Наши баскетболисты в США: восхождение Ермакова и уверенная игра парней в системе НБА

Ранее мы уже говорили о наших россиянах за океаном, выступающих в Лиге развития НБА (G-лиге) и студенческой американской лиге NCAA. Давайте возьмём в привычку, что за нашими одарёнными спортсменами «Чемпионат» будет следить всё отчётливее и на постоянной основе. Как же обстоят дела у Владислава Голдина, Виктора Лахина, Тимофея Рудовского и других не менее талантливых представителей нашего баскетбола?

Начнём с G-лиги, где Голдин за «Су-Фолс Скайфорс» провёл два матча с «Айова Вулвз». В первом из них наш центровой набрал 16 очков, семь подборов, три передачи и два блок-шота, сделав всё возможное, чтобы его клуб победил — 133:121. Во второй игре Владислав оформил дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и один блок-шот за 27 минут на паркете. Правда, его команда в итоге проиграла со счётом 110:115. Лахин же так же, как и Голдин, провёл две встречи, но только уже с «Осеола Мэджик». В первой игре Виктор записал на свой счёт 10 очков, восемь подборов, четыре передачи и три перехвата, во второй — 12 очков, семь подборов и шесть передач. Однако его «Оклахома-Сити Скай» дважды уступила — 101:113 и 123:139 соответственно.

Пока что наш лучший игрок в NCAA Тимофей Рудовский провёл две игры на прошедшей неделе: с университетом Стоунхилл и с университетом Брауна. Первого соперника удалось одолеть со счётом 77:65, россиянин набрал 10 очков, шесть подборов и одну передачу. А вот второму университет Брайанта с Рудовским в составе уступил — 56:75. Тимофей провёл неудачную игру, закончив её с показателями в пять очков, восемь подборов, две передачи и три перехвата, реализовав лишь два броска из восьми с игры.

Наконец-то полноценно оправился от травмы Илья Ермаков, который перебрался в NCAA из ЦСКА-2. Его команда университета Святого Бонавентуры, генеральным менеджером которого является легенда инсайдов Эдриан Войнаровски, уверенно штампует одну победу за другой, проиграв всего лишь один матч Северной Каролине. Ермаков провёл пока лучшую для себя игру с университетом Баффало, в которой набрал 12 очков, один подбор и две передачи.

Форвард университета Дрексель Виктор Панов провёл два отличных матча с Американским университетом и с университетом Ла Салле. В первом из них он набрал девять очков, три подбора и одну передачу за 16 минут на паркете, во втором — 10 очков и три подбора за 27 минут. К сожалению, команда Панова уступила в обеих встречах — 73:75 и 64:69 соответственно. Конечно, в NCAA у нас есть ещё много крутых парней, но пока они проявляют себя хуже, чем те, о ком мы вам рассказали. Верим в них и ждём лучшей игры!