«В России нет такого таланта, как Вембаньяма». Егор Рыжов — после срыва переезда в США

Пауза в Единой лиге ВТБ понемногу приближается к концу, и команды снова включаются в борьбу за самые высокие места. «Енисей» не лучшим образом начал сезон-2025/2026, однако затем команда преобразилась и выдала очень удачный отрезок, в рамках которого одержала пять побед и обыграла «Зенит». Одним из заметных факторов этого успеха является Егор Рыжов. Центровой выступает за красноярский клуб на правах аренды, у него контракт с сине-бело-голубыми. «Чемпионат» поговорил с одним из самых ярких молодых игроков Единой лиги.

— Давайте начнём с вашего лета. Как провели межсезонье?

— Лето началось довольно поздно, потому что был финал Единой лиги. После этого небольшой перерыв — немного отдыха — и я снова вернулся к работе с тренером по индивидуальной подготовке Василием Прокофьевым. Мы практически сразу начали тренироваться.

Потом часть лета я провёл в Питере. Там тоже работал с тренерами, которые занимаются индивидуальной подготовкой. С Ильёй Свинкиным, который сейчас в системе МБА, и с Кириллом Поповым, который в ЦСКА.

Лето получилось, можно сказать, немного разорванным, но на тренировочный процесс это никак не повлияло. В июле или, может быть, уже в начале августа я ездил к Васе Прокофьеву в Сызрань — там тоже тренировались.

— Что стало главной причиной того, что летом вы не продлили контракт с «Зенитом»?

— Просто стечение обстоятельств.

— Почему хотели перебраться в NCAA?

— У меня была такая возможность. Я думал об этом, общался, планировал. А если коротко — просто захотел. Даже не знаю, как ответить на вопрос «почему». У меня появилась возможность — и я решил попробовать.

— То есть переход в NCAA для вас был скорее шагом вперёд, как рост?

— Да, как рост, как развитие — однозначно. Потому что предыдущий сезон получился достаточно скомканным, и хотелось прежде всего больше играть. Поэтому рассматривал эту возможность именно как вариант, где будет больше игровой практики.

— Можно ли сказать, что переезд в США был вашей мечтой?

— Нет, никогда особо не хотел переезжать в США, жить там. Возможно, хотелось бы просто приехать, посмотреть, пожить какое-то время, но именно жить постоянно — нет. В России мне комфортно, хорошо себя чувствую. И, честно говоря, мне кажется, если бы получилось поиграть в США, то потом я бы ещё сильнее почувствовал контраст, понял, насколько у нас прикольно. Когда путешествуешь, понимаешь, насколько классно у себя на родине. Так что мечтой это точно не было. Играть — да. Жить — нет.

— А можете озвучить, кто ещё делал вам предложения, кроме Флориды Стэйт?

— Думаю, это не имеет большого смысла, потому что я сейчас всё равно не вспомню всех. Были разные колледжи — сильные, послабее, из разных конференций. Я рассматривал разные варианты, смотрел составы, какие там возможности, учебную составляющую, какие условия для попадания, куда можно пройти, куда нет. Это не как в профессиональном клубе — там гораздо больше факторов нужно учитывать.

Поэтому конкретно называть смысла нет, предложений было несколько, не два и не три. Просто в Сеть попала информация именно про Флориду Стэйт. Но на самом деле шло общение сразу с несколькими колледжами, и в прессе могло появиться название любого из них.

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

— Сильно расстроились, что в итоге не удалось попасть в NCAA?

— Ответ, наверное, прогнозируемый. Когда у тебя есть возможность играть в США, в колледже, в той же Флориде, а потом бац — и не попадаешь туда. И всё — возвращаешься в реальность. В моём случае — в Красноярск. Но я не хочу, чтобы это звучало как что-то негативное, потому что здесь [в Красноярске] хорошая баскетбольная история, и меня она устраивает. Просто была возможность попасть в NCAA, однако из-за стечения обстоятельств я там не оказался. Немного погрустил в моменте, но смысла зацикливаться нет — я не могу повлиять на прошлое. Поэтому просто продолжил работать.

— Не думаете, что сейчас пригодились бы «Зениту» с учётом травм?

