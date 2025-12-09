Скидки
Дерик Куин стал первым новичком в истории НБА с 30-очковым трипл-даблом: обзор матча Нью-Орлеан — Сан-Антонио от 9 декабря 2025

Новичок провёл незабываемый матч в НБА! Ему покорилось достижение Леброна и Йокича
Артемий Берстенев
Новичок провёл незабываемый матч в НБА!
Дерик Куин из «Нью-Орлеана» дал весомый повод говорить о нём.

Иногда включаешь матч ради одного игрока — и не разочаровываешься. На этот раз в центре внимания оказался новичок, за которым давно приглядывают самые въедливые фанаты. Он выдал такую партию, что счёт ушёл на второй план – обсуждали именно его. Да, главный аутсайдер НБА «Нью‑Орлеан» снова уступил, однако пройти мимо перформанса новичка проигравшей команды невозможно.

Дерик Куин Подробнее

Дерик Куин набрал 33 очка, собрал 10 подборов, отдал 10 передач и поставил четыре блока. Цифры, которые за последние два десятилетия удавалось продемонстрировать лишь Леброну Джеймсу и Николе Йокичу. При этом он стал первым в истории НБА новичком-центровым с трипл-даблом с 30+ очками. Для игрока, проведшего в лиге всего 25 матчей, это свидетельство игрового интеллекта и устойчивости под нагрузкой, редко свойственной молодым «большим».

Уже по первым неделям 20-летний Куин — лидер среди центров по передачам в дебютных 25 матчах эпохи после объединения лиг. Обычно до такого уровня доходят после долгой адаптации, особенно если система не строится через пятого номера. У него же распасовка, чтение эпизодов и хладнокровие под давлением выглядят встроенным навыком.

На драфте интерес к нему оказался ниже, чем кажется сегодня — всего лишь 13-й номер. А всё из-за слабой вертикали, средней скорости, тяжёлого корпуса — аргументы, отправившие его в конец лотереи. Параллели с Йокичем проявляются в схожести скептических ожиданий. Такие профили до сих пор пугают часть менеджеров, и Куин напомнил, что интеллект, техника и устойчивость нередко ценнее измеримых атлетических параметров.

Видео можно посмотреть на канале New Orleans Pelicans в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Дерик действует жёстко, уверенно и избегает ненужного риска. Внутри команды ему уже доверяют решения, которые новичкам обычно не поручают. Показателен эпизод в концовке: Куин получил мяч под потенциальный победный трёхочковый — при 11% реализации за сезон. Важно не то, что он не попал, а то, что сам факт броска не выглядит аномалией. В статусных командах такие моменты маркируют иерархию, и в «Пеликанс» его место уже не номинально.

Характерно, что ещё в ноябре Тим Данкан произнёс короткую фразу: «Мне нравится этот парень». Тогда это звучало как вежливое одобрение. После нынешнего матча смысл меняется — особенно если вспомнить, что первый 30-очковый трипл-дабл Йокич оформил в 204-й игре, а Куин сделал это в 25-й.

Да, «Пеликанс» по-прежнему не удаётся собирать победы, зато у них наконец-то появился игрок, ради которого хочется включать даже самые безнадёжные матчи сезона. И речь не про Зайона Уильямсона, традиционно пропускающего встречи из-за травмы. Иногда индивидуальный прогресс — настоящий праздник для тех, кто верит в неожиданные сценарии.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
132 : 135
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Куин - 33, Мёрфи - 32, Джонс - 17, Бей - 17, Альварадо - 10, Макгауэнс - 8, Фирс - 5, Пиви - 4, Маткович - 4, Мисси - 2, Джордан, Александер, Хоукинс, Луни
Сан-Антонио Спёрс: Барнс - 24, Харпер - 22, Касл - 18, Шампани - 17, Фокс - 14, Джонсон - 12, Олиник - 11, Корнет - 6, Васселл - 5, Брайант - 4, Сохан - 2, Бийомбо, Уотерс III
