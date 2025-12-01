Как выступают другие россияне в системе НБА? На фоне Дёмина о них почти не слышно

На старте сезона НБА огромное количество внимания к себе привлёк Егор Дёмин. Во многом это произошло благодаря тому, что это первый российский игрок за долгое время в лучшей лиге мира, а ещё наш талант показывает отличную игру, выделяясь среди многих новичков ассоциации. Тем не менее есть ещё двое наших соотечественников, пытающихся покорить Америку, — Владислав Голдин и Виктор Лахин.

Правда, оба идут через Лигу развития НБА (G-лигу). У Голдина двусторонний контракт с «Майами Хит», благодаря которому он может выступать как за основную команду, так и за фарм-клуб. У Лахина соглашение Exhibit 10, оставляющее право «Оклахома-Сити Тандер» на игрока, но отправляющее его в более низкую лигу для получения опыта с возможностью вернуть баскетболиста.

Как дела у наших игроков в этой лиге? На самом деле, просто замечательно! Что Голдин, что Лахин с первых матчей показывали стабильный уровень игры, выполняя свою роль на высочайшем уровне. Владислав начал в Лиге развития, как говорится, с места в карьер, набрав 23 очка, девять подборов и две передачи. Старт практически с внушительного дабл-дабла — очень солидно. Примечательно, что с российским центровым «Су-Фолс Скайфорс» не уступала четыре встречи кряду вплоть до вчерашней игры с «Гранд Рапид Голд» (115:126) — фарм-клубом «Денвера».

Владислав Голдин Фото: БК «Су-Фолс Скайфорс»

Голдин в среднем в G-лиге набирает 16,0 очка, 9,2 подбора, 2,0 передачи и 1,4 блок-шота. Влад является пятым по результативности в составе, однако трое из обгоняющих его игроков проводят на паркете гораздо больше времени, чем россиянин. К тому же наш центровой — второй в команде по количеству подборов и первый — по блокам. Примечательно, что Голдин является лучшим по проценту реализации трёхочковых бросков (62,5%). Да, его 1,6 попытки в среднем за игру — один из самых маленьких показателей в составе, но тем не менее если Влад берётся за «трёшки», то делает это великолепно! Ещё россиянин лучший по реализации в целом — 59% бросков с игры достигают своей цели.

В то же время Лахин провёл уже свой восьмой матч в составе «Оклахома-Сити Блю». Старт, как и у Голдина, получился сногсшибательным — 16 очков, 12 подборов, две передачи и три перехвата. Но команда Виктора слабее, чем у Влада, по крайней мере по результатам. Впрочем, это не мешает Лахину великолепно себя показывать в Лиге развития НБА — в среднем он набирает 14,2 очка, восемь подборов, две передачи и по одному перехвату с блоком. В последней игре с лидером Западной конференции «Остин Спёрс» россиянин записал на свой счёт 25 очков, пять подборов и два блок-шота.

Виктор Лахин Фото: БК «Оклахома-Сити Блю»

Если говорить о статистике в команде, то Лахин — пятый по результативности. Виктор проводит в среднем 21 минуту на паркете, а те, кто его обогнал — 35, 25, 34 и 30 соответственно. В свою очередь, россиянин является вторым в составе по реализации с игры — 55,6%, третьим — по подборам и четвёртым — по блокам. Думаем, ни у кого не возникло сомнений в том, что два наших бигмена умеют играть в баскетбол. Просто НБА — тот рубеж, где нужно заслужить доверие и практически не допускать ошибок, чтобы задержаться надолго. Голдин и Лахин стремятся к этому, показывая стабильную игру день ото дня.

Если такие выступления продолжатся, то оба получат свой шанс в основной команде. Конечно, Лахину намного сложнее с этим, потому что «Оклахома» является действующим чемпионом и идёт на исторический рекорд всех времён по результатам в регулярке, так как клуб проиграл всего лишь один матч из 21. Однако фактор травм никто не отменял. Наши таланты могут воспользоваться возможностью проявить себя, когда кто-то из основной ротации вылетит из-за повреждения. Может, настанет момент, когда на прогресс и умения Голдина и Лахина уже невозможно будет закрывать глаза — такой вариант тоже вполне возможен, так как оба крайне эффективны. В общем, ждём прибавления россиян в НБА на постоянной основе.