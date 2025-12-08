Скидки
Джа Морант выразил недовольство поведением Дени Авдии во время матча НБА между Мемфисом и Портлендом: видео момента

Джа Морант устроил сопернику «допрос» — прямо на площадке. И в уличной одежде
Артемий Берстенев
Джа Морант устроил сопернику «допрос»
Всё это на фоне возможного обмена.

В сегодняшнем матче между «Мемфисом» и «Портлендом» самый заметный момент пришёлся на эпизод, который по логике игры должен был затеряться. После блок-шота от Седрика Кауарда форвард «Портленда» Дени Авдия оказался на паркете и задел ногой пробегавшего мимо новичка. Контакт выглядел сугубо игровым, однако привлёк внимание человека, формально не участвовавшего во встрече.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
119 : 96
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 22, Уэллс - 16, Колдуэлл-Поуп - 16, Ландейл - 15, Иди - 12, Спенсер - 12, Кауард - 11, Джексон - 6, Уильямс Мл. - 5, Проспер - 2, Кончар - 2, Джамай
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 21, Авдия - 17, Шарп - 17, Камара - 13, Рит - 12, Сиссоко - 6, Лав - 4, Ян - 4, Мюррэй - 2, Уэсли, Тибулл, Кук, Рупер, Клингэн, Уильямс

Во время тайм-аута к Авдии подошёл Джа Морант. Пропуская матчи из-за травмы, он всё же счёл нужным спокойно уточнить детали столкновения и ограничился коротким замечанием. Команды без промедления вернулись к делу, инцидент не получил продолжения. «Мемфис» уверенно контролировал ход игры и довёл её до победы — 119:96, не позволив ситуации у бровки повлиять на исход.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Параллельно множатся новости о будущем самого Моранта. По информации инсайдера Джейка Фишера, в «Майами» на внутреннем уровне обсуждают потенциальный интерес к разыгрывающему. Речь не о готовом предложении, а о предварительной оценке: насколько «Хит» подходят по структуре для работы с ним. Эти разговоры возникают на фоне сообщений о напряжении между Джа и тренерским штабом и нестабильности его выступлений в текущем сезоне, что подогревает тему возможного обмена.

Имя Моранта звучит и в связи с другими клубами. «Сакраменто» прощупывает рынок на предмет усиления позиции разыгрывающего в рамках обновления состава. «Миннесота» тоже допускает сделку, однако для неё потребуется сложная переразметка зарплат. При всех различиях запросов именно интерес «Майами» выделяется благодаря системному подходу «Хит» к работе с игроками.

На этом фоне поведение Моранта в матче с «Портлендом» приобретает особый оттенок: даже оставаясь вне площадки и в условиях неопределённости вокруг своего будущего, он остаётся заметной и вовлечённой фигурой внутри команды.

Ранний разбор всех сценариев:
Похоже, у Джа Моранта с «Мемфисом» всё кончено. Вот 5 вариантов продолжения
