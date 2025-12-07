История о том, как обмен Дюранта дал «Бруклину» Дёмина. И ещё — надежду на будущее

В феврале 2023 года «Бруклин Нетс» обменял свою главную звезду клуба Кевина Дюранта в «Финикс Санз». Тогда команда из Нью-Йорка получила за Кей Ди Микала Бриджеса, Кэмерона Джонсона, Джея Краудера, четыре пика первого раунда и возможный обмен пиками в 28-м. Мало кто мог подумать, что уход Дюранта подарит «сетям» надежды на неплохое будущее и большие перспективы.

Руководство «Бруклина» понимало, что необходимо делать ставку на драфт НБА и развитие молодёжи, поэтому с Бриджесом в скором времени пришлось попрощаться. Микала обменяли в «Нью-Йорк Никс», получив Бояна Богдановича, четыре пика первого раунда и защищённый выбор первого раунда 25-го, под которым в итоге ушёл Нолан Траоре на драфте. На этом действия «Нетс» не закончились, так как клуб в это межсезонье обменял Джонсона в «Денвер» на Майкла Портера и пик первого раунда 2032 года.

Кевин Дюрант Фото: Jamie Squire/Getty Images

Таким образом, один обмен Дюранта и немного дальнейших действий с игроками, полученными от этой сделки, подарили «Нетс» Портера, Егора Дёмина, Нолана Траоре, Дэнни Вульфа, Бена Сарафа, Ноа Клауни, Зайари Уильямса, пики «Никс» 27-го, 29-го и 31-го в первом раунде и возможность обмена выборов в 28-м. Ещё остаётся пик первого раунда «Санз» в 29-м и «Денвера» — в 32-м. Добавьте к этому семь выборов во втором раунде драфта НБА «Финикса» — тогда вы получите очень неплохой задел на будущее для франшизы из Нью-Йорка.

Да, конечно. Выбор Дёмина под восьмым номером на драфте — был собственным пиком «Бруклина», но без обмена Дюранта и дальнейших сделок команда не свалилась бы на дно турнирной таблицы Востока, начав танковать, поэтому не имела бы таких высоких шансов заполучить Егора и всю остальную свою молодёжь.

Егор Дёмин Фото: Michael Reaves/Getty Images

Кевин был в шаге от того, чтобы вывести «Нетс» в финал НБА, если бы не та ситуация с маленьким заступом во время его трёхочкового броска в седьмой игре с «Милуоки». Дюрант набрал 49 очков, 17 подборов и 10 передач, отдав всего себя, и оказался в шаге от того, чтобы принести победу «Бруклину», но из-за огромных кроссовок – к слову, Кей Ди любитель играть в паре на размер побольше – так и не вышел в главную серию сезона, уступив «Бакс» Янниса Адетокунбо в овертайме.

В общем, один обмен дал «Бруклину» надежду на хорошее будущее. Если «Нетс» будут качественно пользоваться своими пиками на следующих драфтах и давать своей молодёжи шансы проявлять себя, ошибаться и эволюционировать, то команда в ближайшие несколько лет может стать очень приличной на Востоке. Естественно, всё зависит от дальнейших решений клуба, однако предпосылки и фундамент для этого точно есть.