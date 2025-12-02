Легендарная серия Леброна едва не оборвалась! Ситуация выглядела глупо и наигранно

Встреча «Лейкерс» — «Финикс» превратилась в разбор устройства обеих команд. «Санз» задали высокий темп, сыграли с напором и не отпустили давление ни на секунду. И ни на одном из отрезков «Лейкерс» не нашли симметричного ответа. Контраст был заметен во всём — от ритма владений до качества решений, так что о равной игре речи не шло. «Финикс» победил со счётом 125:108 и оставил куда больше вопросов к хозяевам, чем к себе.

Диллон Брукс уверенно воспользовался всеми «окнами» — его 33 очка подчеркнули, насколько свободно он чувствовал себя на периметре и полудистанции. Коллин Гиллеспи добавил 28 очков и методично наказывал оборону «Лейкерс» за огрехи. Системность «Санз» особенно бросалась в глаза на фоне разрозненности соперника: 28:2 по быстрым отрывам, 32 очка после потерь и практически полное отсутствие просадок в темпе даже без Девина Букера, покинувшего игру после первой четверти из-за травмы паха.

Однако главным сюжетом стали не индивидуальные перформансы, а история вокруг Леброна Джеймса. К началу четвёртой четверти у него было лишь шесть очков, а разница в счёте достигала «-19». В такой ситуации логично было бы доигрывать резервом, но завис вопрос о продолжении его серии с 10 и более очками. С января 2007-го Леброн неизменно преодолевал планку, и именно эта игра впервые подвела его к грани.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

За 6:51 до конца он попал из-за дуги и довёл счётчик ровно до 10, а спустя минуту отправился на скамейку. Формально серия уцелела, но эпизод выглядел слишком подчёркнуто — особенно на фоне отсутствия агрессии в атаке весь матч. Итог: 10 очков при 3/10 с игры, три потери и минимальное влияние на общий рисунок игры. В концовке его решения напоминали попытку закрыть личную задачу, мало связанную с исходом встречи. Для игрока такого калибра момент нетипичный.

И это была не единственная трещина в картине «Лейкерс». Лука Дончич набрал 38 очков и оставался единственным стабильным источником атаки. Остин Ривз сыграл полезно, однако под постоянным давлением ошибался. Показательно и то, что два самых атлетичных защитника «Лейкерс» почти не получили времени в матче, где команда явно не справлялась с обороной по периметру. На общем фоне такое решение штаба выглядело непоследовательно.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Санз» же держали дисциплину и структуру, несмотря на отсутствие Букера и ограниченную ротацию. Работа Джордана Отта заслуживает отдельной оценки: команда не только поддерживала высокий темп, но и грамотно распределяла нагрузку, избегая провалов на длинных отрезках. С такой организацией плей-офф выглядит вполне достижимым, а возвращение других ключевых игроков может сделать их серьёзным фактором во второй половине сезона.

У «Лейкерс», наоборот, прорисовались признаки системных неисправностей с рваным нападением, отсутствием устойчивости в защите на дуге, слабой адаптацией к навязанному темпу и заметными трудностями с ротацией. Мы увидели диссонанс между амбициями и содержанием. На фоне уверенной игры «Санз» этот контраст был особенно резким.