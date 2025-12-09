Новичок провёл незабываемый матч в НБА! Ему покорилось достижение Леброна и Йокича

Иногда включаешь матч ради одного игрока — и не разочаровываешься. На этот раз в центре внимания оказался новичок, за которым давно приглядывают самые въедливые фанаты. Он выдал такую партию, что счёт ушёл на второй план – обсуждали именно его. Да, главный аутсайдер НБА «Нью‑Орлеан» снова уступил, однако пройти мимо перформанса новичка проигравшей команды невозможно.

Дерик Куин набрал 33 очка, собрал 10 подборов, отдал 10 передач и поставил четыре блока. Цифры, которые за последние два десятилетия удавалось продемонстрировать лишь Леброну Джеймсу и Николе Йокичу. При этом он стал первым в истории НБА новичком-центровым с трипл-даблом с 30+ очками. Для игрока, проведшего в лиге всего 25 матчей, это свидетельство игрового интеллекта и устойчивости под нагрузкой, редко свойственной молодым «большим».

Уже по первым неделям 20-летний Куин — лидер среди центров по передачам в дебютных 25 матчах эпохи после объединения лиг. Обычно до такого уровня доходят после долгой адаптации, особенно если система не строится через пятого номера. У него же распасовка, чтение эпизодов и хладнокровие под давлением выглядят встроенным навыком.

На драфте интерес к нему оказался ниже, чем кажется сегодня — всего лишь 13-й номер. А всё из-за слабой вертикали, средней скорости, тяжёлого корпуса — аргументы, отправившие его в конец лотереи. Параллели с Йокичем проявляются в схожести скептических ожиданий. Такие профили до сих пор пугают часть менеджеров, и Куин напомнил, что интеллект, техника и устойчивость нередко ценнее измеримых атлетических параметров.

Дерик действует жёстко, уверенно и избегает ненужного риска. Внутри команды ему уже доверяют решения, которые новичкам обычно не поручают. Показателен эпизод в концовке: Куин получил мяч под потенциальный победный трёхочковый — при 11% реализации за сезон. Важно не то, что он не попал, а то, что сам факт броска не выглядит аномалией. В статусных командах такие моменты маркируют иерархию, и в «Пеликанс» его место уже не номинально.

Характерно, что ещё в ноябре Тим Данкан произнёс короткую фразу: «Мне нравится этот парень». Тогда это звучало как вежливое одобрение. После нынешнего матча смысл меняется — особенно если вспомнить, что первый 30-очковый трипл-дабл Йокич оформил в 204-й игре, а Куин сделал это в 25-й.

Да, «Пеликанс» по-прежнему не удаётся собирать победы, зато у них наконец-то появился игрок, ради которого хочется включать даже самые безнадёжные матчи сезона. И речь не про Зайона Уильямсона, традиционно пропускающего встречи из-за травмы. Иногда индивидуальный прогресс — настоящий праздник для тех, кто верит в неожиданные сценарии.