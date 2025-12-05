Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Леброн Джеймс прервал серию из матчей с 10+ очками, которая длилась с 2007 года: обзор матча Торонто — Лейкерс от 5 декабря

Леброн Джеймс прервал легендарную серию в НБА — и сделал это красиво! По-королевски
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс прервал легендарную серию в НБА
Комментарии
Теперь можно не переживать за какие-то 10 очков.

В НБА прервалась одна из самых долгих результативных серий в истории лиги. Леброн Джеймс впервые с 2007 года отыграл матч без двузначного количества очков — остановился на отметке в 1297 игр. И случилось это тогда, когда важнее оказалась логика момента, а не цифры. В концовке при равном счёте мяч оказался у Джеймса. Он не стал форсировать бросок, заметил в углу свободного Руи Хатимуру и отдал передачу. Точный трёхочковый под сирену закрыл встречу — 123:120 в пользу «Лейкерс». После игры Леброн отозвался о завершении серии предельно кратко: «Сожаления? Никаких. Мы выиграли».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Команда прилетела в Торонто после поражения от «Финикса» и без Луки Дончича, отсутствовавшего по личным причинам. Инициативу в атаке взял на себя Остин Ривз и выдал один из лучших матчей в сезоне: 44 очка, 10 передач, пять подборов. Он экономно расходовал владения, держал ритм, когда «Рэпторс» подбирались, и фактически удерживал «Лейкерс» на плаву, пока нападение искало устойчивость.

Отрезки перевеса гостей сменялись короткими рывками «Торонто», но полностью перехватить контроль не удавалось никому. В первой половине у «озёрников» надёжно сработали ролевики: Джейк Ларэвиа, Хатимура и Ник Смит-младший вовремя приносили очки, позволяя команде держаться впереди даже при слабой реализации Джеймса.

После большого перерыва структура игры распалась при быстрых обменах и постоянных сменах лидера. Ривз продолжал попадать под давлением, Деандре Эйтон стабильно забирал очки в «краске», «Рэпторс» отвечали дальними и движением мяча. На этом фоне Джеймс оставался главным связующим — 11 передач, аккуратное распознавание эпизодов и наведение порядка там, где схемы расползались.

Леброн Джеймс и Скотти Барнс

Леброн Джеймс и Скотти Барнс

Фото: Andrew Lahodynskyj/Getty Images

Показательный штрих к масштабу момента. В последний раз меньше 10 очков Джеймс набирал в тот сезон, когда его нынешний главный тренер Джей Джей Редик был новичком лиги. За последующие 18 лет Леброн успел сыграть в 10 финалах — это больше, чем у него матчей с однозначным количеством очков за всю карьеру.

Развязка превратилась в обмен точными решениями. Ингрэм вывел «Рэпторс» вперёд, Ривз сравнял, затем последний мяч остался у «Лейкерс» при выключенных часах атаки. «Торонто» сдвоился на Ривзе, вынуждая его отдать передачу Джеймсу — защита сместилась к нему, а Хатимура остался один. Дальше только чистый бросок.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Ингрэм - 20, Уолтер - 17, Куикли - 13, Мамукелашвили - 13, Мюррей-Бойлс - 12, Баттл - 10, Дик - 8, Шид - 4, Лоусон, Могбо, Темпл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 44, Эйтон - 17, Ларэвиа - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 8, Винсент - 5, Тьеро - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт, Джеймс, Клебер

Окончание серии всколыхнуло статистическое сообщество, но сама игра показала простую вещь — для Джеймса выбор был очевиден. Он сыграл по логике момента, не заглядывая в графу личных рекордов. Такой финал органично завершил встречу, где главную роль играли решения. Возможно, этот матч не войдёт в учебники по индивидуальной результативности, но он точно фиксирует подход Джеймса: его ценят не только за числа, но и за качество выбора в решающие секунды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android