«Бруклин» доминировал в матче НБА. Егор Дёмин после болезни проявил себя отлично!

Итоги стали ясны уже с первых владений: «Бруклин» и «Нью-Орлеан» существовали в разных скоростях, а разница в качестве принимаемых решений была слишком разительной, чтобы сюжет мог повернуть иначе. Счёт 119:101 говорит не только о превосходстве хозяев в исполнении, но и о глубинных проблемах гостей, лишившихся Зайона Уильямсона и так и не сумевших компенсировать его отсутствие структурой игры.

Наступательная работа «Нетс» выглядела выверенной и дисциплинированной. Майкл Портер-младший продолжил горячую серию, набрав 35 очков с высокой эффективностью и спокойным контролем ритма в полуплощадке. Он не форсировал темп без необходимости, уверенно забивал с любых дистанций. Показатель «плюс-минус» — «+31» — редкая для его карьеры отметка, которая подчеркнула масштаб влияния. Благодаря Майклу образовалось системное давление на матч во все минуты его присутствия на паркете.

Вторым столпом стал Николас Клэкстон. Его решения позволяли команде гибко перестраивать рисунок владений и менять акценты. Второй в карьере трипл-дабл (14 очков, 11 подборов, 10 передач) — следствие доверенной роли в системе. Клэкстон уверенно брал на себя точку принятия решений, в том числе через хэнд-оффы с Портером, и удерживал баланс при отсутствии классического плеймейкера. Достигнув по ходу сезона отметок в 100 передач и 30 блоков, он вошёл в узкий круг игроков с одновременным созидательным и сдерживающим воздействием. В нынешней кампании в этом списке только он и Скотти Барнс из «Торонто».

Статистика Егора Дёмина

Скамейка «Бруклина» сработала ровно и по делу. Дэйрон Шарп уверенно отрабатывал контактные эпизоды, набрал 16 очков и придал команде массу в «краске». Отдельной отметки заслуживает появление с первых минут Егора Дёмина. После недомогания с дыханием в прошлом матче он выглядел собранным, держал ритм и грамотно раздавал передачи. Дёмин аккуратно считывал контекст каждого владения, избегал суеты — важная деталь для разыгрывающего, получающего дополнительные минуты. Жорди Фернандес дал ему больше времени с мячом, и Егор оправдал доверие, не переходя на форс индивидуальных действий.

Преимущество «Нетс» увеличивалось за счёт дисциплины в простых вещах. «Пеликанс» так и не смогли выстроить плотную оборонительную линию, а их молодёжь буксовала в темпе и взаимодействиях. У хозяев же каркас оставался неизменным от четверти к четверти. Отрыв в 18 очков — второй по размеру в нынешнем сезоне, уступающий лишь ноябрьской победе над «Вашингтоном».

Параллельно клуб обновил сведения по травмированному Кэмерону Томасу. Он приступил к индивидуальным занятиям, но пока остаётся вне заявки, пересмотр статуса намечен через две недели. Для штаба ключевой задачей станет аккуратное возвращение игрока в оборот с учётом того, как трансформировалась функциональная структура команды за время его отсутствия.

Далее — «Даллас», всё ещё в поиске стабильности, но с заметным потолком за счёт молодых, включая Купера Флэгга — первого номера минувшего драфта НБА. Это первая очная встреча в сезоне и новый тест на способность «Бруклина» удерживать найденный темп. Сама победа над «Нью-Орлеаном» сюрпризом не стала, но дала ценный материал к размышлению: Портер в роли главного скорера, расширенные функции Клэкстона, возросшая устойчивость ротации и корректное встраивание молодёжи, включая Егора.