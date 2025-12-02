Шутки кончились — чего ждать от клубов Единой лиги после паузы?

Уже 4 декабря Единая лига ВТБ выходит с паузы, связанной с международными отборочными турнирами. Откроет второй отрезок игра «Бетсити Парма» с «Пари Нижний Новгород», и вплоть до конца февраля больше перерывов не будет. Давайте немного порассуждаем о том, как клубы покажут себя в этом временно́м периоде.

«Большая четвёрка»

Каспер Уэйр и Андреас Пистиолис Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На первых порах «Парма» и МБА-МАИ были на ведущих местах Единой лиги, уступая лишь УНИКСу и ЦСКА, но в дальнейшем игра «Локомотива-Кубань» и «Зенита» стала стабильнее, а проблемы понемногу стали сходить на нет. В связи с этим клубы из Краснодара и Санкт-Петербурга вернулись в четвёрку сильнейших чемпионата.

ЦСКА и УНИКС выглядят стабильнее всех, поэтому и занимают первую и вторую строчку в таблице соответственно. Армейцы после осечки с «Пармой» выдали серию из восьми побед, которую прервали лишь казанцы, и то с большим трудом — 76:75. Тем не менее действующий чемпион вряд ли собирается сбавлять обороты, так как на подмогу клуб подписал Луку Митровича, который ранее выступал за «Црвену Звезду» в Адриатической лиге и Евролиге. У ЦСКА, как и у любой другой команды, преследующей высокие цели, мотив один — побеждать в каждом матче и выкладываться на полную.

За армейцев переживать вряд ли стоит во втором отрезке чемпионата, так как Мело Тримбл, Каспер Уэйр и Антониус Кливленд вышли на пик своей формы, регулярно выдавая яркие перформансы практически в каждом матче. Помимо лидеров, в команде присутствует очень сплочённый состав, где собраны очень сильные индивидуальные игроки, способные выстрелить в тот или иной момент, когда у звёзд игра не пойдёт. Это уже не раз показывали Антон Астапкович, Иван Ухов, Семён Антонов, Никита Курбанов и Самсон Руженцев, не говоря уже о Ливио Жан-Шарле с Тони Джекири.

В общем, у ЦСКА проблем пока не видно и предпосылок к ним нет. Впрочем, как и у УНИКСа. Казанцы за 11 матчей в чемпионате проиграли лишь армейцам в Москве. Дома же взяли реванш в игре с принципиальным соперником. В команде выделяются две огромных «башни» — Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс, играющие на уровне MVP Единой лиги. Вокруг них собраны великолепные исполнители, а на подмогу недавно пришёл Алексей Швед, способный помочь как в наборе очков, так и в розыгрыше. Что он уже прекрасно и показал в четырёх встречах регулярки.

Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Омрачают ситуацию травмы лидеров клуба Пэриса Ли, Си Джей Брайса и Дишона Пьерра. Правда, на руку как раз сыграла пауза в чемпионате, которая дала время звёздам команды, чтобы быстрее прийти в себя. Плюс на старте второго отрезка у УНИКСа не самое сложное расписание, при всём уважении к соперникам, — две игры с «Пари НН» и «Автодором». Лишь МБА-МАИ может составить конкуренцию, если судить по последним результатам. Только 20 декабря у казанцев будет серьёзнейшая проверка с «Зенитом». К этому моменту троица легионеров уже может прийти в форму и помочь клубу добиваться поставленных целей.

Отметим, УНИКС ушёл на паузу после поражения от «Пармы». Велимир Перасович был очень недоволен игрой своей команды. Оно и немудрено, ведь казанцы уступали сопернику в первой половине с разницей в 28 очков. Тренер умеет делать выводы и точно ещё лучше подготовит своих подопечных на ключевой отрезок в сезоне.

«Локомотив-Кубань» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Добрались до «Локо», который вкатывался в сезон сложно, но после «удара по шапке» от ЦСКА (64:104) собрался и выдал серию из пяти побед, обыграв в том числе «Зенит», «Парму» и «Уралмаш» — сильных соперников. Команда даёт шансы молодежи: Всеволод Ищенко, Иван Самойленко и Кирилл Темиров получают приличное количество времени на площадке, полностью оправдывая своё нахождение на паркете шикарной игрой. Наконец-то от травмы оправился Джеремайя Мартин, защитник понемногу набирает форму и после паузы будет радовать нас яркими выступлениями. Никуда не делись великолепно себя проявляющие Патрик Миллер и Винс Хантер, являющиеся лидерами клуба. У команды была одна проблемная позиция — форвард, которую «Локо» закрыл, подписав контракт с Би Джей Джонсоном.

