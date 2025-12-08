Вы это видели? Леброн в одиночку закрыл матч, накидав в концовке 10 очков подряд!

Игра в Филадельфии долго шла по стандартному сценарию регулярного сезона, пока в последние четыре с половиной минуты не сменила темп и не стала образцом индивидуального контроля над ключевыми владениями. «Сиксерс» ликвидировали отставание и готовились к заключительному обмену атаками, однако Леброн Джеймс превратил концовку в демонстрацию его абсолютной точности под давлением.

Его 10 очков подряд не выглядели рискованными попытками перехватить инициативу. Напротив, каждый эпизод был выверен и основан на понимании расстановки и тайминга. Трёхочковый через Квентина Граймса — быстрый, без лишней подготовки, но по схеме, позволяющей избежать помощи. Затем средний с отклонением почти из той же зоны, созданный за счёт минимального пространства. «Филадельфия» была вынуждена перестраивать защиту, однако времени и ресурсов на это уже не оставалось.

Этот рывок стал частью более широкой картины. «Лейкерс» провели неровную первую половину, добирали темп после перерыва и вышли на отрезок, где могли контролировать игру, но не сумели закрепить преимущество. Лука Дончич, вернувшийся после двух пропущенных матчей и долгого перелёта, обеспечивал объём — 31 очко, 15 подборов, 11 передач — однако в четвёртой четверти проявилась накопившаяся усталость. Остин Ривз не мог попасть в нужный ритм, а команда в целом допускала просадки в обороне против Тайриз Макси и перестроений «Сиксерс» через хенд-оффы.

В такой структуре роль Джеймса сместилась от распределения нагрузки к необходимости завершать атаки самостоятельно. Возвращение к индивидуальной инициативе позволило удержать баланс, поскольку остальные варианты на площадке перестали приносить требуемый процент реализации. Это выделяло концовку как инструмент решения конкретной задачи в матче, где многие факторы складывались не в пользу гостей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Важно и то, что игра стала проверкой физического состояния Леброна после пропущенного им матча в Бостоне из-за проблем со спиной и суставами. В первой четверти он уже продемонстрировал атлетизм, однако именно ключевые владения в концовке показали, что он способен работать в плотной контактной игре и сохранять концентрацию на уровне, сравнимом с его лучшими сезонами. Идеальный пример эффективного управления нагрузкой.

Параллельно «Лейкерс» получили продуктивный вклад от Деандре Эйтона, не промахнувшегося с игры, и Руи Хатимуры, который закрыл несколько критичных владений на дуге и при срезаниях. «Филадельфия» отвечала агрессивным участием Макси и постоянными попытками без Эмбиида ускорить игру, что позволило «Сиксерс» вернуться в матч.

В результате концовка вылилась в противостояние расчётливых решений и коллективного давления. Серия Джеймса не изменила общую логику встречи, однако стала ключевым элементом, отделившим управляемую победу от возможного овертайма. Если это не ностальгическая попытка вернуть прошлое, то уж точно использование тех навыков, которые остаются актуальными на высшем уровне вне зависимости от возраста игрока.