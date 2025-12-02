Настоящий хулиган НБА — Диллон Брукс. За один матч зацепил и Дончича, и Леброна

Встреча «Лейкерс» и «Финикса» стала сценой, на которой Диллон Брукс показал редкий сплав результативности и фирменной провокации, давно прописанной в его образе. Он вышел не в роли случайного раздражителя, а как игрок, готовый тянуть команду, — особенно в тот момент, когда «Санз» уже в первой половине лишились Девина Букера.

Брукс занял пустующую нишу в нападении и закончил с 33 очками при точности под 58%. Он уверенно создавал моменты, однако не ограничился чистой игрой. Например, пародия на коронный жест Леброна после стремительного прорыва стала одним из эпизодов встречи. Ответ Джеймса выразился прежде всего в цифрах: 10 очков, слабый процент и отсутствие привычного контроля над ходом матча.

Против Луки Дончича Брукс действовал иначе, но не менее показательно: непринуждённо протянутая на линии штрафных рука выглядела тонким психологическим уколом. Дончич улыбнулся, однако девять потерь выдали постоянное давление соперника — при всех его 38 очках и 11 подборах. В одном из эпизодов Брукс словесно сцепился с Джеймсом, и судьям пришлось вмешаться. Их дуэль тянется ещё с плей-офф‑2023, но теперь контекст иной, так как провокации Брукса подкреплены дисциплиной и эффективной игрой, делая его влияние на встречу многослойной.

Победа «Финикса» 125:108 стала плодом не только общего темпа, но и того, что Брукс занял освободившуюся роль после ухода Букера и извлёк из неё максимум. «Лейкерс» по итогам этого поражения опустились до 15-5, «Санз» поднялись до 13-9. Спустя 16 встреч сезона у Брукса — карьерные показатели: 22,3 очка, 3,1 подбора и устойчивая роль игрока, который влияет и умением менять характер игры. Его методы вызывают споры, однако на этот раз они стали органичной частью рисунка победы, где эмоции и исполнение были выверены поровну.