отметили его талант, хотя их смущает возраст игрока — 21 год, уже пора переходить в профессионалы. Но мы видели множество примеров тех, кто, несмотря на это, пробивался в НБА. Верим!

Также стоит отметить Виктора Панова из «Дрексель Дрэгонс» с показателями 8,0 очка и 4,5 подбора. И хочется поздравить Илью Ермакова: он наконец-то восстановился после травмы и уже провёл два матча за университет Сент-Бонавентура, сыграв сначала 15 минут, а затем — 11.