У «Уралмаша» был русский герой. Но звезда «Зенита» закрыл второй матч подряд

«Зенит» уже успел провести матч в WINLINE Basket Cup с «Игокеа». Сине-бело-голубые победили благодаря точному трёхочковому Трента Фрейзера на последних секундах. «Уралмаш» после паузы в Единой лиге ВТБ ещё не играл ни с кем. Какой получилась игра уральцев с петербуржцами — в материале «Чемпионата».

Со старта встречи выделялись бигмены «Зенита»: Андрей Мартюк царил на подборах, а также набрал четыре очка, Лука Шаманич добавил от себя столько же, как и россиянин. Ещё Ненад Димитриевич оформил «трёшку». У «Уралмаша» за всё это время лишь Хэйден Далтон реализовал сложнейшую «двушку». 2:11 — не лучший старт от хозяев, Ростислав Вергун взял тайм-аут. После небольшой паузы Гарретт Нэвелс тут же послал в цель трёхочковый, в целом уральцы прибавили, но и сине-бело-голубые не отставали — Андрей Воронцевич отметился тремя забитыми штрафными, на счету Трента Фрейзера удачная «трёшка». Под конец отрезка включились Тимофей Герасимов и Кирилл Писклов, благодаря которым «Уралмаш» заметно прибавил. Впрочем, «Зенит» методично набирал очки. Гости оставили четверть за собой — 25:17.

Вторая десятиминутка началась с равной борьбы — Сергей Карасёв послал в цель «трёшку», а Мартюк забил после прохода, Герасимов, Джавонте Даглас и Октавиус Эллис набрали на троих восемь очков. «Уралмаш» повёл 8:5 в отрезке, однако после свободного данка от Жбанова Вергун снова прибегнул к паузе. Тайм-аут тренера хозяев больше пошёл на пользу «Зениту», который стал более дисциплинированным в обороне, а в атаке проснулся Ливай Рэндольф, набравший пять очков кряду. Впрочем, и у уральцев нашёлся свой герой — Антон Карданахишвили, сначала забросивший со средней дистанции, а затем оформивший 2+1 в одной атаке. «Уралмаш» сократил отставание до шести очков (35:41), однако два штрафных от Димитриевича и «трёшка» под сирену от Фрейзера позволили «Зениту» выиграть отрезок со счётом 21:18.

«Уралмаш» — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Большой перерыв завершился, а Мартюк продолжил шикарно действовать на чужом щите, забрав уже пятый подбор в атаке. Андрей набрал четыре очка «Зенита» кряду, зато «Уралмаш» ответил индивидуальными действиями Герасимова, который не только создал удачный проход для себя, но и отдал передачу под «трёшку» Нэвелса. Гарретт после этого добавил ещё четыре очка, хозяева оформили рывок 12:6, заставив Александра Секулича взять тайм-аут. Специалист вернул уверенность своим подопечным, так как после паузы с дальней дистанции попали Рэндольф и Воронцевич. Теперь уже Вергуну пришлось вмешаться в игру. И это тоже сработало! Нэвелс положил «трёшку», а Нэльсон — «двушку». Правда, Димитриевич, видимо, устал быть в тени, выйдя на первый план — пять очков кряду от Нено. Однако «Уралмаш» благодаря точным попаданиям из-за дуги от Нэвелса и Карданахишвили практически полностью сократил отставание от соперника. 25:17 — четверть за хозяевами.

«Зенит» явно не устроило то, что происходило в третьем отрезке, поэтому команда с первых минут заключительной четверти начала действовать активнее на обеих сторонах паркета. Фрейзер дважды попал из-за дуги, Георгий Жбанов записал на свой счёт 2+1, а Дмитрий Узинский реализовал два штрафных. Рывок 11:2 от гостей, после которого Вергун в обязательном порядке взял тайм-аут. Правильные установки тренера помогли «Уралмашу» вернуться в игру, так как клуб набрал шесть безответных очков, заставив уже Секулича реагировать своей паузой. На этом удачные действия хозяев не закончились, потому что Герасимов и Нэльсон положили по «двушке». От преимущества «Зенита» не осталось и следа — 74:72. Лишь Фрейзер нарушил молчание гостей в плане набранных очков, реализовав трёхочковый бросок. После этого Мартюк выиграл борьбу за подбор на чужом щите, добавив мяч в кольцо — 79:72. Хозяева благодаря действиям Герасимова и Карданахишвили снова вплотную приблизились к сопернику — 79:81. Исход встречи решил Фрейзер, который отправил в цель трёхочковый. Дальше последовали штрафные, но «Зенит» довёл дело до победы со счётом 86:79.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал Герасимов. Защитника «Уралмаша» было не остановить в этом матче, особенно в проходах. Тимофей набрал 25 очков, два подбора и четыре передачи. Нэвелс пытался помочь россиянину, собрав статистику из 18 очков, пяти подборов и четырёх передач, однако его реализация сегодня оставляла желать лучшего (37,5% бросков достигли цели). Отлично себя показали и Карданахишвили — 11 очков и три передачи, и Нэльсон — 12 очков и восемь подборов. В составе «Зенита» героем стал Фрейзер, записавший на свой счёт 20 очков и три передачи. Трент реализовал шесть «трёшек» и показал отличную точность (77,7% с игры). Мартюк оформил дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов, семь из которых были взяты в нападении. Димитриевич много промахивался, но компенсировал это своими штрафными, в итоге закончив встречу с линейкой из 14 очков, пяти подборов и пяти передач.

«Уралмаш» после неудачной первой половины сделал выводы и оказал очень хорошее сопротивление «Зениту». Уральцы проявили характер, особенно стоит похвалить Герасимова, который в матче с бывшей командой показал свои лучшие качества, при этом не перетягивая полностью одеяло на себя и руководя игрой до последних минут. Неважную встречу провели Эллис, Далтон и Даглас, которые на троих набрали девять очков. Прояви эти легионеры себя чуть получше, возможно, хозяева зацепились бы за победу и на протяжении всего матча смотрелись бы целостнее. Фрейзер — хладнокровный убийца. Трент закрыл вторую встречу кряду. Сначала точная «трёшка» с «Игокеа», теперь — с «Уралмашем». Причём защитника в концовке не остановило даже сдваивание на нём — он спокойно совершил стэп-бэк и забросил. Настоящий лидер! «Зенит» вернулся на четвёртую строчку Единой лиги.