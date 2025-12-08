Джа Морант устроил сопернику «допрос» — прямо на площадке. И в уличной одежде

В сегодняшнем матче между «Мемфисом» и «Портлендом» самый заметный момент пришёлся на эпизод, который по логике игры должен был затеряться. После блок-шота от Седрика Кауарда форвард «Портленда» Дени Авдия оказался на паркете и задел ногой пробегавшего мимо новичка. Контакт выглядел сугубо игровым, однако привлёк внимание человека, формально не участвовавшего во встрече.

Во время тайм-аута к Авдии подошёл Джа Морант. Пропуская матчи из-за травмы, он всё же счёл нужным спокойно уточнить детали столкновения и ограничился коротким замечанием. Команды без промедления вернулись к делу, инцидент не получил продолжения. «Мемфис» уверенно контролировал ход игры и довёл её до победы — 119:96, не позволив ситуации у бровки повлиять на исход.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Параллельно множатся новости о будущем самого Моранта. По информации инсайдера Джейка Фишера, в «Майами» на внутреннем уровне обсуждают потенциальный интерес к разыгрывающему. Речь не о готовом предложении, а о предварительной оценке: насколько «Хит» подходят по структуре для работы с ним. Эти разговоры возникают на фоне сообщений о напряжении между Джа и тренерским штабом и нестабильности его выступлений в текущем сезоне, что подогревает тему возможного обмена.

Имя Моранта звучит и в связи с другими клубами. «Сакраменто» прощупывает рынок на предмет усиления позиции разыгрывающего в рамках обновления состава. «Миннесота» тоже допускает сделку, однако для неё потребуется сложная переразметка зарплат. При всех различиях запросов именно интерес «Майами» выделяется благодаря системному подходу «Хит» к работе с игроками.

На этом фоне поведение Моранта в матче с «Портлендом» приобретает особый оттенок: даже оставаясь вне площадки и в условиях неопределённости вокруг своего будущего, он остаётся заметной и вовлечённой фигурой внутри команды.