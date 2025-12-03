«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично

Матч в Сан-Франциско начался при явном перекосе сил. «Голден Стэйт» вышел без Стефена Карри, а вскоре лишился ещё и Джимми Батлера. Однако дальнейшая история не стала прямолинейной. Команда Стива Керра выбрала модель с постоянным давлением и усложнёнными решениями в нападении. И это доставило «Оклахоме» куда больше хлопот, чем ожидалось от состава без двух ключевых фигур. Местами этот подход не просто срабатывал, а ломал опорные ритмы соперника. Особенно в третьей четверти, когда Сет Карри продемонстрировал такую уверенность в броске, к которой защита «Тандер» оказалась не готова.

Главным предметом разбора стала реакция «Оклахомы». Обычно команда управляет темпом за счёт дисциплины и вариативности, но здесь её конструкция местами давала трещины. Марк Дэйгнолт столкнулся с тем, что его схема не позволяла оперативно гасить движения «Уорриорз», а отдельные решения соперника с резкими сменами углов атаки вызывали ощутимые затруднения. Для одной из самых адаптирующихся команд лиги это был редкий эпизод видимого дискомфорта — и тем показательнее, что возник он не против полной версии «Уорриорз», а против состава, игравшего на пределе.

В этих условиях особенно ярко проявилась надёжность Шея Гилджес-Александера. Его 38 очков — лишь часть картины. Ключевым стало управление владениями в моменты, когда отрыв мог начать таять. Точность решений в концовке соответствует тренду сезона — он лидирует в НБА по очкам в клатче. Его 32,8 очка, 6,5 передачи при 1,7 потери — уникальный показатель для игрока с такой нагрузкой. При растущем объёме бросков Шей сохраняет количество потерь, ранее нехарактерное для 30-очкового скорера. Стабилен и периметр: 52,8% из-за дуги за последние 15 матчей и 44 очка в четвёртых четвертях четырёх подряд игр при 11 попаданиях из 14.

Партнёры поддержали на требуемом уровне. Недавно дебютировавший в сезоне Джейлен Уильямс сыграл без лишней самодеятельности, выбирая ходы в такт матчу: его 22 очка и шесть передач больше говорят про эффективность без нарушения рамок. Чет Холмгрен грамотно использовал физическое преимущество против «маленького» состава соперника, стабилизировал игру под кольцом и помог сохранить контроль над щитом.

При всех потерях «Голден Стэйт» продемонстрировал организованность, позволившую держаться в игре дольше, чем подсказывали вводные. Рабочая агрессия Жонатана Куминги, высокий темп движения мяча и умные перестроения в защите создали нагрузку, с которой «Тандер» в последние недели сталкиваются нечасто. И здесь важно оговориться: без Лу Дорта, Алекса Карузо и Айзеи Хартенштейна оборонительная прочность «Оклахомы» закономерно проседала.

Итог не про разницу в классе и не про безупречность — он про способность сохранить функциональность на повышенном пульсе, когда соперник меняет узор игры на ходу. В такой среде возрастает цена индивидуального решения, и Гилджес-Александр снова сделал свою часть работы на уровне, удерживающем его в группе лидеров гонки за MVP.