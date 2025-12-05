Оно того стоило? Неготовый Егор Дёмин вышел на паркет, а «Бруклин» досадно проиграл

Ещё до стартового свистка стало ясно: матч будет необычным. «Бруклин» подтвердил участие Егора Дёмина, хотя проблемы с верхними дыхательными путями никуда не делись. Главный тренер Жорди Фернандес заранее ограничил минуты россиянина, но сам факт выхода уже сдвинул привычную ротацию и повлиял на сценарий игры.

В первой половине Дёмин был узнаваем: резкие врывы в «краску», темп, движение мяча и создание преимущества. В одном эпизоде он прорезал оборону «Юты», стянул помощь и нашёл Ноа Клауни в углу — точная передача в динамике полностью раскрыла атаку. Такого уровня чтение объясняет его показатель 2,06 передачи на 1,0 потери за сезон. При этом Фернандес ещё до матча отмечал следующий шаг в развитии: уверенность в ситуациях «два в одного» и стабильные прямые передачи после входа в зону.

Дальше картина развернулась в обратную сторону. Открытые дальние у Дёмина не пошли, он набрал быстрых фолов, а за шустрыми защитниками «Юты» Егор не успевал. Увы, влияние на темп испарилось, и концовку тренерский штаб доверил Бену Сарафу. С учётом ограниченной готовности россиянина это решение выглядело закономерным.

«Бруклин Нетс» — «Юта Джаз» Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Отсутствие Майкла Портера-младшего резко изменило баланс. До большого перерыва «Нетс» держали игру фронткортом: Клауни, Николас Клэкстон, Дэнни Вульф и Шэйдон Шарп давали нужные агрессию и объём. Особенно выделялся Клауни: активный старт перерос в 29 очков (8/15 с игры, 3/6 из-за дуги, 10/12 штрафных) и статистические планки, которых среди игроков «Бруклина» до 22 лет регулярно достигали разве что Кэмерон Томас, Д'Анджело Расселл и Брук Лопес. Это его второй подряд матч с 20+ очками.

Роковой стала третья четверть. После точного попадания Вульфа и двух удачных эпизодов с участием Сарафа счёт дорос до 90:79, но тут же начался спад: просела реализация, на периметре исчезли качественные решения, в заключительном отрезке набежало семь потерь, а несколько владений так и не перешли в организованную атаку. «Юта» моментально нарастила отрыв, пока Лаури Маркканен стабильно набирал очки.

Статистика Егора Дёмина Фото: «Чемпионат»/Getty Images

К решающим минутам Дёмин фактически выпал из рисунка: аккуратность осталась, но отсутствие броска, снижение скорости и лимит по времени не позволили ему участвовать в ключевых эпизодах. Его состояние напрямую диктовало ротацию, а отсутствие Портера влияло на способность команды удерживать преимущество.

Финал получился без резкого обвала, однако с ясной логикой, что сочетание недомогания одного игрока, отсутствия другого и структурных сбоев в четвёртой четверти предопределило ход матча и его итог. 123:110 в пользу «Юты» — вот таким вышел 20-й матч Дёмина в НБА.