Леброн Джеймс прервал легендарную серию в НБА — и сделал это красиво! По-королевски

В НБА прервалась одна из самых долгих результативных серий в истории лиги. Леброн Джеймс впервые с 2007 года отыграл матч без двузначного количества очков — остановился на отметке в 1297 игр. И случилось это тогда, когда важнее оказалась логика момента, а не цифры. В концовке при равном счёте мяч оказался у Джеймса. Он не стал форсировать бросок, заметил в углу свободного Руи Хатимуру и отдал передачу. Точный трёхочковый под сирену закрыл встречу — 123:120 в пользу «Лейкерс». После игры Леброн отозвался о завершении серии предельно кратко: «Сожаления? Никаких. Мы выиграли».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Команда прилетела в Торонто после поражения от «Финикса» и без Луки Дончича, отсутствовавшего по личным причинам. Инициативу в атаке взял на себя Остин Ривз и выдал один из лучших матчей в сезоне: 44 очка, 10 передач, пять подборов. Он экономно расходовал владения, держал ритм, когда «Рэпторс» подбирались, и фактически удерживал «Лейкерс» на плаву, пока нападение искало устойчивость.

Отрезки перевеса гостей сменялись короткими рывками «Торонто», но полностью перехватить контроль не удавалось никому. В первой половине у «озёрников» надёжно сработали ролевики: Джейк Ларэвиа, Хатимура и Ник Смит-младший вовремя приносили очки, позволяя команде держаться впереди даже при слабой реализации Джеймса.

После большого перерыва структура игры распалась при быстрых обменах и постоянных сменах лидера. Ривз продолжал попадать под давлением, Деандре Эйтон стабильно забирал очки в «краске», «Рэпторс» отвечали дальними и движением мяча. На этом фоне Джеймс оставался главным связующим — 11 передач, аккуратное распознавание эпизодов и наведение порядка там, где схемы расползались.

Леброн Джеймс и Скотти Барнс Фото: Andrew Lahodynskyj/Getty Images

Показательный штрих к масштабу момента. В последний раз меньше 10 очков Джеймс набирал в тот сезон, когда его нынешний главный тренер Джей Джей Редик был новичком лиги. За последующие 18 лет Леброн успел сыграть в 10 финалах — это больше, чем у него матчей с однозначным количеством очков за всю карьеру.

Развязка превратилась в обмен точными решениями. Ингрэм вывел «Рэпторс» вперёд, Ривз сравнял, затем последний мяч остался у «Лейкерс» при выключенных часах атаки. «Торонто» сдвоился на Ривзе, вынуждая его отдать передачу Джеймсу — защита сместилась к нему, а Хатимура остался один. Дальше только чистый бросок.

Окончание серии всколыхнуло статистическое сообщество, но сама игра показала простую вещь — для Джеймса выбор был очевиден. Он сыграл по логике момента, не заглядывая в графу личных рекордов. Такой финал органично завершил встречу, где главную роль играли решения. Возможно, этот матч не войдёт в учебники по индивидуальной результативности, но он точно фиксирует подход Джеймса: его ценят не только за числа, но и за качество выбора в решающие секунды.