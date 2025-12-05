Реванш за «-40»? «Локо» будет биться с ЦСКА до последнего

Единая лига ВТБ вернулась после почти двухнедельной паузы в связи с играми сборных по всему миру. Вчера «Бетсити Парма» выдала яркую концовку во встрече с «Пари НН», а уже сегодня, 5 декабря, нас ждёт матч недели между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Прошлая их игра прошла в одну калитку, но новая встреча не должна сложиться так же. И вот почему.

Ноябрь «Локо» начал ужасно — проиграл ЦСКА с исторически разгромной разницей — «-40» (64:104). Ранее клуб из Краснодара никогда так не проваливался в матчах с армейцами. Но эта встреча уже в прошлом, тем более после этого Антон Юдин и компания провели работу над ошибками, к слову, очень удачную. Железнодорожники моментально настроились и обыграли «Зенит» (89:80), «Парму» (90:77) и МБА-МАИ (93:79), а также поквитались с «Уралмашем» за обидное поражение на старте сезона (87:69). В последней игре перед паузой «Локо» буднично выиграл у «Самары» (102:74), доведя серию побед до пяти матчей.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

И вот снова встреча с ЦСКА. В прошлых сезонах «Локомотив-Кубань» чаще остальных огорчал армейцев, включаясь в матчах с топ-клубами на 200%, но в этой регулярке действующий чемпион показал, что не зря является обладателем трофея имени Сергея Белова. Стабильность ЦСКА поражает — армейцы проиграли лишь дважды в чемпионате – «Парме» и УНИКСу. Примечательно, что после неудачи в Перми москвичи выдали серию из восьми побед. Да и казанцам армейцы уступили с разницей лишь в одно очко (75:76). Подопечные Андреаса Пистиолиса проявляют характер в каждой встрече, играют в командный баскетбол и обладают самым сыгранным составом среди всех участников Единой лиги — за последние три года ростер претерпел минимальное количество изменений.

Ещё не стоит забывать, что впервые за время нахождения в Единой лиге Мело Тримбл стал MVP одного из месяцев регулярки — ноября. Разыгрывающий ЦСКА уже дважды получал награду самому ценному игроку плей-офф, но такой — ни разу. Поразительно, да? Тримбл был неотразим в прошлом месяце и вряд ли снизил планку ожиданий после паузы. Ему прекрасно помогали Каспер Уэйр, набравший в последнем матче с «Зенитом» 25 очков, а в игре с «Пармой» в Basket Cup защитник и вовсе «слетел с катушек», оформив 31 очко и реализовав девять трёхочковых бросков. С каждым новым матчем всё лучше смотрелся Антониус Кливленд. Бывший игрок «Локо» начинал осторожно, привыкая к взаимодействиям армейцев, зато сейчас Эй Си выглядит как влитой — словно всю жизнь пылил за москвичей. Его невероятная индивидуальная защита, огромный баскетбольный IQ и выдающийся атлетизм помогают ему в защите, но и в атаке Кливленд — очень серьёзная опция, с которой необходимо считаться.

Антониус Кливленд Фото: Единая лига ВТБ

Правда, и у чемпиона присутствовали шероховатости. Проблемами это назвать трудно, так как команда побеждала и продолжает это делать, но с передней линией были неровности, особенно в играх с УНИКСом. На помощь был подписан Лука Митрович, который, скорее всего, дебютируют в матче с «Локо». Как же быть краснодарцам, когда армейцы достают даже, казалось бы, проигранные матчи? «Зенит» на старте второй четверти вёл с преимуществом в 16 очков, однако всё равно умудрился проиграть москвичам со счётом 88:93. Как такую команду обыграть?

Во-первых, не стоит недооценивать «Локо». Во-вторых, команда с каждым матчем смотрится всё лучше и эффективнее. Игра строится на взаимодействиях лидеров Патрика Миллера и Винса Хантера. На новый уровень вышли Антон Квитковских, который уже, можно сказать, стал звездой, и Кирилл Темиров. Вернулся после серии различных повреждений Всеволод Ищенко, показывающий невероятный для своих 20 лет уровень баскетбола и способный давать пользу на обеих сторонах паркета за счёт своего видения площадки, совокупности физических данных и полезных умений. Никуда не делся Кассиус Робертсон. Защитник начинал в Единой лиге неважно, однако уже набрал форму и представляет угрозу с дальней дистанции для любого соперника в лиге. С «трёшкой» Робертсона необходимо считаться.

Буквально на днях стало известно о ещё одном подписании «Локо» — Майкле Муре. Это статный тяжёлый форвард, который поиграл во многих европейских командах. Нигде надолго не задерживался, но при этом всегда приносил пользу. Вместе с Хантером они могут образовать очень внушительную переднюю линию.

Отдельной строкой можно выделить возвращение Джеремайи Мартина после практически двух месяцев отсутствия из-за травмы. Самый результативный игрок прошлой регулярки появился в последней перед паузой встрече «Локо» с «Самарой», а перерыв в чемпионате дал ему возможность прийти в более оптимальную форму. Мартин обладает огромным арсеналом атакующих навыков и может взять игру на себя в нужный момент. Такой игрок точно пригодится любому тренеру. Ещё клуб подписал контракт с уже знакомым Би Джей Джонсоном, с которым в прошлом сезоне было принято решение попрощаться после его травмы плеча. Теперь форвард полностью восстановился и даст команде объём на обеих половинах. В общем, у «Локомотива» дела стали намного лучше с последней встречи с армейцами, к тому же игра пройдёт в домашнем «Баскет-холле», где болельщики с первых минут будут поддерживать своих героев.

Конечно, ЦСКА — невероятно сложный оппонент, и в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. Однако поводов для хороших мыслей у «Локо» сейчас намного больше, чем раньше. Команда может зацепиться за победу, если будет выкладываться на протяжении всей встречи, потому что армейцы уже не раз показали, что могут сделать разницу благодаря всего одной очень удачной четверти. Тем не менее мы ждём яркую и равную борьбу, на которую очень хочется посмотреть!