Американец уже выступал за клуб из Краснодара, однако из-за длительной травмы с ним было принято решение попрощаться. Сейчас же Би Джей прошёл все медицинские тесты, поэтому клуб уверен, что риск повторения ситуации не случится. Антон Юдин проделал шикарную работу по улучшению результатов команды, и структура игры «Локо» понемногу начинает вырисовываться, что не может не радовать. Вряд ли краснодарцы выпадут из топ-4 с учётом восстановившегося Мартина и приездом Джонсона. Клубу сразу после паузы придётся сыграть с ЦСКА — вот это будет проверка.

Заключительный представитель «большой четвёрки» «Зенит» столкнулся с самыми большими проблемами на старте сезона. В определённый момент в клубе были травмированы все легионеры, за исключением Трента Фрейзера, добавьте к этому повреждения Георгия Жбанова и Сергея Карасёва — тогда вы получите очень усечённую ротацию и постоянные смены рисунка игры. Но в последнее время ситуация начинает улучшаться — вернулись Ненад Димитриевич, Ливай Рэндольф, Жбанов и Карасёв. Клуб на замену получившему разрыв «крестов» Алексу Пойтрессу подписал бывшего центрового «Басконии» Луку Шаманича, который с первых матчей показал свой высочайший уровень.

«Зенит» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Зенит» пока очень неудачно играет с топовыми соперниками, ни разу не победив соперников из «большой четвёрки» (четыре поражения). Но клубу нужно было время, чтобы решить все свои проблемы с травмами и наконец-то выстроить игру с лидерами на паркете. Сине-бело-голубые благодаря довольно длительной паузе получили то, чего хотели, теперь настало время показывать свои лучшие качества.

Средняя группа

Глеб Фирсов, Лев Свинин и Микаэль Хопкинс Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Парма» в этом сезоне удивляет по многим причинам: во-первых, клуб из Перми является единственной командой в чемпионате, которая обыграла ЦСКА и УНИКС — лидеров Единой лиги. Во-вторых, команда в межсезонье провела великолепную селекцию, подписав Джалена Адамса, Брендана Адамса и Террелла Картера, которые с первых матчей стали выделяться благодаря своей шикарной игре. И в заключение: «Парма» даёт шансы молодым — Глеб Фирсов набирает в среднем за игру 11,6 очка, 5,1 подбора и почти один блок-шот, став главным претендентом на награду лучшему молодому игроку чемпионата. И всё это — за всего 16 минут на паркете! Лев Свинин тоже продолжает прогрессировать — с каждым новым матчем выглядит всё увереннее.

Евгений Пашутин сумел внедрить наших молодых талантов в систему «Пармы», и весь этот симбиоз работает как часы. Да, у команды часто бывают проблемы в выездных играх, но дома, в Перми, клуб проиграл лишь одну встречу в сезоне «Уралмашу», и то на последних секундах (87:88). В «Молот» уже начинают побаиваться ехать все, включая наши гранды. «Парма» показала, что никого не боится и будет бороться за высокие позиции. Пока это лучшая команда после «большой четвёрки».

МБА-МАИ Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

МБА-МАИ просто великолепно начала сезон с шести побед при двух поражениях, но затем три неудачи кряду немного выбили из колеи подопечных Василия Карасёва. Тем не менее у московского клуба идентичный результат с «Зенитом» и «Пармой» — 7-5, а уступают он своим оппонентам лишь по дополнительным показателям. У команды было время, чтобы разобрать все ошибки. Радует, что травм у лидеров нет, поэтому Андрей Зубков, Евгений Воронов, Вячеслав Зайцев и Владислав Трушкин могут продолжать своё дело на высочайшем уровне. Им должны помочь разыгравшиеся в последнее время Максим Барашков и Максим Личутин.

Ждём большего количества шансов проявить себя для Павла Савкова. На старте чемпионата форвард удивлял своей хладнокровностью в ключевых моментах и в целом выдавал яркие перформансы один за другим. МБА-МАИ, как и показал старт сезона, способна удивить, однако кажется, что сейчас клуб находится на своём месте в таблице — вряд ли кардинально упадёт вниз или поднимется высоко наверх.

«Уралмаш» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Честно, многие ожидали от «Уралмаша» лучшего старта, чем нежели тот, который уже произошёл. Команда занимает седьмую строчку с показателем 6-6. Клуб из Екатеринбурга испытывал проблемы во встречах с топами, выиграв лишь раз у «Локо». Все ждали большего от уже сыгранного костяка, к которому присоединился один из лучших российских игроков Тимофей Герасимов и Гарретт Нэвелс, уже выступавший за «Уралмаш».

Перед стартом сезона по именам и предыдущим заслугам от «Уралмаша» ждали борьбы за место в четвёрке или уверенное пятое место. Клубу необходимо улучшать результат. Для этого всё есть — топовые исполнители, великолепный тренер Ростислав Вергун с большим багажом знаний и «плейбуком», а также стабильная обойма, выступающая без травм. Ждём от клуба с Урала улучшения позиций.

