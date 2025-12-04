Дождались возвращения Единой лиги. И сразу — яркий камбэк от «Пармы» в игре с «Пари НН»!

Вы соскучились по нашему баскетболу? Наконец-то закончилась международная пауза, а значит, Единая лига ВТБ вернулась! «Бетсити Парма» и «Пари Нижний Новгород» открывали второй отрезок в чемпионате. Каким получился первый матч после довольно длительного перерыва — в материале «Чемпионата».

Александр Хоменко в первой же для «Пари НН» атаке послал «трёшку» в цель. Гости вышли вперёд (5:2), но Глеб Фирсов оформил 2+1, сравняв счёт во встрече — 5:5. Нижегородцы продолжили удачно действовать издали: удачное дальнее попадание записал в свой актив Дмитрий Хвостов, а Норберт Лукач добавил от себя два очка. Евгению Пашутину пришлось брать тайм-аут, так как его команда уже уступала с разницей в пять очков. И пауза от тренера сработала! «Парма» вышла вперёд — 15:13. В этом отрезке выделялись Брендан Адамс, Террелл Картер и Александр Шашков, набравшие на троих 10 очков. Игра раскрылась — команды стали чаще поражать кольцо соперника и выходить на линию штрафных. Выход на паркет Айзеи Вашингтона и Евгения Бабурина очень сильно помог «Пари НН». Россиянин реализовал две «трёшки», а американец не только разгонял все атаки и руководил нападением, но и оформил четыре очка. Четверть за гостями — 28:22.

Во втором отрезке с дальней дистанции стала лучше атаковать «Парма» — «трёшками» отметились Свинин и Виктор Сандерс. У «Пари НН» включился Кирилл Попов, который отметился в проходе и со штрафной линии, однако после 2+1 от Картера хозяева практически вплотную приблизились к сопернику — 33:35. Но как только к нижегородцам подобрался оппонент, клуб взвинтил темп и стал действовать чётко в каждой позиционной атаке. Илья Платонов, Дмитрий Хвостов и Дин Хантер шикарно взаимодействовали между собой, плюс никуда не делся Вашингтон, который не переставал находить моменты для взятия кольца. В итоге «Пари НН» добился разницы «+9» — 49:40. Александр Захаров и Брендан Адамс организовали мини-рывок, набрав на двоих шесть очков, однако подопечные Сергея Козина с минимальным преимуществом забрали десятиминутку — 25:24.

«Парма» — «Пари НН» Фото: Единая лига ВТБ

«Парма» явно захотела реабилитироваться в глазах своих болельщиков, выйдя на вторую половину с огнём в глазах. Микаэль Хопкинс набрал четыре очка, Свинин оказался точен издали, а Брендан Адамс отличился в проходе. Правда, на каждое удачное действие хозяев «Пари НН» находил ответ — по «двушке» реализовали Лукач, Хвостов и Платонов. Ещё Попов добавил от себя «трёшку», и от былого заряда пермяков не осталось и следа — 11:11 в отрезке. «Парма» благодаря усилиям Картера и Джалена Адамса сравняла счёт — 64:64. Вашингтон снова вывел нижегородцев вперёд своим дальним попаданием, но четыре очка от Шашкова заставили Козина взять тайм-аут. После паузы игроки «Пари НН» совсем разбросались: команда реализовала четыре трёхочковых подряд. В итоге все усилия «Пармы» оказались тщетны — четверть завершилась вничью — 26:26.

В заключительном отрезке результативность снизилась, оно и немудрено, так как на кону стояла победа в матче. «Парме» удалось отлично воспользоваться своими моментами. Во многом благодаря Брендану Адамсу и Сандерсу хозяева оформили рывок 10:3, сравняв счёт в игре — 82:82. Пермяки шикарно пользовались быстрыми отрывами и к тому же заставляли нижегородцев много фолить. Хопкинс и Сандерс набрали по два очка, выведя хозяев вперёд — 86:82. В концовке шикарно себя проявил всё тот же Хопкинс, который не только отрабатывал в защите, но и на чужой половине собирал подборы в атаке, подарив «Парме» возможность «съесть» много времени. Точку в матче поставил Брендан Адамс, реализовавший «трёшку». Хозяева одержали победу с результатом 93:85.

Самым результативным игроком встречи стал Брендан Адамс — 19 очков, четыре подбора и пять передач. Лидеру отлично помогли Картер — 14 очков и семь подборов, а также Шашков — 11 очков и пять подборов. Дабл-даблом отметился Хопкинс, набравший 10 очков и 12 подборов, пять из которых были собраны под чужим щитом. У «Пари НН» выделялся Вашингтон, который оформил 15 очков, три подбора и девять передач, однако при этом совершил пять потерь. Бабурин и Лукач записали на свой счёт по 12 очков, а Попов добавил от себя 11 очков.

Нижегородцы смотрелись шикарно в матче вплоть до заключительной четверти, где полностью отдали инициативу сопернику. «Парма» воспользовалась шансом и понеслась вперёд, раз за разом наказывая соперника в быстрых отрывах. Подборы сыграли ключевую роль — хозяева взяли 47 отскока против 32 у нижегородцев. Шикарная игра на щитах позволила подопечным Пашутина иметь больше возможностей атаковать. Да и в защите пермяки включились в самый нужный момент, особенно Хопкинс, который помогал буквально везде. 21:6 в заключительном отрезке сыграли главную роль. «Пари НН» мог победить, но в самый ответственный момент сбавил обороты, а хозяева, напротив, заметно прибавили по всем фронтам. Второй отрезок в Единой лиге стартовал шикарно!