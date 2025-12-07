«Локомотив-Кубань» проиграл ЦСКА, но подарил надежду. Это как?

В пятницу «Локомотив-Кубань» на своём паркете уступил московскому ЦСКА (90:95 ОТ) в Матче недели Единой лиги ВТБ. Однако эта встреча дала много пищи для размышления в контексте «Локомотива».

Если у армейцев все стабильно и практически без изменений по сравнению с прошлым сезоном, то вот «Локо» прилично штормит по ходу всего чемпионата. Во встрече с ЦСКА дебютировали форвард Майкл Мур, перебравшийся из турецкой «Каршияки», а также старый знакомый кубанцев Би Джей Джонсон, который уже выступал за команду в прошлом сезоне.

Матч начался с тотального доминирования ЦСКА и преимущества в 12 очков, которое продержалось вплоть до конца первой половины. Третья четверть стартовала с рывка «Локо» 10:0, тем самым будто начав встречу с нуля. Вскоре ЦСКА вернул себе двузначное преимущество, однако и кубанцы вновь оформили камбэк и восстановили статус-кво. Концовка встречи прошла под лозунгом, как сейчас принято говорить, Absolute Cinema. Добавление мяча Би Джей Джонсона после промаха Патрика Миллера, казалось, принесло победу «Локо» — 83:81. У армейцев оставалось всего 0,6 секунды на ответ. Никита Курбанов в традициях лучших квотербеков отдал передачу через всю площадку на Ливио Жан-Шарля, который филигранным движением молниеносно выпустил мяч точно в кольцо — овертайм. На дополнительное время у краснодарцев сил как будто не хватило, и благодаря усилиям Мело Тримбла ЦСКА одержал победу в этой встрече.

«Локо» потерпел четвёртое поражение в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Однако не всё так плохо, как может показаться. В этой встрече порадовали новички краснодарцев — Мур и Джонсон, которые определённо дали надежду болельщикам команды.

По Джонсону в целом и так всё понятно. Ещё в «Парме» он себя зарекомендовал хорошим двусторонним игроком, который может не только классно атаковать, но и достойно защищаться. Такой же игры от него ждали и в прошлом сезоне, однако в середине чемпионата он получил серьёзную травму и выбыл насовсем, а контракт его с «Локо» закончился. Но теперь, в ноябре, он вновь подписался с краснодарцами и готов заявить о себе. В первом матче почти за год Би Джей против лидера чемпионата набрал 12 очков, включая почти решающее попадание за 0,6 секунды до конца, а также оформил семь подборов. Он сразу добавил креативности и мощи в атаке, причём было видно, что он ещё далёк от своего пика.

Мур дебютировал не только в «Локо», но и в целом в Единой лиге. Ранее российские болельщики если и слышали о нём, то только в других чемпионатах. Вполне возможно, что краснодарский клуб приметил его в очном товарищеском матче с «Каршиякой», который был в межсезонье. Перед дебютом за «Локо» Мур сам себя называл «швейцарским ножом»: «Я резкий. У меня хороший бросок, так что я растягиваю защиту соперника, а мой атлетизм позволяет забивать с разных позиций. В защите я могу переключаться на любого соперника — я как швейцарский нож. Тренер может ставить меня на любую позицию — я везде буду полезен, мне всё равно, где давать агрессию. Наверное, технически я всё же более оснащён в атаке. А что касается защиты, то там я тоже ненавижу уступать. Каждый раз, когда на меня разменивается маленький игрок, я воспринимаю это очень лично и включаюсь на полную».

В дебютной встрече за «Локо» Мур сыграл почти 30 минут и, как и Джонсон, отметился 12 очками, трижды попав издали. Он действительно неплохо пытался найти варианты для атаки, растягивал оборону ЦСКА на периметре и наказывал дальними попаданиями, когда его теряли в обороне. В обороне он достаточно высоко встречал соперника, однако всё же больше запомнился действиями в атаке. Да, «Локо» проиграл. Но проиграл лидеру в, возможно, лучшем матче сезона на данный момент. Без главного снайпера (Кассиуса Робертсона) и с двумя новичками (Джонсоном и Муром). Краснодарцы буквально были в 0,6 секунды от победы.

Однако всё равно этим матчем «Локо», очевидно, вдохнул надежду в своих болельщиков. Как будто самые тёмные времена позади и дальше будет только лучше. Да, ЦСКА и УНИКС пока сильнее, но если вся команда «Локо» не станет опускаться ниже определённого уровня, Джонсон наберёт былые кондиции, а Мур быстро освоится в России, то краснодарцы действительно могут выйти на свой пик как раз к плей-офф. Главное – быть стабильными и не проваливаться в важнейших отрезках сезона. И вполне возможно, что именно они окажутся в комфортном и выигрышном положении в конце сезона по сравнению с другими командами. Кто знает, может, кризис начала сезона в итоге сыграет с «Локо» добрую шутку. По крайней мере, для этого у кубанцев есть всё.

