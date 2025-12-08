Суперигра MVP ноября и топовые россияне. Герои Единой лиги после паузы

Героем восьмой игровой недели в Единой лиге ВТБ, по мнению читателей «Чемпионата», стал форвард МБА-МАИ Евгений Воронов. Уже прошла пауза, связанная с играми сборных, и наш баскетбол наконец-то вернулся. Кто проявил себя после перерыва?
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме. Вы можете отдать голос как за одного игрока, так и за всех.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Мело Тримбл — ЦСКА
MVP ноября Единой лиги не растерял свою хватку и в начале декабря. Тримбл вообще находится в какой-то запредельной форме — в матче с «Локомотивом-Кубань» у него 35 очков, три подбора, четыре передачи и три перехвата при умопомрачительной эффективности (36 баллов). Да, Ливио Жан-Шарль и Никита Курбанов сотворили невероятный момент, благодаря которому ЦСКА перевёл игру в овертайм и в дальнейшем одержал победу, но именно Мело держал армейцев на плаву по ходу всего матча, а в дополнительное время закрыл все вопросы. Тримбл выиграл уже не одну встречу для действующих чемпионов.
Маркус Бингэм — УНИКС
Казанцам предстоял выезд в Саратов, где «Автодор» продолжает пытаться найти способы изменить ситуацию, так как проигрывает всем подряд. УНИКС показал, что за счёт своей защиты готов закрыть вопросы насчёт победителя в матче. Бингэм выделялся на обеих сторонах площадки, у него 17 очков, пять подборов, одна передача и четыре перехвата. У Маркуса лучшая эффективность среди всех игроков (23 балла), и он продолжает стабильно выступать на высочайшем уровне вне зависимости от соперника.
Андрей Зубков — МБА-МАИ
Видимо, пауза пошла москвичам на пользу, потому что МБА-МАИ буквально смела с пути «Енисей». В этой игре выделялись сразу несколько игроков «красных», однако Зубков стоял особняком. Андрей собрал дабл-дабл — 15 очков, 10 подборов, три передачи и четыре перехвата, делая на паркете буквально всё для победы. Лидер МБА-МАИ закончил встречу с лучшим показателем эффективности (27 баллов), а москвичи показали крайне уверенное выступление.
Андрей Мартюк — «Зенит»
«Зенит» на прошедшей неделе играл с «Уралмашем». Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне не обладает стабильностью, но всегда может удивить. И сделал это, затащив сине-бело-голубых в напряжённую концовку! Хоть самый важный бросок в матче и совершил Трент Фрейзер, правда, по ходу всей встречи выделялся другой игрок — Мартюк. Центровой шикарно действовал в «краске», собрав дабл-дабл: 14 очков и 12 подборов. К тому же Андрей записал на свой счёт сразу семь отскоков на чужом щите. Мартюк завершил игру с лучшим показателем эффективности (26 баллов) и выступил великолепно.
Микаэль Хопкинс — «Бетсити Парма»
Есть герои, которые, на первый взгляд, не заметны глазу. Хопкинс в их числе. В матче «Пармы» с «Пари НН» сразу несколько игроков проявили себя отлично — Брендан Адамс, Террелл Картер, Александр Шашков и Александр Захаров, но именно благодаря игре Микаэля в атаке и в защите пермякам удалось перевернуть ход матча и одержать победу. Форвард собрал дабл-дабл: 10 очков, 12 подборов, а также две передачи и два блок-шота. Именно он в ключевой отрезок встречи закрыл проходы в «краску» для соперника, совершил подборы в нападении и поставил качественные заслоны своим партнёрам. Настоящий скрытый лидер!