— Не знаю, честно. Понятно, что они уже нашли легионера на замену Алексу Пойтрессу. Кстати, желаю Алексу здоровья — он отличный баскетболист и человек. Однако сказать, пригодился бы или нет, сложно, потому что я не работал с этим тренером. У них, наверное, другая система, другой подход. К тому же состав уже заполнен, они нашли легионера на эту позицию, поэтому не думаю, что в этом сезоне я бы им пригодился. Хотя, возможно, шансов было бы чуть больше, чем раньше.

— У «Енисея» были проблемы на старте сезона. С чем это связано, как думаете?

— Начнём с базовых вещей: начало сезона всегда немного скомканное. Очень мало команд, которые сразу собираются и начинают показывать результат. Обычно это те, кто сохранил состав с прошлого сезона или прошёл качественную подготовку. У нас же получилось, что некоторые присоединились позже. Я, например, приехал в Красноярск за два-три дня до первой игры, у меня была всего пара тренировок. Естественно, тяжело сразу влиться в процесс, когда команда уже немного сыграна.

Если говорить дальше, то у нас просто не так много времени было, чтобы сыграться. Ну и, честно говоря, мы звёзд с неба не хватаем, у нас состав довольно молодой — из русских самый взрослый парень лет 25. Поэтому бывают ошибки, порой детские, однако у всех есть желание, и это отлично.

Интересно ещё, что внутри команды хороший коннект. Все русские, все молодые — общаться легче, нет возрастного барьера, когда тебе 20, а играешь в команде, где людям под 30 или больше. Конечно, у нас есть легионеры, взрослые, опытные, и это важно: мы можем у них многому научиться. Они лидеры — и по игре, и по поведению.

— Вы недавно обыграли «Зенит». Для вас этот матч был принципиальным?

— Конечно, всегда хочется сыграть против своей, так скажем, домашней команды. Потому что я родился в Питере, и для меня «Зенит» всегда был командой из моего города. Я большое количество времени — с 15 лет — был в структуре клуба. Прошёл через всё, то есть можно сказать, что это моя домашняя команда.

Обыграть было, конечно, приятно. Но как бы всегда хочется сыграть ещё лучше. Не могу сказать, что это был какой-то суперматч от меня, однако в итоге результат приятный, действительно.

«Зенит» был фаворитом, и когда команда, которая кажется слабее, выигрывает — это всегда зрелищно. И не только для фанатов этой команды, а вообще в целом для всей лиги, для людей, которые следят за баскетболом. Рад за команду. Рад, что такая победа была — она прям, можно сказать, подбодрила нас. Такие победы очень приятные.

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

— Сейчас вы довольны своей ролью в команде?

— Честно, понимаю, что попал в команду, в заявку, в самый последний момент. У тренера уже были какой-то рисунок, очертание команды в голове. У него уже был стартовый большой — легионер. Я, получается, либо как его замена, либо же, когда легионер — Тасич — может играть и на пятом, и на четвёртом номере, иногда мы можем быть на площадке вместе. Но если смотреть на позицию пятого, то я буду его бэкапом — это понятно.

Первые игры в начале сезона были тяжеловаты. Не почувствовал ещё ритм, не нашёл себя, скажем так. Сейчас с этим, я считаю, становится чуть-чуть получше. У нас было больше тренировок, сейчас две или три домашние игры, мы много находимся вместе, тренируемся. Есть возможность взаимодействовать с Тасичем на площадке, понимать, как он действует, и это помогает.

Понимаю, что от меня хотят тренер и команда, как они могут со мной взаимодействовать. И, в свою очередь, понимаю, чего могу ждать и что могу дать, что улучшить. Сейчас в этом плане стало лучше.

Касаемо роли — нужно, наверное, просто чуть больше терпения проявить. Не всё сразу.

— Как вас приняли в новой команде?

— Когда только приехал, сразу почувствовал приятную атмосферу. Нет такого, что кто-то закрыт или тяжело общаться — все достаточно позитивные ребята, идут на контакт, если нужно помочь — помогают, подсказывают. Всё хорошо. Плюс тут есть Артём Антипов, с которым мы до этого очень долго играли вместе. Поэтому в плане адаптации, в плане того, как приняли — всё в порядке.

