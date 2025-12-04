Ничего себе — у «Бруклина» уже вторая победа подряд! Егор Дёмин и «Нетс» разыгрались

В Чикаго встреча стартовала без явных признаков того, к какому исходу придёт «Бруклин». Гости открыли матч серией промахов, будто намекая на возвращение старых недочётов. Но стоило игре перейти из разгона в рабочий режим, как Майкл Портер-младший взял на себя роль стабилизатора. Его 14 очков в первой четверти — системная часть того, как «Нетс» строили нападение на протяжении всей игры.

Окружающая его атака ещё не обрела ритм, однако это не стало проблемой. «Чикаго» ошибался не меньше в организации собственных владений, а попытки ускориться только вредили хозяевам. Давление на Егора Дёмина в дебюте отправило его на скамейку с двумя фолами, ускорило ротацию и привело к череде ранних замен. Выход Дэйрона Шарпа, Дэнни Вульфа, Дрейка Пауэлла и Зайари Уильямса изменил профиль команды — в сторону вертикальности и мобильности в защите.

Во второй четверти именно этот вектор и задал рисунок игры. «Буллз» вязли в розыгрыше, теряли мяч в простых эпизодах и не извлекали выгоды из начальных огрехов «Нетс». Шарп несколько раз надёжно закрывал кольцо, что ускоряло переход, а Николас Клэкстон стабильно опережал Николу Вучевича и получал лёгкие завершения. Без Теренса Мэнна движение мяча строилось за счёт перераспределения ролей изнутри, и «Бруклин» набрал 30 передач — редкая для команды планка, но во второй подряд игре она была достигнута.

Жорди Фернандес и Егор Дёмин Фото: Michael Reaves/Getty Images

Вернувшись на площадку, Дёмин аккуратно подстроился под темп. Его бросок по-прежнему надёжен — попадание через Джоша Гидди тому подтверждение. При этом в решениях возникал лишний риск, кое-какие передачи были необязательными и требовали коррекции. Впервые в сезоне Дёмин получил длинный отрезок, где инициировал атаки в нескольких владениях подряд, и это подчеркнуло его адаптацию, где он чаще принимал мяч, пытался рвать защиту первым шагом и, несмотря на просевшую точность, действовал осмысленно в проходах и на слабой стороне.

После перерыва «Чикаго» сократил разницу, но эта волна быстро рассыпалась из-за собственных ошибок хозяев. Запоздалые закрывания на дуге, потери без давления, замедленные переходы — и «Бруклин» вновь ушёл вперёд. Однако стоило «Буллз» поднять интенсивность, как проявились системные ограничения «Нетс»: отсутствие стабильных индивидуальных создателей усложнило набор очков. Пауэлл допустил потерю, позволив сопернику поджать счёт, но вскоре компенсировал её точным дальним.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Четвёртая четверть стала логичным продолжением ставки на габаритную пятёрку Вульф — Уильямс — Портер-младший — Клауни — Клэкстон. Универсальный состав перекрывал пространство и доминировал на щите. Главным героем отрезка оказался Ноа Клауни: после 0/4 из-за дуги до большого перерыва он кардинально перезагрузил матч, попав шесть из семи трёхочковых во второй половине и набрав 20 очков — именно это переформатировало концовку.

Портер-младший завершил встречу с 33 очками, 10 подборами и пятью передачами — второй 30-очковый дабл-дабл сезона и девятый в карьере. С кампании-2022/2023 у «Нетс» не было игрока, который собрал бы минимум два таких матча за год. В его игре заметны меньше лишних индивидуальных акцентов и больше эффективности в завершениях и на подборе. Когда «Чикаго» предпринял последний рывок, «Бруклин» ответил хладнокровно: дальние Вульфа, Уильямса и Дёмина вернули двузначный отрыв. В итоге 19 реализованных трёхочковых повторили сезонный максимум по количеству попаданий, а 41,3% — третий лучший процент.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отдельно стоит связка Дёмин — Вульф — Портер-младший — Клауни — Клэкстон. Второй матч подряд эта пятёрка стабильно создаёт преимущество за счёт длины, свободного обмена опекой на периметре и отсутствия жёстких рамок в нападении. Четверо умеют вести, пасовать и бросать, а Клэкстон обеспечивает опору в «краске» и остаётся ключевым связующим — способен как начинать, так и завершать атаки. И в обороне прогресс ощутим: 103 пропущенных — повторение лучшего показателя сезона, и впервые с февраля–марта прошлого сезона «Бруклин» удержал соперников на этом уровне два матча подряд.

По индивидуальным штрихам: Дёмин увереннее завершает у кольца, лучше держит контакт и осторожнее выбирает моменты для проходов. Пауэлл подтверждает статус главного периметрового защитника. Молодые в разных сочетаниях дают стабильную продуктивность, их роли становятся чётче. Итог — 113:103. Без лишней драматургии, но с ясным планом, грамотной ротацией и последовательным использованием сильных сторон. Это один из редких матчей сезона, где сценарий задавал «Бруклин», а не обстоятельства.