Лучший матч сезона Единой лиги! ЦСКА сделал что-то невозможное в Краснодаре!

Только вчера Единая лига ВТБ вернулась с небольшой паузы в чемпионате, а уже сегодня в матче недели сошлись «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Прошлая встреча команд в Москве закончилась разгромным поражением для краснодарцев (64:104). Какие выводы из ошибок сделали железнодорожники — в материале «Чемпионата».

С первых минут выделялись лидеры: у «Локо» два штрафных реализовал Патрик Миллер, а у ЦСКА Мело Тримбл сперва в проходе набрал два очка, затем положил «трёшку». Армейцы разыгрались — Иван Ухов и Антон Астапкович отметились бросками издали. После ещё одного удачного прохода Тримбла Антон Юдин взял тайм-аут. Гости повели со счётом 13:5. В паузе тренер «Локо» эмоционально говорил своим игрокам, что им необходимо делать. После выхода на паркет Всеволод Ищенко реализовал «трёшку», но Мело продолжил «поливать» со всех дистанций, набрав пять очков. Хозяева немного вернулись в игру после двух удачных проходов Джеремайи Мартина. Тем не менее ЦСКА оставил четверть за собой — 24:14.

Начало второго отрезка снова осталось за гостями: армейцы лучше действовали в обороне и на подборах. Антониус Кливленд реализовал трёхочковый бросок и оформил эффектный слэм-данк. Градус накалился — все игроки бились за отскоки и не чурались силовой борьбы под кольцом. Винс Хантер удачно пошёл в проход и набрал два очка, тем же самым отметился и Ищенко. Результативность в отрезке упала — 7:6 в пользу ЦСКА за четыре минуты до конца четверти. Защита вышла на первый план! Но всё изменилось после выхода на паркет Тримбла. Мело перехватил мяч и создал себе свободный лэй-ап. Но у «Локо» игру на себя брал Ищенко, который оформил 2+1. Андреас Пистиолис взял тайм-аут, чтобы немного взбодрить своих парней. И это удалось, так как Тримбл снова взялся за дело, набрав пять очков кряду. Ещё Мело отдал передачу на Ливио Жан-Шарля. Разница в определённый момент составляла 17 очков, но под конец краснодарцы завелись. Четверть закрыл новичок «Локо» Майкл Мур, реализовавший «трёшку» под сирену. 18:16 — отрезок за ЦСКА.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Вот это уже тот «Локо», которого мы ждали! Клуб вышел с перерыва заряженным и набрал 10 безответных очков! Миллер оформил 2+1, Мур послал в цель «трёшку», а Мартин и Ищенко набрали по два очка. Естественно, Пистиолис не мог просто так смотреть, как его команду уничтожают на старте третьего отрезка, поэтому взял тайм-аут. Эмоциональная речь Андреаса воодушевила армейцев, так как Тримбл и Ухов моментально реализовали по трёхочковому броску. К слову, Мело уже набрал 25 (!) очков. У «Локо» издали попал Мур, но в защите под кольцом краснодарцы допускали много ошибок. Армейцы шикарно воспользовались своими моментами, нивелировав всё отставание на старте отрезка — 15:16. В концовке десятиминутки включился Би Джей Джонсон, набравший пять очков, правда, у ЦСКА семь очков записал на свой счёт Жан-Шарль. Мартин «трёшкой» от щита закрыл четверть в пользу «Локо» — 26:24.

В заключительной десятиминутке напряжение витало в воздухе. Но это лишь зарядило хозяев паркета, которые снова погнали вперёд без оглядки! Джонсон реализовал «трёшку», Ищенко вколотил смачный данк, Миллер попал со средней дистанции, а Квитковских положил четыре штрафных кряду. От былого преимущества ЦСКА не осталось и следа — 72:68. На этом краснодарцы не остановились, потому что всё тот же Квитковских был точен издали, а Ищенко оформил 2+1. Счёт стал равным — 74:74. Жан-Шарль и Астапкович набрали четыре очка на двоих, снова выведя армейцев вперёд. На этот раз включился Миллер, который послал в цель две «трёшки» кряду, заставив весь «Баскет-холл» встать и кричать от радости. В концовке игроки «Локо» буквально бились в каждом владении. Например, Квитковских прыгнул за убегающим вперёд Уэйром, у которого буквально выцарапал мяч из рук. Осталась минута, «+2» в пользу хозяев.

Мартин реализовал один из двух штрафных, Тримбл ответил тем же. Миллер промахнулся в следующей атаке для «Локо», а ЦСКА дал возможность Мело сравнять счёт. Лидер армейцев в проходе набрал два очка, справившись с задачей. Краснодарцы убивали время, а решающий бросок взял на себя всё тот же Миллер, который послал мяч мимо цели, но Джонсон удачно добавил его в корзину. Все уже подумали, что «Локо» победил, трибуны ликовали, скамейка на ногах, тем не менее судьи пошли проверять, сколько времени осталось на таймере после попадания Би Джея. В итоге у ЦСКА осталось 0,6 секунды. При этом Пистиолис израсходовал все свои тайм-ауты, а это значит, что армейцы должны выводить мяч из-за кольца. Курбанов взял его в руки и кинул очень далеко вперёд. Жан-Шарль идеально поймал передачу Никиты, в мгновенье поднялся в воздух и отправил в корзину мяч, который от щита попал в цель! Трибуны в шоке, все в шоке, судьи замерли в ожидании видеопросмотра. После детального обзора момента стало понятно, что Ливио уложился в 0,6 секунды и перевёл, казалось бы, проигранный матч в овертайм.

ЦСКА бодрее начал в овертайме. Тримбл и Астапкович создали уверенный задел армейцам. Но Мартин, Хантер, Ищенко и Джонсон не позволили гостям улететь вперёд, сравняв счёт — 90:90. Осталась минута игрового времени, а на авансцену вышли лидеры. Сперва Курбанова вывели на пустое кольцо и Никита не подвёл, а затем Тримбл поставил точку в матче своей эффектной «трёшкой». Мело после удачной дальней попытки показал знаменитый жест Стефена Карри, отправив Краснодар спать. От победы «Локо» отделяли какие-то 0,6 секунды, но в баскетболе не бывает мелочей! ЦСКА вырвал победу в невероятном по накалу и страсти матче со счётом 95:90 ОТ.

Тримбл был неотразим: 35 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата при огромном показателе эффективности (36 баллов). Жан-Шарль отметился 15 очками и шестью подборами, став героем встречи благодаря одному моменту, зато какому! В составе «Локо» блистал Ищенко, который записал на свой счёт 19 очков и пять подборов. Всеволод ни разу не промахнулся, реализовав все свои семь попыток с игры и четыре штрафных. Шикарное выступление воспитанника краснодарцев. Отлично себя показал Мур, в дебюте набравший 12 очков. Всего в составе «Локо» сразу пять игроков перешагнули порог 10 очков, но даже этого не хватило, чтобы одержать победу.

Мело Тримбл, показывающий жест Стефена Карри Фото: Единая лига ВТБ

Без сомнений, это с запасом лучший матч сезона по всем параметрам. В нём было всё, включая камбэк «Локо», который уступал практически всю игру, но героически вышел вперёд в концовке и чуть было не выиграл, но, как мы знаем, чуть-чуть не считается… Момент Курбанова и Жан-Шарля будут вспоминать ещё очень долго, и правильно! Это самая настоящая красота баскетбола — то, за что мы так любим эту игру. Спасибо и «Локо», и ЦСКА за эти непередаваемые эмоции!