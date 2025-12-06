Реально ли выполнить бросок за 0,6 секунды? Разбираем горячий момент матча «Локо» — ЦСКА

В концовках баскетбольных матчей время перестаёт быть абстракцией и превращается в точный инструмент — такой же важный, как комбинации и персональная опека. Вчерашний эпизод из встречи «Локомотив-Кубань» — ЦСКА наглядно показал, как несколько десятых секунды способны вместить полноценное техническое действие и перевернуть сюжет игры.

Ключевой момент наступил после добивания Би Джей Джонсона, выведшего «Локо» вперёд — 83:81. На табло — 0,6 секунды. В других видах спорта за это время разве что шлем поправить или мысленно выругаться. В баскетболе же этого достаточно, чтобы переписать сценарий с нуля. Особенно когда движения доведены до автоматизма. ЦСКА разыграл аут, адресно доставил мяч, последовал бросок, и счёт сравнялся. Матч ушёл в овертайм, где москвичи дожали соперника, однако обсуждали вовсе не дополнительную пятиминутку, а тот самый эпизод, уместившийся в 0,6.

Чтобы понять, насколько это реально, достаточно обратиться к регламенту. Правила ФИБА разрешают полноценный бросок при наличии на часах 0,3 секунды и более — это минимум, необходимый для приёма и выпуска мяча. При меньшем остатке времени возможно только касание. В нашем случае на табло было вдвое больше минимального порога, что формально оставляет запас не только для передачи и фиксации мяча, но и для лёгкого разворота корпуса.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Практика профессиональных лиг лишь подтверждает теорию: показатели «кэтч-энд-шут» у игроков уровня Евролиги и НБА колеблются в районе 0,4-0,7 секунды. Эти замеры многократно проверялись и давно используются штабами при планировании концовок. Конкретный эпизод идеально вписался в известные рамки: мяч доставлен, игрок зафиксировал его и без лишних движений отправил в кольцо.

Чаще всего споры вспыхивают не о длительности самого движения, а о запуске игрового времени: отсчёт должен начинаться с первого касания мяча. Любая задержка делает бросок недействительным, и тогда слово за видеопросмотром. В матче «Локо» — ЦСКА арбитры прибегли к системе просмотра и оставили решение в силе — что говорит в пользу корректного запуска секундомера. Отсутствие протестов со стороны проигравших лишь подтвердило, что к хронометражу вопросов не возникло.

Эпизод органично вписывается и в историческую канву. Быстрые броски фиксировались десятки раз: от знаменитых 0,4 секунды Дерека Фишера в 2004-м до европейских концовок, где мяч отправляли в корзину менее чем за полсекунды, опираясь на те же механические принципы. Это не курьёз и не статистическая погрешность — подобные решения встроены в современную логику баскетбола, где скорость релиза считается базовым навыком.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

С точки зрения тактики армейцы разыграли оставшиеся 0,6 секунды безупречно. Передача шла без «лишнего» времени в воздухе, траектория давала возможность принять мяч в естественной стойке и выполнить небольшой разворот. Давление защиты было ограничено, поскольку в таких эпизодах обороняющиеся не могут агрессивно мешать ловле — риск фола в последние доли секунды слишком велик.

Принципиально важно отметить, что момент не выходит за пределы ни правил, ни физиологии. Здесь не требуется растягивать трактовку регламента или прибегать к гипотезам. Это строго нормативное действие, выполненное на предельной временной отметке, но совершенно типичное для игроков профессионального уровня.

ЦСКА выиграл встречу, однако анализ сосредоточился именно на этом эпизоде, потому что он ясно демонстрирует, как споры о десятых долях секунды возникают не из-за сомнительности момента, а из-за того, что зрителю не всегда очевидна его выполнимость. В реальности же такие ситуации давно входят в арсенал команд, которые работают с концовками максимально прагматично и технически выверенно.