И ещё отдельно хочется отметить, как приняли в целом — в городе, болельщики. Прям вообще супер! Даже не ожидал. Может, это из-за того, что это не Питер и не Москва. Вне самых крупных городов болельщики другие, люди другие в целом. Нас действительно поддерживают на матчах. Вот когда выигрываем — они просто невероятно рады, а когда проигрываем — всё равно подбадривают. Это очень приятное ощущение. Так что приняли реально хорошо, очень тепло.

— А есть ли кто-то в составе, кто удивил вас своей игрой?

— Вариант с «Енисеем» нарисовался очень быстро. Я вообще не знал, кто тут, что тут, какие игроки, кто что может. Когда приехал, не было каких-то ожиданий. Понравилось, что многие реально выкладываются — видно, что стараются на тренировках, в играх, борются за каждый мяч. Это сразу бросается в глаза.

Если по игрокам конкретно, то, наверное, Тасич. Я раньше его не видел, и, когда первые тренировки смотрел, он не казался каким-то сверхатлетичным или мощным — непонятно было, что ожидать. А потом, когда он начинает играть, ты понимаешь, почему он здесь и почему так хорошо себя показывает.

У него есть видение, понимание игры — вот этому можно учиться. Потому что, условно, если у тебя есть физика, ты атлет — круто. Но если у тебя есть ещё и понимание игры, как у него, — это вообще топ. Он видит площадку, может отдать пас, который вообще не ожидаешь — и из этого получается лёгкий бросок из-под кольца или открытый трёхочковый.

Плюс то, как он играет в посте… Я стараюсь с ним общаться, подмечать какие-то фишки. У него всё выглядит легко, будто без усилий, просто на чувстве бросает, а результат есть. Так что, да, наверное, он меня удивил больше всех.

— Каково это — работать с Йовицей Арсичем?

— Ещё слишком рано, чтобы вообще что-то говорить или рассуждать про эту работу. Прошло не так много времени, я тут, получается, полтора месяца. Так что пока рано делать какие-то выводы.

Но что могу сказать: стараемся найти общий язык, понимание, пытаюсь понять, что от меня требуют. Думаю, всё идёт в положительном ключе, и со временем это понимание будет только расти. Уже сейчас его гораздо больше, чем было в начале. Думаю, со временем вообще всё будет хорошо.

Антон Юдин Фото: Единая лига ВТБ

— А с каким из тренеров у вас был наибольший коннект за карьеру?

— Тут всё очевидно — это Антон Николаевич Юдин. Получается, два года назад, когда я был в «Зените-2», Антон Николаевич пришёл на один сезон. И по итогу я понял, что это, наверное, был лучший год в плане баскетбола вообще в моей жизни. Помимо того, что это был успешный сезон для нас как для команды, для меня лично он тоже был очень классным. Мне реально очень нравилась та работа, которую мы делали. В общем, да — суперклассный сезон, и коннект у нас был отличный.

— В последнее время вы нечасто доезжаете до сборной России. С чем это связано?

— А что-то вообще известно про причину, почему я не доезжаю до сборной?

— Мне нет.

— Скажу, что на данный момент тренер сборной России не видит меня в составе. Видимо, поэтому я и не доезжаю. Но, опять же, сейчас и нет каких-то официальных матчей. Возможно, в дальнейшем, если я стану хорошим игроком, меня позовут в сборную. А пока, видимо, не нужен.

— «Чемпионат» совместно с Единой лигой каждый месяц выпускает рейтинг лучших молодых игроков России. В прошлом месяце вы заняли второе место. Как думаете, заслуженно?

— При всём уважении к вашему рейтингу, для меня «Лучший молодой» не то, к чему я стремлюсь. То, что отмечают игру — приятно, спасибо, конечно. Но у меня-то нет цели стать лучшим молодым игроком. Мне вообще без разницы, буду я лучшим молодым игроком или не буду.

Моя цель — стать хорошим игроком в целом. Вот если я когда-нибудь буду в рейтинге лучших игроков лиги, тогда да — это уже интересно. А «Лучший молодой»… Приятно, что замечают, отмечают какие-то успехи, но всё равно хочется показывать более солидную игру, чем сейчас.

— Как думаете, новое поколение игроков — вы, Фирсов, Свинин, Ищенко — готово сместить «старичков»?

