Бросок на победу? Пожалуйста! «Зенит» добыл сложнейший выигрыш в Basket Cup

Сегодня, 4 декабря, стартовал второй отрезок в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ после паузы на международные игры. WINLINE Basket Cup не исключение! «Зенит» впервые в новом турнире отправился на выезд за границу, где боснийская «Игокеа» уже заждалась соперника. Каким получился матч, кто отвечал за яркие моменты — всё самое интересное в материале «Чемпионата».

Старт остался за хозяевами: Брийн Тайри и Сандро Антунович реализовали по «трёшке», а Никола Попович отличился в проходе. 8:2 — рывок от домашней команды. Лишь после этого «Зенит» проснулся! Георгий Жбанов попал издали, а Андрей Мартюк и Ненад Димитриевич — с ближней дистанции. Сине-бело-голубые подтянулись, но и боснийский клуб после этого заметно прибавил — стал лучше двигать мяч, отлично пользовался неравноценными разменами и результативно атаковал. «Игокеа» набрала семь безответных очков, в отрезке выделялся Бориша Симанич, который своим эффектным слэм-данком отправил гостей на тайм-аут, его взял Александр Секулич. После небольшой паузы Лука Шаманич и Ноа Вонле поселились в «краске» соперника, однако защитники и форварды боснийцев отвечали на удачные действия центровых «Зенита». 25:19 — четверть за «Игокеа».

Теперь уже «Зенит» отлично начал новый отрезок — Сергей Карасёв отличился издали, Шаманич отменно действовал в обороне, эффективно защищаясь против бигменов и менее габаритных игроков. К тому же Лука набрал три очка, сравняв счёт в матче — 25:25. На этом удачный отрезок сине-бело-голубых не завершился, так как Жбанов послал в цель «трёшку», Трент Фрейзер забил со средней дистанции, а Мартюк положил данк. Гости вышли вперёд — 34:27. Ненаду Стефановичу пришлось взять тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Лишь Ахмад Рори нарушил молчание хозяев паркета, реализовав трёхочковый бросок. После этого защитник ещё набрал два очка, а Тайри продолжал кошмарить соперников своими изоляциями. В итоге от преимущества «Зенита» не осталось и следа — гости выиграли четверть со счётом 22:18.

«Игокеа» — «Зенит» Фото: wbc.vtb-league.com

После выхода с перерыва «Зенит» стал сдваиваться на Тайри, но даже так он находил моменты для бросков, которые успешно реализовывал. Игра выравнялась — команды обменивались результативными атаками, и никто не мог вырваться вперёд. Так продолжалось вплоть до шестой игровой минуты в четверти, когда Петар Попович реализовал трёхочковый. Секулич взял тайм-аут, так как инициатива стала уходить в руки соперника, который повёл со счётом 59:53. Пауза пришлась к месту, потому что «Зенит» набрал четыре очка, вынудив уже Стефановича реагировать. Хоть Симанич и положил «трёшку», однако «Зенит» вплотную приблизился к сопернику усилиями Димитриевича и Вонле — 63:64. Отрезок с минимальным преимуществом остался за гостями — 22:21.

В заключительной десятиминутке, как это обычно бывает, игра успокоилась. Команды больше времени проводили в позиционном нападении, и этим лучше пользовался «Зенит», который ближе к половине четверти вышел вперёд — 72:70. «Игокеа» не оставляла попыток бросать издали: двумя удачными попытками отметился Марко Еремич. Хозяева моментально вернули себе преимущество, но буквально на минуту. Потому что сине-бело-голубые усилиями Жбанова и Шаманича выбились в лидеры за три минуты до конца — 78:76. Тайри сравнял счёт, однако слэм-данк Вонле вывел «Зенит» вперёд. Всё тот же Тайри стянул на себя практически всю защиту сине-бело-голубых, но в нужный момент отдал передачу на Симанича, который не подвёл. Счёт равный — 80:80. Секулич показал знакомый всем жест, означающий тайм-аут. В паузе тренер обрисовал то, как должна выглядеть решающая атака — изоляция для Фрейзера. Трент раскачал соперника на дриблинге и со степ-бэка отправил в цель «трёшку». «Зенит» победил — 82:80 — с команды сняли одно очко, так как один из бросков оказался не трёхочковым, а двухочковым.