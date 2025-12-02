Егор Дёмин взял четвёртую победу в НБА. Что показал наш баскетболист?

Редкое для НБА сочетание: будний день, не самая шумная арена и при этом содержательный баскетбол. В Бруклине сложилась именно такая картина: лишь 16 443 зрителя стали свидетелями матча, завершившегося первой домашней победой «Нетс» в сезоне. Команда, долго ищущая устойчивый ритм, на этот раз точнее сработала в ключевых эпизодах и наглядно продвинулась в организации игры во многом благодаря синергии ветеранов и молодёжи.

Старт обозначил уязвимости обеих команд. «Шарлотт» без труда получил первый открытый бросок, а оборона хозяев выглядела неготовой. Но уже вскоре «Бруклин» начал настраивать защитные механизмы. Егор Дёмин провёл впечатляющую связку эпизодов, где качество решений перекрыло дефицит физики: подбор после блок-шота Ламело Болла, результативное добивание, затем перехват и быстрый проход — серия, выдавшая его умение мгновенно адаптироваться в розыгрыше и считывать замыслы соперника.

Отсутствие Теренса Мэнна увеличило фронт работы для молодых. Тренеры бросили в бой сразу четырёх новичков уже в первой четверти, и вместо привычных в таких случаях провалов получили необходимую подвижность. Дёмин особенно выделялся корректностью действий, аккуратно перекрывал пасовые линии и грамотно выбирал углы в обороне. Физическое усиление — задача завтрашнего дня, но игровое чтение уже сейчас помогает ему закрывать слабые места.

В атаке же центр тяжести сместился к Майклу Портеру-младшему. Его 15-е очко стало 6000-м в карьере — солидная веха, включающая его в узкий круг действующих игроков с 6000+ очков при точности выше 40% из-за дуги. Во второй четверти он окончательно завёл «Нетс»: три подряд точных трёхочковых стабилизировали нападение, позволив сократить разницу и уйти на большой перерыв при равной борьбе — 59:59.

Первую половину хозяева взяли за счёт двух факторов: давления после потерь соперника и повышенной точности завершения. Дрейк Пауэлл и Ноа Клауни вовремя попали издали, а игровой темп перестал зависеть от индивидуальных всплесков. В эти минуты Дёмин показал более структурную работу без мяча: меньше необоснованных трёхочковых, больше перемещений под передачи и акцент на атаки с укороченных дистанций. Показательно, что даже его огрехи не оборачивались системными провалами команды.

После большого перерыва игра стала вязче и жёстче. И именно тут проявилась зона роста Егора — работа в контакте и управление риском. Четвёртый фол в середине третьей четверти грозил урезать ему минуты, но, вернувшись, он заметно прибавил в собранности. На этом фоне Портер‑младший не сбавлял обороты: итоговые 35 очков (7/11 из-за дуги) оформили его шестую игру сезона с 30+, что повторило личный рекорд по таким матчам в одной кампании.

Фундаментом удержания преимущества стала защита «Нетс». Пауэлл собрал три перехвата — личный максимум в НБА и одним из лучших показателей среди новичков команды с 2022 года. Командные 10 перехватов позволили контролировать темп и упростили нападение за счёт быстрых владений. Показательна и концовка, когда ведущими с мячом стали Дэнни Вульф и Дёмин, структура не распалась — редкий для молодой ротации признак зрелости.

Николас Клэкстон закрыл встречу с линией 13 очков, 11 подборов и шесть передач. Это его 81-й дабл-дабл в карьере, и он поднимается на девятое место в истории франшизы, обгоняя Кита Ван Хорна. Его присутствие сгладило отдельные провалы на щите и стабилизировало моменты, когда молодёжь спотыкалась при входе в позиционное нападение.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Пресс-служба «Бруклин Нетс»

При этом «Бруклин» раздал 33 передачи — лучший командный показатель сезона. Четыре игрока оформили по четыре ассиста и больше, что подчеркнуло нетипично ровное распределение ролей. 17 точных трёхочковых приблизили «Нетс» к лучшему сезонному результату и дали нужный задел на финише.

В общей архитектуре матча Дёмин выглядел дисциплинированным: минимизировал ошибки, пересобрал выбор бросков, сместил акцент с поспешных дальних на более вариативные решения. Команда всё явственнее использует его как атакующего защитника, а не как первичного созидателя — и, кажется, это сейчас соответствует его сильным сторонам. Его вклад выходит за рамки цифр, поскольку он держал баланс между осторожностью и инициативой, особенно в концовке.

Победа 116:103 важна для «Нетс» не столько турнирно, сколько с точки зрения динамики роста. Матч дал чистый срез потенциала при грамотном распределении функций, а роль молодёжи — в том числе Дёмина — стала одной из опор этой конструкции.