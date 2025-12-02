Битва ЦСКА и УНИКСа, восстание «Енисея» и провал «Автодора». Рейтинг силы Единой лиги

Прошёл второй месяц с начала нового сезона Единой лиги ВТБ. Прямо сейчас все команды сыграли как минимум 12 матчей. «Чемпионат» подготовил ежемесячный рейтинг силы команд. Напомним, по итогам регулярного сезона будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф.

11. «Самара»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Команда Владислава Коновалова всё ещё пытается добыть для себя первую победу в сезоне. В ноябре самарцы проиграли четыре матча, но сказать, что были близки к победе, к сожалению, нельзя.

10. «Автодор»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Ещё один клуб с берегов Волги не познал вкус побед в последнем месяце осени. Подопечные Миленко Богичевича уступили шесть раз, а действующая серия поражений достигла 10 встреч. Что-то срочно нужно менять, пока не стало поздно.

9. «Пари НН»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

К началу ноября серия поражений нижегородцев составила семь матчей. Однако в двух подряд гостевых встречах удалось переломить неудачный отрезок. Всё началось в Москве, где «Пари НН» достаточно уверенно переиграл МБА-МАИ. А затем произошла историческая встреча в Саратове. Почему «историческая»? Потому что защитник нижегородцев Айзея Вашингтон оформил всего лишь 11-й трипл-дабл в Единой лиге ВТБ. В игре с «Автодором» американец с учётом двух овертаймов набрал 41 очко, 10 подборов, 11 передач! Благодаря этому перформансу он принёс своей команде вторую победу подряд. Вторым самым результативным игроком после Вашингтона в рамках ноября у «Пари НН» стал Кирилл Попов. По итогам минувшего месяца его статистика составляет 14,3 очка и 6,2 подбора.

В конце ноября нижегородцы уступили «Зениту» и «Уралмашу», однако даже в этих встречах дали бой и не выглядели безнадёжно.

8. «Уралмаш»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

За два сезона многие привыкли, что «Уралмаш» — гроза команд из топ-4. Однако в этом сезоне пока команда Ростислава Вергуна не особо подтверждает этот статус. Да, в первом матче чемпионата был побеждён «Локомотив-Кубань» решающим броском, но далее у уральцев последовало четыре поражения в четырёх встречах с командами топ-4, причём все они были по делу. За это время команду пополнил Айзея Риз, который знаком российским болельщикам по выступлениям за «Самару» и «Парму». Он принимал участие в Матче всех звёзд 2024 года, а также признавался в лиге MVP марта-2023. Американец пока не дебютировал за екатеринбургскую команду, это произойдёт после паузы на встречи сборных.

7. «Енисей»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Красноярцы летом потеряли сразу шесть игроков, и почти все они играли в стартовом составе в прошлом сезоне. На смену были подписаны 10 новичков, затем после старта регулярки взяли в аренду Егора Рыжова из «Зенита». Сибиряки начали сезон неважно — шесть поражений подряд. Но затем главный тренер Йовица Арсич сумел найти ключи к своей команде, и после этого «Енисей» выиграл пять матчей из шести, в том числе одолев петербургский «Зенит». Благодаря этим победам красноярцы влетели в зону плей-офф, обойдя «Самару», «Автодор» и «Пари НН».

6. МБА-МАИ

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Если раньше МБА брала молодых игроков с прицелом на рост, то этим летом всё изменилось, и ставка была сделана на опыт. Если вынести за скобки 23-летнего Павла Савкова, который приехал из «Басконии», столичная команда подписала игроков с уже приличным багажом за плечами: Вячеслава Зайцева, Сергея Балашова, Александра Гудумака, Артёма Комолова. Вернулся в команду и лучший скорер прошлого сезона Андрей Зубков, который изначально планировал уехать за границу. В ноябре команда Василия Карасёва уступила в трёх матчах из пяти, но благодаря ударной игре в октябре всё ещё имеет положительный баланс побед и поражений, располагаясь на шестой строчке в турнирной таблице. Отдельно стоит отметить игру самого возрастного игрока Единой лиги Евгения Воронова, который проводит свой 24-й сезон в карьере! Во встрече с «Автодором» капитан москвичей провёл свой самый эффективный матч в карьере. И это в 39 лет! В победной встрече он набрал 23 очка, пять подборов, три передачи, четыре перехвата, один блок-шот — 33 балла эффективности.