«Енисей» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Енисей» начал сезон с шести поражений кряду, а затем ситуация поменялась на 180 градусов — клуб выиграл пять из шести последних матчей, уступив только УНИКСу. К слову, в этом отрезке красноярцы одолели «Зенит» и «Уралмаш», что уже говорит о многом. Подопечные Йовицы Арсича не хватают звёзд с неба, выступая в составе с тремя легионерами и молодыми россиянами — самому возрастному среди наших игроков Сергею Дoлинину 25 лет, остальным — меньше. Средний возраст всех игроков клуба — 23,1 года. Опытными можно назвать лишь Доминика Артиса и Данило Тасича (обоим — 32 года). Поэтому последние результаты клуба очень контрастируют и радуют.

От красноярцев не ждали такой прыти и проявления характера практически в каждом матче. Радует, что «Енисей» доверяет молодёжи, которая в последнее время проявляет себя выше всяких похвал. Стоит выделить Егора Рыжова, Артёма Антипова, Артёма Шлегеля и Михаила Ведищева. Клуб по праву занимает восьмое место и будет продолжать борьбу за путёвку в плей-офф и во втором отрезке.

Отстающие

«Пари Нижний Новгород» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

От «Пари Нижний Новгород» ждали большего. Клуб в стартовом матче сезона обыграл «Парму», и сразу же показалось, что команда готова эту регулярку провести на шикарном уровне. Но это оказались лишь мечты, разбившиеся о скалы реальности — последовали семь поражений кряду. Причём ни в одной игре нижегородцы не были близки к тому, чтобы побороться за победу. Лишь во встрече с ЦСКА команда показала характер.

В середине ноября ситуация стала меняться — клуб выиграл у МБА-МАИ и «Автодора», на равных смотрелся с «Зенитом» в первой половине и чуть было не огорчил «Уралмаш» на выезде (72:73). Прогресс налицо! Осталось закрепить результат во втором отрезке чемпионата. Предпосылки к этому есть: например, в невероятной форме находятся Кирилл Попов и Илья Карпенков. Айзея Вашингтон стал брать на себя больше инициативы, помогая как в атаке, так и в защите. Александр Хоменко ближе к паузе начал выступать шикарно. Не стоит забывать и о том, что в какой-то момент вернётся Евгений Бабурин. Капитан точно усилит «Пари НН». В общем, клуб должен обязательно прибавить и побороться за восьмое место с «Енисеем».

Миленко Богичевич Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Две победы «Автодора» пришлись на старт чемпионата — в матчах с «Самарой» и «Енисеем». После этого последовали 10 поражений кряду. Не сказать, что все из них были безнадёжными — в каких-то играх саратовский клуб сражался и был близок к выигрышам, но итог всё равно неутешительный. Команда обладает худшим показателем реализации с игры (41,1%) и предпоследним по передачам — 14,3 (последняя «Самара» — 13,6). У «Автодора» собрана неплохая передняя линяя, которая совершает большое количество подборов, однако есть проблемы со снайперами.

Защитник Малик Ньюмэн и Терренс Эдвардс умеют работать с мячом и могут создать бросок партнёрам, но качественного завершителя не хватает. Отлично влился в команду Ален Хаджибегович, набирающий 15,4 очка и восемь подборов — великолепное подписание. «Автодор» прекратил сотрудничество с Алексом Хэмилтоном, значит, ещё появилось вакантное место под легионера. Клуб может прибавить, тем более «Пари НН» и «Енисей» не так уж далеко. До остальных вряд ли удастся дотянуться во втором отрезке Единой лиги.

«Самара» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Самаре» не позавидуешь — клуб проиграл все 12 матчей на старте сезона. Кому-то может показаться, что это беспросветная тьма, но и даже здесь есть лучик надежды и перспективы. Клуб дал шанс Никите Михайловскому и Дмитрию Чебуркину показать, что они могут быть лидерами команды. И они оправдывают возложенные на них ожидания! Михайловский лидирует в лиге по результативности, набирая в среднем 21,4 очка, а Чебуркин — сразу позади — 19,1 очка. Конечно, это слабое утешение для клуба, который не одержал ни одной победы, но тем не менее.

Ещё одним положительным моментом является то, что клуб даёт шансы молодым: Артём Пивцайкин, Никита Косяков и Егор Великородный — игроки ротации, получающие приличное количество времени на паркете. К тому же в «Самаре» не играл капитан Михаил Кулагин, который залечивал травму. Лидер клуба точно помог бы команде в сложных игровых ситуациях. Чего ждать от волжан? Для начала — хотя бы одной победы, а дальше — посмотрим.