— Я думаю, их в целом можно сместить. Ну если только они до 50 играть не будут (смеётся). На самом деле, всё со временем просто поменяется. В любом случае через пару лет новое поколение игроков сместит предыдущее.

Однако тут всё зависит от каждого — кто как будет использовать своё время, свои возможности, где будет играть, как будет развиваться. Всё, как обычно, от самих игроков зависит.

— Как считаете, кто-то из нашей молодёжи в будущем может оказаться в НБА?

— Ответ, наверное, будет такой же. Всё зависит от того, кто чего хочет. Кто готов рисковать, кто не готов. Кому-то достаточно просто получить деньги и, условно, свой потенциал 100-процентно не реализовать. Их нельзя за это как-то осуждать, потому что у всех разные ситуации.

Тот, кто готов рисковать, возможно, каким-то образом окажется там. Но, объективно говоря, у нас сейчас нет такого таланта, как Вембаньяма, на которого смотришь, и сразу ясно — он обязательно будет там. Таких нет. И возможностей тоже нет, потому что никто из молодых игроков не получает 30-35 минут на площадке.

Поэтому тяжело. Однако, возможно, через просмотры, через какие-то другие варианты кто-то уедет играть за границу и там себя проявит. Вот, условно, как в испанской лиге U22 — туда сейчас уехали Егор Амосов и ещё какие-то ребята. Прикольно, что он там недавно набрал много очков, и это сразу дало больше поводов для интереса к нему, чем если бы он играл тут, в России.

То есть про него уже узнали. И если брать всех молодых, у него теперь есть шансы попасть куда-то гораздо выше. Но если сравнивать его с другими, я не могу сказать, что он прямо сильнее кого-то из России — просто решил рискнуть и поехал. Вот и всё.

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

— Следите ли вы за нашими парнями за океаном, за Дёминым или за кем-то из NCAA?

— Не совсем. Я скорее сконцентрирован на себе — на своём результате, своём развитии. То, что всплывает в новостях, конечно, вижу краем глаза, никуда от этого не деться. Но чтобы прям следил — нет. Если попадается что-то, могу прочитать, посмотреть, но не больше.

— Какую цель ставите перед собой на будущее? Рассматриваете переезд в NCAA или хотите закрепиться в Единой лиге?

— Пока об этом говорить рано, не прошло даже половины сезона. Могу сказать так: у меня цель — прогрессировать и делать всё, чтобы моя роль была важна в команде. То есть хотел бы стать лидером по ходу сезона, чтобы это мне помогло в следующем сезоне выйти на новый уровень.

— А какую задачу на сезон ставит «Енисей»?

— Выход в плей-офф. Думаю, это наша цель. «Енисей» точно хочет туда попасть, и мы точно будем бороться за место в восьмёрке — 100%. Но при этом будем стараться зацепить и топ-команды. У нас нет такого, что выходим заранее с настроем негативным. Нет, на любую игру выходим, чтобы биться и иметь шанс победить.

— Как думаете, кто-то сможет остановить ЦСКА в этом сезоне?

— Хороший вопрос, наверное, всё будет зависеть от того, как «Зенит» сыграется ближе к середине или концу сезона, как со здоровьем у них будет. Если всё будет нормально, «Зенит» — один из главных кандидатов.

Ещё интересно выглядит УНИКС — у них классные «большие», за ними приятно наблюдать, против них хочется сыграть. Думаю, это будет тяжело, но интересно. Конечно, «Локо» тоже способен побороться с ЦСКА. Да, последний очный матч был неудачный, не всё у них гладко, однако в целом потенциал большой. Мне кажется, по ходу сезона они найдут свою игру.

Я верю в главного тренера «Локо» Антона Николаевича — он там должен порядок навести. Тем более если они отчислили Ройса Хэмма, значит, планируют усиление. Когда подпишут кого-то серьёзного, можно будет точнее говорить, насколько они конкурентоспособны. Но я уверен, что ближе к концу сезона они смогут навязать борьбу.

— А кто, по-вашему, станет MVP сезона?

— В плей-офф загадывать не буду. А в регулярке, думаю, Мело Тримбл. Если ЦСКА будет первым, что вполне вероятно, то логично, что и MVP станет Тримбл. Всё-таки ЦСКА сейчас — это его команда.