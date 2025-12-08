Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?

Текущий сезон дарит редкую картину: ветераны постепенно отступают, уступая место новому поколению, а одна из самых точных и продуктивных атакующих опций лиги продолжает работать без сбоев. Кевин Дюрант вошёл в декабрь с 31 051 очком — планкой, которая переносит его в плоскость больших исторических сопоставлений, где каждое набранное очко тихо продвигает его вверх по списку. Он удерживает восьмое место и уже сейчас создаёт предпосылки для рывка в топ-5 в рамках текущего чемпионата.

Преодоление отметки в 31 000 очков в матче с «Финиксом» прошло как рабочий эпизод, но в контексте это важно. Дюрант наращивает объём без всплесков, опираясь на стабильную эффективность, а спустя сутки — уже 31 051. Своего рода грань между статусом «претендента» и готовностью к последовательному подъёму к Уилту Чемберлену, Дирку Новицки и Майклу Джордану. Разрыв просчитан чётко: 368, 509 и 1241 очко соответственно .

Стартовые 19 встреч подтверждают реальность этого маршрута. 480 очков при средних 25,3 — величина, укладывающаяся в его позднекарьерную норму. При оставшихся 63 играх прогноз в диапазоне 1500-1600 очков выглядит обоснованным. Любое значение из этого коридора нивелирует дистанцию, где при идеальных обстоятельствах Дюрант обходит всех троих и поднимается на пятую строчку.

При этом важнее не сумма, а характер набора. Он методично снижает зависимость от интенсивности и увеличивает долю решений, не требующих избыточных усилий. Один из самых рациональных арсеналов на элитном уровне: средние броски из подготовленных под себя ситуаций, точечные трёхочковые, ограниченный контакт в проходах. Профиль, минимизирующий риски усталости и перегрузки на позднем этапе карьеры.

Кевин Дюрант, сезон-2025/2026 Фото: Tim Warner/Getty Images

Именно поэтому его игра воспроизводима. В сезоне почти нет матчей, выпадающих из общего ритма — «Хьюстон» использует его как центральный узел атаки, но без перекоса в изоляции — распределение бросков позволяет работать в оптимальном режиме. Такой формат не рождает статистических фейерверков, зато обеспечивает ровное, неуклонное накопление.

Главная переменная — здоровье. На фоне многолетних нагрузок, включая период после операции на ахилле, важно другое: в этот сезон он вошёл без ограничений. Минуты и объём бросков — в том самом коридоре, где форвард исторически показывает максимум продуктивности. Риски не исчезли, однако в плоскости фактов очевидно, что на текущем отрезке он выдерживает объём без потери эффективности.

Есть и отдельная деталь. Дюрант — единственный активный игрок из топ-10 списка бомбардиров, сочетающий большой объём с минимальной волатильностью. Его профиль отличает отсутствие последних серий. Он наращивает суммарный счёт через стабильные 22-32 очка, а не за счёт редких рекордных всплесков. На длинной дистанции именно такой ритм даёт максимальные шансы на подъём.

Кевин Дюрант, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Ближайшие рубежи просчитываются без сложной математики: примерно 15 матчей до Чемберлена, около 20 — до Новицки. Дистанция до Джордана длиннее, однако укладывается в рамки полноценного здорового сезона. Никаких особых условий — лишь продолжение текущей модели.

Контекст карьеры усиливает значение момента. Дюрант — последний из топ-бомбардиров, начинавший в «Сиэтле». Он прошёл разные системы, роли, команды и тренеров, сохранив неизменную опору — эффективность. Именно она позволяет говорить о перспективах без сносок и оговорок.

Сезон-2025/2026 складывается в редкую конфигурацию из возраста, объёма, здоровья и стиля. Они сходятся так, что прорыв в топ-5 выглядит не исключением, а логичным продолжением. Кевин не меняет курс, не изобретает заново — просто держит планку. А при таком уровне подъём — вопрос времени, а не обстоятельств.