5. «Бетсити Парма»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Парма» — если не главное открытие, то точно сенсация. Мы прекрасно знаем, на что способен Евгений Пашутин, однако пермяки начали сезон ещё мощнее, чем от них ожидали. Хотя всё началось с двух поражений, но затем — пять побед подряд, включая громкий триумф в «Молоте» в матче с ЦСКА. Ноябрь у «Пармы» прошёл спокойнее — две победы в четырёх встречах, причём на этот раз под «молот» попал казанский УНИКС, который уступил пермякам без шансов. В «Парме» собрались настоящие снайперы — Брендан Адамс и Джален Адамс на данный момент реализовали в сумме 61 трёхочковых. Оба игрока входят по этому показателю в топ-5 Единой лиги. И реализуют «трёшки» они с сумасшедшим процентом: у Брендана — 40,5%, у Джалена — 50%!

4. «Зенит»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

«Зенит» перед началом сезона казался одним из главных фаворитов чемпионата. Смена тренера, громкие подписания — всё это располагало к подобному сценарию. Однако прямо сейчас петербуржцы представляются не самым грозным соперником из топ-4. В ноябре команда Александра Секулича проиграла аж три матча, и сейчас в сумме у петербуржцев уже пять поражений в 12 встречах. Помимо этого, команда с берегов Невы из-за травмы потеряла до конца сезона Алекса Пойтресса, который был одним из самых эффективных игроков на старте чемпионата. Экстренно были подписаны баскетболисты с опытом игры в НБА — хорват Лука Шаманич и американец Ноа Вонле, который не играл два года и пока ещё не дебютировал за «Зенит».

3. «Локомотив-Кубань»

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Сезон у «Локо» начинался непросто: сказывались серьёзные летние перестановки, а также наложились травмы. Ноябрь начался с поражения от ЦСКА, но затем последовали пять побед подряд, и сейчас команда Антона Юдина имеет столько же побед, как у ЦСКА и УНИКСа, однако у москвичей и казанцев имеются по матчу в запасе. Команду не смутил, а возможно, даже и сплотил скандал вокруг центрового Кирилла Елатонцева, который отказывается играть за краснодарцев и самовольно покинул расположение клуба. Но вместо него в «Локо» зажигают другие россияне, в частности Антон Квитковских и Кирилл Темиров, которые на двоих в ноябре набирают в среднем 24 очка за игру. Не стоит забывать и про капитана Патрика Миллера, который является самым результативным игроком краснодарской команды.

2. УНИКС

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Казанцы очень ударно начали чемпионат, их доминирование продолжилось и в ноябре — четыре победы подряд, однако в заключительной игре месяца УНИКС безоговорочно проиграл «Парме» на выезде. В начале месяца стало известно, что травму получил Пэрис Ли, и ему на замену был подписан Алексей Швед — самый результативный баскетболист в истории Единой лиги, остававшийся без клуба с конца предыдущего сезона. Однако затем на долгий срок выбил другой защитник казанцев — Си Джей Брайс. Главные моторы УНИКСа, как и в октябре, — Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм, которые на двоих в ноябре набирали в среднем за матч 42,6 очка.

1. ЦСКА

Фото: «Чемпионат»/Единая лига ВТБ

Армейцы ожидаемо ударно провели ноябрь — четыре победы в пяти встречах. Единственное поражение — от УНИКСа в гостях. Лучшим игроком у москвичей стал Мело Тримбл, который набирал в среднем 19,8 очка и 2,4 перехвата и абсолютно заслуженно был признан MVP ноября в Единой лиге ВТБ. Москвичи смотрелись слаженно и, как мы уже привыкли, играли в командный баскетбол, который раз за разом приносил результат.