УНИКС отстоял первое место, а «Енисей» неожиданно провалился. Итоги дня Единой лиги

Сегодня, 6 декабря, состоялось два матча в рамках Единой лиги: «Енисей» принимал у себя в Красноярске МБА-МАИ, а «Автодор» встречался с одним из лидеров чемпионата — УНИКСом. Турнир возвращается после небольшой паузы и набирает обороты, так что давайте посмотрим, как выглядят команды после передышки.

«Енисей» после тяжёлого старта чемпионата начал откровенно радовать, одержал ряд классных побед и уверенно зашёл в зону плей-офф. МБА-МАИ, наоборот, скорее по графику шла на понижение, хотя игра команды всё равно вызывает большое уважение. Важным фактором являлось ещё и то, что матч проходил в Красноярске, традиционно очень тяжёлом месте для любой команды лиги. Если судить по синусоиде и месту проведения встречи, наверное, даже можно было назвать сибирский клуб лёгким фаворитом.

Первая четверть выдалась очень результативной, и это в очередной раз напоминает, какой путь эти команды проделали по сравнению, например, с прошлым сезоном, когда стиль игры этих коллективов был иным. 30:26 в пользу москвичей, которые не стеснялись регулярно «поливать» из-за дуги. Наверняка тренеры попытались остудить пыл игроков, чтобы больше внимания было уделено защите, поэтому вторая десятиминутка прошла более ровно и не так результативно — 17:17.

Равная борьба продолжилась и после большого перерыва, однако москвичи всё-таки держали небольшое преимущество, а в один момент сделали его двузначным. А затем будто всё посыпалось, и в четвёртой четверти МБА громила соперника, и в итоге общий счёт может заставить подумать, что москвичи вообще доминировали в матче. Хотя между командами шла довольно равная борьба на протяжении почти трёх десятиминуток.

Москвичи очень хорошо проявили себя с дальней дистанции, реализовав 40% трёхочковых (10 из 25), тогда как красноярцам этот компонент совсем не удался (17,2%). Именно поэтому МБА также оказалась впереди по подборам (45 против 32), так как «Енисей» ну очень часто промахивался. Также из-за порой сумбурного темпа игры обе команды довольно часто ошибались: 17 потерь у сибиряков и 16 – у игроков столичной команды.

Таким образом, у «Енисея» прервалась серия из четырёх домашних побед, а МБА радует своих болельщиков во второй раз кряду. У москвичей аж три игрока смогли набрать более 15 очков: Вячеслав Зайцев (16), Андрей Зубков (дабл-дабл — 15 очков и 10 подборов) и Владислав Трушкин (15).

УНИКСу нужна была только победа во встрече с «Автодором», чтобы отстоять первое место после эмоционального матча ЦСКА с «Локомотивом», где в самом конце сильнее оказались армейцы. На первый взгляд задача казалась крайне выполнимой, так как саратовский клуб подошёл к встрече с 10 поражениями подряд! Хотя стоит отметить, что отрезками команда выглядит далеко не беспомощно, да и в нескольких играх волжскому коллективу просто не повезло.

Не повезло «Автодору» и с тем, что Душан Беслач получил серьёзную травму, а Алекс Хэмилтон был вообще отчислен. Команде срочно нужно приходить в порядок, чтобы не отпустить зону плей-офф слишком далеко от себя. К тому же у казанцев тоже не полностью здоровый состав: травмированы Пэрис Ли и Си Джей Брайс, однако в этом году у УНИКСа собрался очень глубокий ростер, который временно позволяет заместить звёздных легионеров.

Примечательно, что в стартовом составе УНИКСа вышел Алексей Швед — впервые в этом сезоне! Хотя его игровое время осталось примерно тем же, что и было, — 23 минуты. Прославленный россиянин хорошо вёл игру, положительно повлиял на движение мяча в атаке, но с собственной точностью бросков были проблемы: лишь одно дальнее попадание из четырёх попыток.

Пройдя через вязкие первые минуты встречи, когда казанцы никак не могли отличиться, подопечные Велимира Перасовича довольно скоро начали отрываться от соперника. «Автодор» старался держаться, особенно поначалу помогали дальние попадания Малика Ньюмэна, однако тем не менее первая четверть осталась за УНИКСом — 21:15, так же, как и вторая — 22:17.

После большого перерыва казанцы уделили больше внимания собственной защите по указанию Перасовича, да и у саратовцев совсем перестали попадать броски: лишь восемь очков за третью десятиминутку, вследствие чего УНИКС оторвался на дистанцию, которую уже было ну очень тяжело сократить.

Однако стоит поаплодировать «Автодору» за то, что команда собралась и смогла взять заключительную четверть — 18:13, чтобы хотя бы немного порадовать местную публику. Но в любом случае у клуба теперь 11 поражений подряд, а коллективу ещё и предстоит долгая выездная серия, где, возможно, неудачи продолжатся.

Реализация бросков «Автодора» была совсем плохой — 42,2% двухочковых и 21,1% трёхочковых, тогда как у УНИКСа особенно под кольцом удавалось попадать почти всё — 65,5% двухочковых и 37% трёхочковых. Единственное, что позволяло саратовцам проводить отдельные короткие мини-рывки, — это постоянные потери казанцев: за весь матч их набралось аж 21. Это то, над чем стоит поработать в будущем.

А УНИКС отстоял своё первое место, несмотря на наступающий ЦСКА. Стоит выделить Маркуса Бингэма, набравшего 17 очков, пять подборов и четыре перехвата, ну и Джалена Рейнольдса, которому со скамейки за 20 минут удалось набрать 15 очков и семь подборов. Ну а ветеран Дмитрий Кулагин провёл яркую первую половину, набрал 12 очков — и все с дальней дистанции!