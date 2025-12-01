Скидки
НБА, сезон-2025/2026, Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан Пеликанс: обзор матча от 1 декабря, седьмая победа подряд Лейкерс

У «Лейкерс» седьмая победа подряд — и это без Леброна. Сейчас они выглядят очень опасно
Артемий Берстенев
У «Лейкерс» седьмая победа подряд
Для «озёрников» всё складывается идеально.

Матч с «Нью‑Орлеаном» стал показательным не из‑за цифр на табло, а благодаря тому, как выглядели «Лейкерс». Команда вышла на паркет без Леброна Джеймса, но ни рисунок взаимодействий, ни темп не изменились. Редкий случай, когда отсутствие ключевого игрока не расшатывает общий механизм.

Стартовый акцент задал Лука Дончич. Его решения с первых владений очертили модель нападения хозяев: извлечение выгоды из ранних преимуществ, чтение слабой стороны и уверенная игра через контакт на проходах. 20 очков в первой четверти — прямое следствие того, что «Пеликанс» так и не нашли ни персональной, ни коллективной схемы, способной загнать его в рамки. Итоговые 34 очка, 12 подборов и семь передач лишь фиксируют объём, однако не передают главного, поскольку весь матч он держал ритм в руках и задавал направление партнёрам.

Остин Ривз придал атаке рациональность. Его 33 очка при 15 бросках — результат грамотного выбора эпизодов, а не избыточной индивидуализации. Он методично наказывал за ошибки при сменах, аккуратно входил в трафик и стабильно зарабатывал очки с линии штрафных. Восемь передач дополнили картину: его влияние выходило за пределы чистого скоринга и упорядочивало нападение.

Под щитами значимую роль сыграл Деандре Эйтон. 12 подборов и четыре блока говорят о выверенной позиционной защите. «Пеликанс» не создавали устойчивого давления на щит, и Эйтон этим пользовался, контролировал пространство и уреза́л вторые шансы соперника. В атаке он действовал без лишнего риска: семь из девяти с игры и восемь точных штрафных.

Резервные сочетания «Лейкерс» поддержали темп, не проседая ни в организации обороны, ни в движении мяча. Отдельные рывки «Пеликанс» — прежде всего в третьей четверти — не нарушили ход игры. «Лейкерс» удерживали нужные параметры за счёт грамотных смен, корректного позиционирования и аккуратной подстраховки.

Семиматчевая победная серия «озёрников» строится на тех же базовых вещах: качестве владений, сдержанной обороне и чётком распределении ролей. Текущая форма позволяет команде функционировать безотносительно наличия отдельных исполнителей — главный содержательный вывод по итогам встречи.

НБА — регулярный чемпионат
01 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
133 : 121
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Ривз - 33, Эйтон - 22, Хатимура - 14, Ларэвиа - 10, Хэйс - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Клебер - 2, Тьеро, Вандербилт, Смит, Смарт
Нью-Орлеан Пеликанс: Макгауэнс - 23, Бей - 22, Фирс - 21, Куин - 15, Пиви - 13, Альварадо - 12, Александер - 7, Луни - 6, Мисси - 2, Дикинсон, Джордан, Хоукинс
