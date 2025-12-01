В NCAA были три наших героя, а теперь — один. Кто сейчас лучший среди россиян?

В прошлом сезоне в первом дивизионе NCAA были три наших таланта, за которыми мы следили днями и ночами, — Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин. Конечно, присутствовали ещё несколько молодых и перспективных российских баскетболистов, но всё внимание забрала троица, отправившаяся на повышение — в НБА. Да, Голдин с Лахиным сейчас находятся в Лиге развития (G-лиге), но у них контракты с клубами лучшей лиги мира, что уже говорит о многом. А кто сейчас из наших выделяется в NCAA?

Ответ на вопрос — Тимофей Рудовский. Форвард университета Брайанта (команда «Брайант Бульдогс») ярче остальных проявляет себя на старте нового сезона в NCAA. У Тимофея уже был опыт игры в США, правда, в школе, где он выступал за школу Sierra Canyon вместе с Бронни Джеймсом, являющегося сыном легенды НБА Леброна Джеймса. Наверное, многие заядлые фанаты баскетбола видели фотографии Рудовского с Королём, который давал наставления молодому игроку.

Леброн Джеймс и Тимофей Рудовский Фото: Из личного архива Тимофея Рудовского

Так вот Рудовский проводит свой первый сезон в студенческом баскетболе, набирая в среднем 12,6 очка, 3,8 подбора, 2,1 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Тимофей — игрок стартовой пятёрки, выходивший на паркет с первых минут во всех восьми матчах. Наш 20-летний талант набирал двузначное количество очков в каждой встрече сезона — лучшая серия для новичков в истории университета. Великолепное начало пути!

Правда, команда Рудовского выступает в очень слабой конференции America East, поэтому о драфте НБА пока можно только мечтать. Да и результаты университета не особо радуют на старте сезона — всего две победы при шести поражениях. Тем не менее это не мешает Тимофею проявлять себя. Хайлайты с его перформансами маячат в СМИ, а американские скауты уже говорили, что Рудовский своими яркими выступлениями поднял свои котировки.

Виктор Панов Фото: Ken Inness/Zuma/ТАСС

Ещё хорошо себя проявляет Виктор Панов из университета Дрексель. Его статистика выглядит следующим образом: 8,0 очка, 4,5 подбора и 1,2 передачи в среднем за игру. Правда, для Виктора это уже не первый сезон в студенческом баскетболе, поэтому игра дебютанта в NCAA Рудовского впечатляет гораздо больше. Тем более что Тимофей является лучшим в составе своей команды по очкам, реализации с игры среди баскетболистов, которые проводят как минимум 15 минут на паркете, а также он второй по передачам и перехватам в учебном заведении. В общем, форвард делает огромный объём работы на обеих половинах паркета.

Естественно, мы ждём более стабильных и лучших матчей от каждого молодого игрока из России за океаном, а их там у нас не так уж и мало. Радует, что наконец-то оправился от травмы Илья Ермаков, начинающий приносить пользу альма-матер легенды инсайдерского дела в НБА Эдриана Войнаровски, — университету Сент-Бонавентуры. К слову, Владимир Хряпа (сын легенды ЦСКА Виктора Хряпы) начинает понемногу обретать уверенность в NCAA. До цифр Рудовского и Панова ещё далеко, однако это всё равно шаг вперёд. В общем, удивлять в США есть кому, но пока чаще и стабильнее остальных это делает форвард «бульдогов».